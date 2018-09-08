TRT Ä°stanbulâ€™a taÅŸÄ±nacak, Ankaraâ€™daki araziler ne olacak?

'Yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lan' TRT'nin genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ve birimlerinin Ä°stanbulâ€™a taÅŸÄ±nmasÄ± gÃ¼ndemde. Ankara'daki arazilere ne olacaÄŸÄ± ise soru iÅŸareti.

Özgür Eren YILMAZ

Ä°stanbul

24 Haziran seçimleri öncesi yayÄ±mlanan 703 SayÄ±lÄ± KHK’de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile ilgili maddelerin yer almasÄ±yla birlikte, TRT’de 3 bin kiÅŸinin Ä°htiyaç FazlasÄ± Personel (Ä°FP) olarak baÅŸka kurumlarda görevlendirilmesi, 2 bin kiÅŸinin de emekliliÄŸe zorlanmasÄ± gündeme gelmiÅŸti. TRT Genel Müdürü Ä°brahim Eren ise TRT Genel MüdürlüÄŸünün Ä°stanbul’a taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Åžu anda TRT’de çalÄ±ÅŸan 7 bin 160 personelin 2 bin civarÄ±na düÅŸeceÄŸi öngörülüyor. TRT’deki küçülme ve taÅŸÄ±nmalar sonrasÄ±nda TRT arazilerinin ‘büyük geliyor’ denilerek satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±labileceÄŸi iddia edildi.

Evrensel’e açÄ±klamalarda bulunan, TRT’de örgütlü olan Haber Sen’in Genel Sekreteri Burak UstaoÄŸlu konuya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“YÄ±l sonuna kadar arsa tahsisi yapÄ±lacakmÄ±ÅŸ. Bunu bize söyleyen genel müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±. Önümüzdeki süreçte de çok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde gideceÄŸiz diyor. Ben esas ÅŸunu sordum: ‘TRT’nin Genel MüdürlüÄŸünü mü taÅŸÄ±yacaksÄ±nÄ±z yoksa bütün birimleri mi?’, ‘Haberi ve benzeri birimleri ilk baÅŸta taÅŸÄ±yamayÄ±z ama en kÄ±sa zamanda biz Ä°stanbul’a gitmek istiyoruz’ dedi. ‘Ankara ne olacak?’ dedim, Ankara’da iki tane stüdyoyu buÄ±rakacaklarmÄ±ÅŸ, görünen o ki Ankara’yÄ± bölge müdürlüÄŸü gibi kullanacaklar. Bunu bir ihtimal olarak söylüyorum. Öbür bölgeleri de ufalttÄ±ktan sonra, yapmak istedikleri TRT’yi tamamen taÅŸeron bir halde ÅŸirketler üzerinden yönetmek.”

DEÄžERLÄ° ARAZÄ°LER SATILACAK MI?

TRT’de ‘yeniden yapÄ±lanma’ adÄ± altÄ±nda 7 bin 160 olan kadrolu çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n 2 bin 100’e kadar düÅŸürülmek istendiÄŸini hatÄ±rlatan UstaoÄŸlu, bunun siyasi bir karar olduÄŸunu vurguladÄ±.

Ankara’da bulunan TRT arazilerinin, taÅŸÄ±nma sonrasÄ± durumuna da dikkat çeken UstaoÄŸlu, “Gözümüzün içine baka baka yaptÄ±klarÄ± bir ÅŸey var. Mesela, OR-AN kampüsü, Etimesgut’ta lojmanlarÄ±n ve aynÄ± zamanda çakÄ±rlar arazisinin bulunduÄŸu arazi, Ä°stanbul Ulus’taki TRT binasÄ±. Bunlar çok deÄŸerli araziler. BunlarÄ± satacaklar. Åžu an Ä°stanbul Ulus’taki araziyi alabilecek bir meblaÄŸ var mÄ±? Yok. Çünkü çok deÄŸerli” sözleriyle taÅŸÄ±nma isteÄŸinin altÄ±nda rant olduÄŸunu söyledi.

‘AÄžZI AÇIK BEKLEYENLER VAR’

UstaoÄŸlu ÅŸöyle devam etti:

“Åžu an bir yayÄ±n yapacak alet edevat ucuz deÄŸil. Ä°stanbul’da bunlar sÄ±fÄ±rdan örülüyor. 703 No’lu KHK ve 3 No’lu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnameleri ile bu yetkiler perçinlendi. Bunu da çok ciddi söyleyeyim, bunu askeri tesislerle birlikte lojman furyasÄ±nÄ±n içine katÄ±p ‘saltanat’a son veriyoruz’ diyecekler. TRT Ä°stanbul’a taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra, bu kadar personel yok olduktan sonra, OR-AN’daki kampüs ciddi bir ÅŸekilde büyük gelecek. E orayÄ± aÄŸzÄ± açÄ±k bekleyenler var. Büyük bir ihtimalle kendi yandaÅŸlarÄ±ndan birinin hastanesi haline gelecek o bina. Bu yönde duyumlarÄ±mÄ±z var ama kesin belgelerimiz olmadÄ±ÄŸÄ± için kesin bir ÅŸekilde ‘OR-AN satÄ±lacak’ diyemiyorum.”

Konu ile ilgili sorularÄ±mÄ±za TRT Genel MüdürlüÄŸünden ise yanÄ±t gelmedi.

TRTâ€™de deÄŸiÅŸim sadece Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n sorunu deÄŸil

TRT sanatÃ§Ä±larÄ± Evrensel'e anlattÄ±: EmekliliÄŸe zorlanÄ±yoruz

'TRTâ€™de yaÅŸanan 'deÄŸiÅŸimâ€™ deÄŸil emekÃ§i katliamÄ±dÄ±r'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 22:14

www.evrensel.net