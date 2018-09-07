Dikmen: Gazeteler kapanÄ±rsa toplum bilgi edinme hakkÄ±nÄ± kaybeder

Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Misket Dikmen, yerel gazetelerin pazar gÃ¼nleri Ã§Ä±kmama kararÄ± almasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Döviz fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±na yansÄ±masÄ±ndan kaynaklÄ± Ä°zmir’de 7 yerel gazete, pazar günleri çÄ±kmama kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°zmir Gazeteciler Cemiyetine ait 9 Eylül, Ege Telgraf, Haber Ekspres, Yenigün, Ä°lk Ses, Yeni BakÄ±ÅŸ ve Ticaret gazeteleri bundan böyle pazar günleri okuyucularÄ±yla buluÅŸamayacak. BazÄ± gazeteler ise, bir kaç gün yayÄ±na ara verme, eklerini kapatma veya sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± azaltma gibi yollar seçti. YaÅŸanan krize dair deÄŸerlendirmelerde bulunan Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Misket Dikmen, basÄ±n sektörünün en zor süreçlerinden birini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Türkiye’deki ekonomik krizin daha da keskinleÅŸeceÄŸini dile getiren Dikmen, dövizdeki sert yükseliÅŸin gazetecileri etkilediÄŸini söyledi.

Sürecin zorlaÅŸmasÄ± durumunda daha da vahim sonuçlarÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±kacaÄŸÄ±na dikkat çeken Dikmen,”Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda gazeteler, medya organlarÄ± ve özellikle yazÄ±lÄ± basÄ±n çok ciddi sorunlarÄ±n eÅŸiÄŸine geldi. Çünkü matbaalarÄ±n her aÅŸamasÄ± dövize endeksli iÅŸ yapÄ±yorlar. KaÄŸÄ±t, boya, mürekkep gibi bir çok gereçler kullanÄ±lÄ±yor. Bunun için de yüzde 300’lere varan zam talebiyle karÅŸÄ±mÄ±za geldiler” dedi.

Gazetelerin en önemli gelir kaynaklarÄ±nÄ±n resimli basÄ±n ilanlarÄ± olduÄŸunu aktaran Dikmen, “Ä°zmir için önemli çözüm önerilerinden bir tanesi pazar günleri gazete çÄ±karÄ±lmayacaÄŸÄ±ydÄ±. Mevzuat gereÄŸi yedi yerel günlük gazeteyle birlikte protokol çerçevesinde böyle bir karar alÄ±nmasÄ± mümkün deÄŸil. Ama o toplantÄ±da bu öneri hemen kabul edildi. Mutabakat saÄŸlandÄ±. Konuyla ilgili mevzuata uygun prosedürün yerine getirilmesi için çalÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Eylül ayÄ±nÄ±n ilk gününden bu yana Ä°zmir’de yerel gazeteler pazar günü gazete çÄ±karmÄ±yor. Çok da büyük getirisi olmayan palyatif gibi görülen bir çözüm söz konusu. Bir anlamda hiç deÄŸilse bazÄ± meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n istihdamÄ±nÄ±n iÅŸ olanaÄŸÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemli. Ama tek baÅŸÄ±na bu yeterli deÄŸil. BazÄ± gazeteler bir kaç gün yayÄ±mlanmama, eklerini kapatma veya sayfa sayÄ±sÄ±nÄ± azaltma gibi önlemler içerisine de girdiler” dedi.

Türkiye’de basÄ±ndaki mali krizin temelinde yatan en önemli nedenlerden birinin kaÄŸÄ±t sorununun yerel basÄ±nÄ± kemirdiÄŸini söyleyen Dikmen, çözümün kaÄŸÄ±t fabrikalarÄ±nÄ±n kurulmasÄ±ndan geçtiÄŸini ancak kaÄŸÄ±tta dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Sorunun çözümü için basÄ±n kurumlarÄ± ve cemiyetlerin yetersiz kalacaÄŸÄ±nÄ± belirten Dikmen ÅŸunlarÄ± ifade etti: “Bu sorunu aÅŸmak için devletin, hükümetin ilgili kurum ve siyasilerin görevidir. Kurumsal, toplumsal sorunlarÄ± çözümünde öncülük edecek olanlar. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n BasÄ±n Ä°lan Kurumu iletiÅŸim dairesi sorunlarÄ± bütün bunlarÄ± el birliÄŸiyle yapabilirler. Yeniden kaÄŸÄ±dÄ± üretmek önemli. Bu anlamda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan kurtulmak aslÄ±nda döviz konusunda da elimizi çok rahatlatacak. Türkiye’deki önemli basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± açÄ±klamalarÄ±nda kaÄŸÄ±t üretiminin özelikle üstlenilmesi gerektiÄŸini ‘aklÄ±n yolu bir’ maddesi olarak öneriye koyuyor. En vahim iki sonuç iflaslar ve iÅŸsizlik bir birine baÄŸlÄ± bu iki sonucu bir nebze önleyebilme olanaÄŸÄ±mÄ±z olur. Toplumun her kesimine ve yönetenlere çok büyük görev düÅŸüyor. Çünkü gazeteler kapanÄ±rsa toplum bilgi edinme hakkÄ±nÄ± kaybediyor. Bu çok ciddi ve çok önemli bir sonuçtur. Bunu gidermek ve önlemek buna iliÅŸkin çözüm yollarÄ± bulmak da hepimizin görevidir.” (Ä°zmir/MA)

KaÄŸÄ±t krizi bÃ¼yÃ¼yor, yerel gazetelerin kapanmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor

14 yÄ±llÄ±k yerel gazete haftalÄ±k Ã§Ä±kacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 20:58

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