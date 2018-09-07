Akademisyenlerden, idama mahkum edilen Penahi iÃ§in aÃ§Ä±k mektup

Akademisyenler, Ä°ranlÄ± KÃ¼rt aktivist Ramin HÃ¼seyin Penahiâ€™nin idamÄ±nÄ±n durdurularak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebini iÃ§eren mektup yazdÄ±.

Dünyaca tanÄ±nmÄ±ÅŸ düÅŸünürler ile akademisyenler, Ä°ran’da idama mahkum edilen Kürt Aktivist Ramin Penahi’nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Mektup, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammet Åžavak Åžerif ve YargÄ± Kurumu BaÅŸkanÄ± Ayetullah SadÄ±k Larijani’ye hitaben yazÄ±ldÄ±.

Bianet’in haberine göre mektupta, Etienne Balibar, Michael Löwy, Toni Negri ve Noam Chomsky’nin de aralarÄ±nda olduÄŸu düÅŸünür ve akademisyenlerin imzasÄ± var.

Mektup ayrÄ±ca, Ä°ran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±na, BM Ä°ran temsilciliÄŸine ve Ä°ran Almanya ElçiliÄŸine de gönderildi.

‘Ä°DAM CEZASI KALDIRILSIN’

Mektupta, Penahi’nin ve tüm siyasal mahkumlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve idam cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor:

“Ramin Hüseyin Penahi‘nin idam edilme tehlikesinden dolayÄ± oldukça endiÅŸeliyiz. Enternasyonal eylemlere raÄŸmen Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Penahi‘nin idam edilmesinde Ä±srar ediyor.

“Af Örgütü buna karÅŸÄ± bir imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±, ayrÄ±ca Türkiye’de HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) sokaÄŸa çÄ±ktÄ±. Ä°dam cezasÄ± belirtilen gününden geriye atÄ±lmak zorunda kalÄ±ndÄ±.

“AvukatÄ± Hüseyin Ehmedi Niyaz, Penahi’nin her an idam edilme riski olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.”

BÄ°R SAATLÄ°K DURUÅžMAYLA Ä°DAMA MAHKUM OLDU

Penahi’nin hapsedilme ve yargÄ± süreci de mektupta ÅŸöyle anlatÄ±ldÄ±:

“Ramin Hüseyin Panahi 23 Haziran 2017’de tutuklandÄ±. Sine ÅŸehrindeki ailesini ziyarete gidiyordu. Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± ile yolda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±, araçtaki üç kiÅŸi öldürüldü, Penahi de bu esnada yaralandÄ±.

“Penahi ne silah kullandÄ± ne de yakalandÄ±ÄŸÄ±nda elinde silah vardÄ±. Dört ay sonra ondan ilk haber alÄ±nabildi. Bu zaman içerisinde sistematik olarak iÅŸkence gördü. Kablolarla dövüldü, yumruk ve tekmelerle saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±, kafasÄ±nÄ± duvara vurdular. Tedavisine izin verilmedi.

“SilahlÄ± direniÅŸ ve örgüt üyeliÄŸi ile suçlandÄ±, 16 Ocak 2018’de bir saatten az süren duruÅŸmada Ä°ran anayasasÄ±nÄ±n 182. maddesine göre idama mahkum oldu. Penahi’nin ailesi mahkemede hala iÅŸkencenin izlerinin görüldüÄŸünü söyledi. GözaltÄ±nda alÄ±nan ifadesinin, iÅŸkence altÄ±nda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan itiraz reddedildi.

“AvukatÄ± Niyaz, Penahi’nin ifadesinin iÅŸkence altÄ±nda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, elinde silah ile tutuklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ramin’in kimseyi öldürmediÄŸini ve Ramin’den ÅŸikâyetçi birisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ezcümle Ramin suçsuzdur. Penahi ailesine karÅŸÄ± mahkemenin bu kararÄ± bize göre politiktir.”

Ä°MZACILAR

Dr. Halis YÄ±ldÄ±rÄ±m, Munich

Prof. Noam Chomsky, Arizona University

Dr. Talin Suciyan, LMU, Munich

Prof. Dr. Christina Schües, University zu Lübeck

Prof. Dr. Werner Ruf, University Kassel

Prof. Warren Montag, Occidental Collage, Los Angeles

Dr. Annette Ohme-Reinicke, University Stuttgart

Wolf Göhring, Bonn

Harald Pietzsch – GEW member, Düsseldorf

Prof. Frederic Jameson, Duke University

Tobias Linnemann, University Oldenburg

Prof. Terry Pinkard, Georgetown University, Washington, DC USA

Prof. Charles Taylor – McGill University

Prof. Frederick Neuhouser, Barnard College, Columbia University

Prof. Jeff McMahan, White’s Professor of Moral Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Oxford

Professor Raphael Salkie, University of Brighton, UK

Prof. Lennard J. Davis, University of Illinois at Chicago

Prof. David Ingram, Philosophy, Loyola University Chicago

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß, Merseburg

Dr. Arzu YÄ±lmaz, German Institute for International Affairs and Security (SWP)

Dr Janroj Yilmaz Keles, Middlesex University

Prof. Tony Smith, Iowa State University, USA

Prof. em. Alan Wald, H. Chandler Davis Collegiate

Professor Bill Bowring, Birkbeck

Dr. Markus Brunner, Sigmund Freud Private University Vienna, Austria

Prof. Giuseppe Luca Celardo, Institute of Physics, Puebla, Mexico

Prof. Ben Kiernan, Yale University

Joy Harjo, poet, musician, and author

Sima Aprahamian Hovhannessian – Ph.D, Research Associate , Simone de Beauvoir Institute, Concordia University

Assistant Prof. Ozlem Goner, City University of New York

Prof. Dr. Hans-Lukas Kieser, Universityen Zürich und Newcastle, Australien

Prof. Adi Ophir, Visiting Professor of the Humanities, the Cogut Institute for the Humanities and the Program for Middle East Studies, Brown University, Professor Emeritus, Tel Aviv University

Prof. Ashis Nandy, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi

Süleyman AteÅŸ, GEW member, Cologne

Prof. Elti Cattaruzza, Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Università Ca‘ Foscari Venezia

Dr. Maud Meyzaud, Goethe University Frankfurt, Faculty Member, Department of Comparative Literature and Literary Theory

Prof. Dr. Hauke Brunkhorst, Europa-University Flensburg

Christian Katz, GEW member, Oldenburg

Prof.dr. em. Aviel Verbruggen, University of Antwerp

Tobias Linnemann, University Oldenburg

PD Dr. Joachim Bromand, University of Bonn

Prof. Rowland Atkinson, University of Sheffield

Prof. James Dickins, department of Arabic, University of Leeds, United Kingdom

Prof. Dr. Otmar Hagemann, Kiel University of Applied Sciences

Corinna Trogisch, social scientist, Berlin/Germany

Prof. Dr. Siegfried Echterhoff, University Münster

Prof Dr. Joop de Jong, University Amsterdam

Prof. Dr. Angela Koc, Kunstuniversity Linz

Dr. Eva Hohenberger, Ruhr-University Bochum

Elisabeth Abendroth, Frankfurt am Main

Prof. Eran Schaerf – Zurich University of the Arts

Prof. Dr. Lamice EL-AMARI, theatre critic, Berlin, Germany

Prof. Christine Robins (formerly Allison), University of Exeter

Prof. Dr. Markus Tiedemann, Dresden University of Technology

Hovhannes Gevorkian, Student der Rechtswissenschaften und studentischer Beschäftigter, FU Berlin

Dr. Mehmet Kart, University Vechta

Marianne Koester, Frankfurt

Prof. Richard Walker, Berkeley, California USA

Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer , Goethe-University, Frankfurt am Main

Dr. Kurt Grünberg, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt am Main, Germany

Dr. Esmeray Yogun, CNAM Paris France

Monireh Baradaran, Sozialwessenschaftlerin

Prof. Nadje Al-Ali, Chair, Centre for Gender Studies, SOAS, University of London

Prof. Dr. Christoph Lumer, University of Siena

Prof.em. Micha Brumlik – Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien, Berlin

Dr. Susanne Offen, Leuphana University Lüneburg

Dr. Brita Eckert, Frankfurt am Main

Renate Wiggershaus, autor

Dr. Rolf Wiggershaus, Kronberg/Ts.

Marion Ruth Thimm, Berlin-Germany psychotherapist

Dr. Med Detlev Thimm, pediatrician and child psychiatrist

Prof. Dr. Johano Strasser

Associate Professor Dr. Fatma Karakas Dogan, Bremen University Law Faculty, Bremen-Germany

Prof. Dr. Sabine Hark – Center for Interdisciplinary Women and Gender Studies, TU Berlin

Prof. Dr. Markus Rothhaar, Katholische University Eichstätt-Ingolstadt

Richard Gebhardt, Politikwissenschaftler, Publizist, Referent, Cologne

Willi van Ooyen, Frankfurt am Main

Sima Kassaie-van Ooyen, Frankfurt am Main

Günes Gümüs, Academic for peace, University Ankara

Prof. Etienne Balibar, Université de Paris-Ouest, Kingston University London

Professor Bertell Ollman, Dept. of Politics, NYU

M.A. Robin Schrade, Ruhr-University Bochum

Prof. Mehmet Ugur, University of Greenwich

Prof. Michael Löwy, em. resarch director CNRS Paris

Prof. Toni Negri, philosopher, Paris (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 19:03

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