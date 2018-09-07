FotoÄŸraf: MA
Akademisyenlerden, idama mahkum edilen Penahi iÃ§in aÃ§Ä±k mektup
Akademisyenler, Ä°ranlÄ± KÃ¼rt aktivist Ramin HÃ¼seyin Penahiâ€™nin idamÄ±nÄ±n durdurularak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebini iÃ§eren mektup yazdÄ±.
Dünyaca tanÄ±nmÄ±ÅŸ düÅŸünürler ile akademisyenler, Ä°ran’da idama mahkum edilen Kürt Aktivist Ramin Penahi’nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Mektup, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammet Åžavak Åžerif ve YargÄ± Kurumu BaÅŸkanÄ± Ayetullah SadÄ±k Larijani’ye hitaben yazÄ±ldÄ±.
Bianet’in haberine göre mektupta, Etienne Balibar, Michael Löwy, Toni Negri ve Noam Chomsky’nin de aralarÄ±nda olduÄŸu düÅŸünür ve akademisyenlerin imzasÄ± var.
Mektup ayrÄ±ca, Ä°ran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±na, BM Ä°ran temsilciliÄŸine ve Ä°ran Almanya ElçiliÄŸine de gönderildi.
‘Ä°DAM CEZASI KALDIRILSIN’
Mektupta, Penahi’nin ve tüm siyasal mahkumlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve idam cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor:
“Ramin Hüseyin Penahi‘nin idam edilme tehlikesinden dolayÄ± oldukça endiÅŸeliyiz. Enternasyonal eylemlere raÄŸmen Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Penahi‘nin idam edilmesinde Ä±srar ediyor.
“Af Örgütü buna karÅŸÄ± bir imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±, ayrÄ±ca Türkiye’de HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) sokaÄŸa çÄ±ktÄ±. Ä°dam cezasÄ± belirtilen gününden geriye atÄ±lmak zorunda kalÄ±ndÄ±.
“AvukatÄ± Hüseyin Ehmedi Niyaz, Penahi’nin her an idam edilme riski olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.”
BÄ°R SAATLÄ°K DURUÅžMAYLA Ä°DAMA MAHKUM OLDU
Penahi’nin hapsedilme ve yargÄ± süreci de mektupta ÅŸöyle anlatÄ±ldÄ±:
“Ramin Hüseyin Panahi 23 Haziran 2017’de tutuklandÄ±. Sine ÅŸehrindeki ailesini ziyarete gidiyordu. Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± ile yolda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±, araçtaki üç kiÅŸi öldürüldü, Penahi de bu esnada yaralandÄ±.
“Penahi ne silah kullandÄ± ne de yakalandÄ±ÄŸÄ±nda elinde silah vardÄ±. Dört ay sonra ondan ilk haber alÄ±nabildi. Bu zaman içerisinde sistematik olarak iÅŸkence gördü. Kablolarla dövüldü, yumruk ve tekmelerle saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±, kafasÄ±nÄ± duvara vurdular. Tedavisine izin verilmedi.
“SilahlÄ± direniÅŸ ve örgüt üyeliÄŸi ile suçlandÄ±, 16 Ocak 2018’de bir saatten az süren duruÅŸmada Ä°ran anayasasÄ±nÄ±n 182. maddesine göre idama mahkum oldu. Penahi’nin ailesi mahkemede hala iÅŸkencenin izlerinin görüldüÄŸünü söyledi. GözaltÄ±nda alÄ±nan ifadesinin, iÅŸkence altÄ±nda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan itiraz reddedildi.
“AvukatÄ± Niyaz, Penahi’nin ifadesinin iÅŸkence altÄ±nda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, elinde silah ile tutuklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ramin’in kimseyi öldürmediÄŸini ve Ramin’den ÅŸikâyetçi birisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ezcümle Ramin suçsuzdur. Penahi ailesine karÅŸÄ± mahkemenin bu kararÄ± bize göre politiktir.”
Ä°MZACILAR
Dr. Halis YÄ±ldÄ±rÄ±m, Munich
Prof. Noam Chomsky, Arizona University
Dr. Talin Suciyan, LMU, Munich
Prof. Dr. Christina Schües, University zu Lübeck
Prof. Dr. Werner Ruf, University Kassel
Prof. Warren Montag, Occidental Collage, Los Angeles
Dr. Annette Ohme-Reinicke, University Stuttgart
Wolf Göhring, Bonn
Harald Pietzsch – GEW member, Düsseldorf
Prof. Frederic Jameson, Duke University
Tobias Linnemann, University Oldenburg
Prof. Terry Pinkard, Georgetown University, Washington, DC USA
Prof. Charles Taylor – McGill University
Prof. Frederick Neuhouser, Barnard College, Columbia University
Prof. Jeff McMahan, White’s Professor of Moral Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Oxford
Professor Raphael Salkie, University of Brighton, UK
Prof. Lennard J. Davis, University of Illinois at Chicago
Prof. David Ingram, Philosophy, Loyola University Chicago
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß, Merseburg
Dr. Arzu YÄ±lmaz, German Institute for International Affairs and Security (SWP)
Dr Janroj Yilmaz Keles, Middlesex University
Prof. Tony Smith, Iowa State University, USA
Prof. em. Alan Wald, H. Chandler Davis Collegiate
Professor Bill Bowring, Birkbeck
Dr. Markus Brunner, Sigmund Freud Private University Vienna, Austria
Prof. Giuseppe Luca Celardo, Institute of Physics, Puebla, Mexico
Prof. Ben Kiernan, Yale University
Joy Harjo, poet, musician, and author
Sima Aprahamian Hovhannessian – Ph.D, Research Associate , Simone de Beauvoir Institute, Concordia University
Assistant Prof. Ozlem Goner, City University of New York
Prof. Dr. Hans-Lukas Kieser, Universityen Zürich und Newcastle, Australien
Prof. Adi Ophir, Visiting Professor of the Humanities, the Cogut Institute for the Humanities and the Program for Middle East Studies, Brown University, Professor Emeritus, Tel Aviv University
Prof. Ashis Nandy, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi
Süleyman AteÅŸ, GEW member, Cologne
Prof. Elti Cattaruzza, Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Università Ca‘ Foscari Venezia
Dr. Maud Meyzaud, Goethe University Frankfurt, Faculty Member, Department of Comparative Literature and Literary Theory
Prof. Dr. Hauke Brunkhorst, Europa-University Flensburg
Christian Katz, GEW member, Oldenburg
Prof.dr. em. Aviel Verbruggen, University of Antwerp
Tobias Linnemann, University Oldenburg
PD Dr. Joachim Bromand, University of Bonn
Prof. Rowland Atkinson, University of Sheffield
Prof. James Dickins, department of Arabic, University of Leeds, United Kingdom
Prof. Dr. Otmar Hagemann, Kiel University of Applied Sciences
Corinna Trogisch, social scientist, Berlin/Germany
Prof. Dr. Siegfried Echterhoff, University Münster
Prof Dr. Joop de Jong, University Amsterdam
Prof. Dr. Angela Koc, Kunstuniversity Linz
Dr. Eva Hohenberger, Ruhr-University Bochum
Elisabeth Abendroth, Frankfurt am Main
Prof. Eran Schaerf – Zurich University of the Arts
Prof. Dr. Lamice EL-AMARI, theatre critic, Berlin, Germany
Prof. Christine Robins (formerly Allison), University of Exeter
Prof. Dr. Markus Tiedemann, Dresden University of Technology
Hovhannes Gevorkian, Student der Rechtswissenschaften und studentischer Beschäftigter, FU Berlin
Dr. Mehmet Kart, University Vechta
Marianne Koester, Frankfurt
Prof. Richard Walker, Berkeley, California USA
Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer , Goethe-University, Frankfurt am Main
Dr. Kurt Grünberg, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt am Main, Germany
Dr. Esmeray Yogun, CNAM Paris France
Monireh Baradaran, Sozialwessenschaftlerin
Prof. Nadje Al-Ali, Chair, Centre for Gender Studies, SOAS, University of London
Prof. Dr. Christoph Lumer, University of Siena
Prof.em. Micha Brumlik – Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien, Berlin
Dr. Susanne Offen, Leuphana University Lüneburg
Dr. Brita Eckert, Frankfurt am Main
Renate Wiggershaus, autor
Dr. Rolf Wiggershaus, Kronberg/Ts.
Marion Ruth Thimm, Berlin-Germany psychotherapist
Dr. Med Detlev Thimm, pediatrician and child psychiatrist
Prof. Dr. Johano Strasser
Associate Professor Dr. Fatma Karakas Dogan, Bremen University Law Faculty, Bremen-Germany
Prof. Dr. Sabine Hark – Center for Interdisciplinary Women and Gender Studies, TU Berlin
Prof. Dr. Markus Rothhaar, Katholische University Eichstätt-Ingolstadt
Richard Gebhardt, Politikwissenschaftler, Publizist, Referent, Cologne
Willi van Ooyen, Frankfurt am Main
Sima Kassaie-van Ooyen, Frankfurt am Main
Günes Gümüs, Academic for peace, University Ankara
Prof. Etienne Balibar, Université de Paris-Ouest, Kingston University London
Professor Bertell Ollman, Dept. of Politics, NYU
M.A. Robin Schrade, Ruhr-University Bochum
Prof. Mehmet Ugur, University of Greenwich
Prof. Michael Löwy, em. resarch director CNRS Paris
Prof. Toni Negri, philosopher, Paris (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 19:03