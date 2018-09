Akademisyenlerden, idama mahkum edilen Penahi iÃ§in aÃ§Ä±k mektup

Akademisyenler, İranlı Kürt aktivist Ramin Hüseyin Penahi’nin idamının durdurularak serbest bırakılması talebini içeren mektup yazdı.

Dünyaca tanınmış düşünürler ile akademisyenler, İran’da idama mahkum edilen Kürt Aktivist Ramin Penahi’nin serbest bırakılmasını talep etti. Mektup, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammet Şavak Şerif ve Yargı Kurumu Başkanı Ayetullah Sadık Larijani’ye hitaben yazıldı.

Bianet’in haberine göre mektupta, Etienne Balibar, Michael Löwy, Toni Negri ve Noam Chomsky’nin de aralarında olduğu düşünür ve akademisyenlerin imzası var.

Mektup ayrıca, İran Cumhurbaşkanlığına, Dışişleri Bakanına, BM İran temsilciliğine ve İran Almanya Elçiliğine de gönderildi.

‘İDAM CEZASI KALDIRILSIN’

Mektupta, Penahi’nin ve tüm siyasal mahkumların serbest bırakılması ve idam cezasının kaldırılması isteniyor:

“Ramin Hüseyin Penahi‘nin idam edilme tehlikesinden dolayı oldukça endişeliyiz. Enternasyonal eylemlere rağmen İran İslam Cumhuriyeti Penahi‘nin idam edilmesinde ısrar ediyor.

“Af Örgütü buna karşı bir imza kampanyası başlattı, ayrıca Türkiye’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) sokağa çıktı. İdam cezası belirtilen gününden geriye atılmak zorunda kalındı.

“Avukatı Hüseyin Ehmedi Niyaz, Penahi’nin her an idam edilme riski olduğunu açıkladı.”

BİR SAATLİK DURUŞMAYLA İDAMA MAHKUM OLDU

Penahi’nin hapsedilme ve yargı süreci de mektupta şöyle anlatıldı:

“Ramin Hüseyin Panahi 23 Haziran 2017’de tutuklandı. Sine şehrindeki ailesini ziyarete gidiyordu. İran Devrim Muhafızları ile yolda çatışma çıktı, araçtaki üç kişi öldürüldü, Penahi de bu esnada yaralandı.

“Penahi ne silah kullandı ne de yakalandığında elinde silah vardı. Dört ay sonra ondan ilk haber alınabildi. Bu zaman içerisinde sistematik olarak işkence gördü. Kablolarla dövüldü, yumruk ve tekmelerle saldırıya uğradı, kafasını duvara vurdular. Tedavisine izin verilmedi.

“Silahlı direniş ve örgüt üyeliği ile suçlandı, 16 Ocak 2018’de bir saatten az süren duruşmada İran anayasasının 182. maddesine göre idama mahkum oldu. Penahi’nin ailesi mahkemede hala işkencenin izlerinin görüldüğünü söyledi. Gözaltında alınan ifadesinin, işkence altında alındığına dair yapılan itiraz reddedildi.

“Avukatı Niyaz, Penahi’nin ifadesinin işkence altında alındığını, elinde silah ile tutuklanmadığını, Ramin’in kimseyi öldürmediğini ve Ramin’den şikâyetçi birisinin olmadığını ifade etti. Ezcümle Ramin suçsuzdur. Penahi ailesine karşı mahkemenin bu kararı bize göre politiktir.”

İMZACILAR

Dr. Halis Yıldırım, Munich

Prof. Noam Chomsky, Arizona University

Dr. Talin Suciyan, LMU, Munich

Prof. Dr. Christina Schües, University zu Lübeck

Prof. Dr. Werner Ruf, University Kassel

Prof. Warren Montag, Occidental Collage, Los Angeles

Dr. Annette Ohme-Reinicke, University Stuttgart

Wolf Göhring, Bonn

Harald Pietzsch – GEW member, Düsseldorf

Prof. Frederic Jameson, Duke University

Tobias Linnemann, University Oldenburg

Prof. Terry Pinkard, Georgetown University, Washington, DC USA

Prof. Charles Taylor – McGill University

Prof. Frederick Neuhouser, Barnard College, Columbia University

Prof. Jeff McMahan, White’s Professor of Moral Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Oxford

Professor Raphael Salkie, University of Brighton, UK

Prof. Lennard J. Davis, University of Illinois at Chicago

Prof. David Ingram, Philosophy, Loyola University Chicago

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß, Merseburg

Dr. Arzu Yılmaz, German Institute for International Affairs and Security (SWP)

Dr Janroj Yilmaz Keles, Middlesex University

Prof. Tony Smith, Iowa State University, USA

Prof. em. Alan Wald, H. Chandler Davis Collegiate

Professor Bill Bowring, Birkbeck

Dr. Markus Brunner, Sigmund Freud Private University Vienna, Austria

Prof. Giuseppe Luca Celardo, Institute of Physics, Puebla, Mexico

Prof. Ben Kiernan, Yale University

Joy Harjo, poet, musician, and author

Sima Aprahamian Hovhannessian – Ph.D, Research Associate , Simone de Beauvoir Institute, Concordia University

Assistant Prof. Ozlem Goner, City University of New York

Prof. Dr. Hans-Lukas Kieser, Universityen Zürich und Newcastle, Australien

Prof. Adi Ophir, Visiting Professor of the Humanities, the Cogut Institute for the Humanities and the Program for Middle East Studies, Brown University, Professor Emeritus, Tel Aviv University

Prof. Ashis Nandy, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi

Süleyman Ateş, GEW member, Cologne

Prof. Elti Cattaruzza, Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Università Ca‘ Foscari Venezia

Dr. Maud Meyzaud, Goethe University Frankfurt, Faculty Member, Department of Comparative Literature and Literary Theory

Prof. Dr. Hauke Brunkhorst, Europa-University Flensburg

Christian Katz, GEW member, Oldenburg

Prof.dr. em. Aviel Verbruggen, University of Antwerp

Tobias Linnemann, University Oldenburg

PD Dr. Joachim Bromand, University of Bonn

Prof. Rowland Atkinson, University of Sheffield

Prof. James Dickins, department of Arabic, University of Leeds, United Kingdom

Prof. Dr. Otmar Hagemann, Kiel University of Applied Sciences

Corinna Trogisch, social scientist, Berlin/Germany

Prof. Dr. Siegfried Echterhoff, University Münster

Prof Dr. Joop de Jong, University Amsterdam

Prof. Dr. Angela Koc, Kunstuniversity Linz

Dr. Eva Hohenberger, Ruhr-University Bochum

Elisabeth Abendroth, Frankfurt am Main

Prof. Eran Schaerf – Zurich University of the Arts

Prof. Dr. Lamice EL-AMARI, theatre critic, Berlin, Germany

Prof. Christine Robins (formerly Allison), University of Exeter

Prof. Dr. Markus Tiedemann, Dresden University of Technology

Hovhannes Gevorkian, Student der Rechtswissenschaften und studentischer Beschäftigter, FU Berlin

Dr. Mehmet Kart, University Vechta

Marianne Koester, Frankfurt

Prof. Richard Walker, Berkeley, California USA

Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer , Goethe-University, Frankfurt am Main

Dr. Kurt Grünberg, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt am Main, Germany

Dr. Esmeray Yogun, CNAM Paris France

Monireh Baradaran, Sozialwessenschaftlerin

Prof. Nadje Al-Ali, Chair, Centre for Gender Studies, SOAS, University of London

Prof. Dr. Christoph Lumer, University of Siena

Prof.em. Micha Brumlik – Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien, Berlin

Dr. Susanne Offen, Leuphana University Lüneburg

Dr. Brita Eckert, Frankfurt am Main

Renate Wiggershaus, autor

Dr. Rolf Wiggershaus, Kronberg/Ts.

Marion Ruth Thimm, Berlin-Germany psychotherapist

Dr. Med Detlev Thimm, pediatrician and child psychiatrist

Prof. Dr. Johano Strasser

Associate Professor Dr. Fatma Karakas Dogan, Bremen University Law Faculty, Bremen-Germany

Prof. Dr. Sabine Hark – Center for Interdisciplinary Women and Gender Studies, TU Berlin

Prof. Dr. Markus Rothhaar, Katholische University Eichstätt-Ingolstadt

Richard Gebhardt, Politikwissenschaftler, Publizist, Referent, Cologne

Willi van Ooyen, Frankfurt am Main

Sima Kassaie-van Ooyen, Frankfurt am Main

Günes Gümüs, Academic for peace, University Ankara

Prof. Etienne Balibar, Université de Paris-Ouest, Kingston University London

Professor Bertell Ollman, Dept. of Politics, NYU

M.A. Robin Schrade, Ruhr-University Bochum

Prof. Mehmet Ugur, University of Greenwich

Prof. Michael Löwy, em. resarch director CNRS Paris

Prof. Toni Negri, philosopher, Paris (DIŞ HABERLER)

