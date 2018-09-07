Akademisyenlerden, idama mahkum edilen Penahi iÃ§in aÃ§Ä±k mektup

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Akademisyenlerden, idama mahkum edilen Penahi iÃ§in aÃ§Ä±k mektup

    • 07 EylÃ¼l 2018 18:56

    Akademisyenler, Ä°ranlÄ± KÃ¼rt aktivist Ramin HÃ¼seyin Penahiâ€™nin idamÄ±nÄ±n durdurularak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± talebini iÃ§eren mektup yazdÄ±.

    Dünyaca tanÄ±nmÄ±ÅŸ düÅŸünürler ile akademisyenler, Ä°ran’da idama mahkum edilen Kürt Aktivist Ramin Penahi’nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Mektup, Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammet Åžavak Åžerif ve YargÄ± Kurumu BaÅŸkanÄ± Ayetullah SadÄ±k Larijani’ye hitaben yazÄ±ldÄ±.

    Bianet’in haberine göre mektupta, Etienne Balibar, Michael Löwy, Toni Negri ve Noam Chomsky’nin de aralarÄ±nda olduÄŸu düÅŸünür ve akademisyenlerin imzasÄ± var.

    Mektup ayrÄ±ca, Ä°ran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±na, BM Ä°ran temsilciliÄŸine ve Ä°ran Almanya ElçiliÄŸine de gönderildi.

    ‘Ä°DAM CEZASI KALDIRILSIN’

    Mektupta, Penahi’nin ve tüm siyasal mahkumlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve idam cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor:

    “Ramin Hüseyin Penahi‘nin idam edilme tehlikesinden dolayÄ± oldukça endiÅŸeliyiz. Enternasyonal eylemlere raÄŸmen Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti Penahi‘nin idam edilmesinde Ä±srar ediyor.

    “Af Örgütü buna karÅŸÄ± bir imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±, ayrÄ±ca Türkiye’de HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) sokaÄŸa çÄ±ktÄ±. Ä°dam cezasÄ± belirtilen gününden geriye atÄ±lmak zorunda kalÄ±ndÄ±.

    “AvukatÄ± Hüseyin Ehmedi Niyaz, Penahi’nin her an idam edilme riski olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.”

    BÄ°R SAATLÄ°K DURUÅžMAYLA Ä°DAMA MAHKUM OLDU

    Penahi’nin hapsedilme ve yargÄ± süreci de mektupta ÅŸöyle anlatÄ±ldÄ±:

    “Ramin Hüseyin Panahi 23 Haziran 2017’de tutuklandÄ±. Sine ÅŸehrindeki ailesini ziyarete gidiyordu. Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ± ile yolda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±, araçtaki üç kiÅŸi öldürüldü, Penahi de bu esnada yaralandÄ±.

    “Penahi ne silah kullandÄ± ne de yakalandÄ±ÄŸÄ±nda elinde silah vardÄ±. Dört ay sonra ondan ilk haber alÄ±nabildi. Bu zaman içerisinde sistematik olarak iÅŸkence gördü. Kablolarla dövüldü, yumruk ve tekmelerle saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±, kafasÄ±nÄ± duvara vurdular. Tedavisine izin verilmedi.

    “SilahlÄ± direniÅŸ ve örgüt üyeliÄŸi ile suçlandÄ±, 16 Ocak 2018’de bir saatten az süren duruÅŸmada Ä°ran anayasasÄ±nÄ±n 182. maddesine göre idama mahkum oldu. Penahi’nin ailesi mahkemede hala iÅŸkencenin izlerinin görüldüÄŸünü söyledi. GözaltÄ±nda alÄ±nan ifadesinin, iÅŸkence altÄ±nda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan itiraz reddedildi.

    “AvukatÄ± Niyaz, Penahi’nin ifadesinin iÅŸkence altÄ±nda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, elinde silah ile tutuklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ramin’in kimseyi öldürmediÄŸini ve Ramin’den ÅŸikâyetçi birisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ezcümle Ramin suçsuzdur. Penahi ailesine karÅŸÄ± mahkemenin bu kararÄ± bize göre politiktir.”

    Ä°MZACILAR

    Dr. Halis YÄ±ldÄ±rÄ±m, Munich

    Prof. Noam Chomsky, Arizona University

    Dr. Talin Suciyan, LMU, Munich

    Prof. Dr. Christina Schües, University zu Lübeck

    Prof. Dr. Werner Ruf,  University Kassel

    Prof. Warren Montag, Occidental Collage, Los Angeles

    Dr. Annette Ohme-Reinicke, University Stuttgart

    Wolf Göhring, Bonn

    Harald Pietzsch –  GEW member, Düsseldorf

    Prof. Frederic Jameson, Duke University

    Tobias Linnemann, University Oldenburg

    Prof. Terry Pinkard, Georgetown University, Washington, DC USA

    Prof. Charles Taylor – McGill University

    Prof. Frederick Neuhouser, Barnard College, Columbia University

    Prof. Jeff McMahan, White’s Professor of Moral Philosophy,  Faculty of Philosophy, University of Oxford

    Professor Raphael Salkie, University of Brighton, UK

    Prof. Lennard J. Davis, University of Illinois at Chicago

    Prof. David Ingram, Philosophy, Loyola University Chicago

    Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß, Merseburg

    Dr. Arzu YÄ±lmaz, German Institute for International Affairs and Security (SWP)

    Dr Janroj Yilmaz Keles, Middlesex University

    Prof. Tony Smith, Iowa State University, USA

    Prof. em. Alan Wald, H. Chandler Davis Collegiate

    Professor Bill Bowring, Birkbeck

    Dr. Markus Brunner, Sigmund Freud Private University Vienna, Austria

    Prof. Giuseppe Luca Celardo, Institute of Physics, Puebla, Mexico

    Prof. Ben Kiernan, Yale University

    Joy Harjo, poet, musician, and author

    Sima Aprahamian Hovhannessian – Ph.D, Research Associate , Simone de Beauvoir Institute, Concordia University

    Assistant Prof. Ozlem Goner, City University of New York

    Prof. Dr. Hans-Lukas Kieser, Universityen Zürich und Newcastle, Australien

    Prof. Adi Ophir, Visiting Professor of the Humanities, the Cogut Institute for the Humanities  and the Program for Middle East Studies, Brown University, Professor Emeritus, Tel Aviv University

    Prof. Ashis Nandy, Centre for the Study of Developing Societies, Delhi

    Süleyman AteÅŸ, GEW member, Cologne

    Prof. Elti Cattaruzza, Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Università Ca‘ Foscari Venezia

    Dr. Maud Meyzaud, Goethe University Frankfurt, Faculty Member, Department of Comparative Literature and Literary Theory

    Prof. Dr. Hauke Brunkhorst, Europa-University  Flensburg

    Christian Katz, GEW member, Oldenburg

    Prof.dr. em. Aviel Verbruggen, University of Antwerp

    Tobias Linnemann, University Oldenburg

    PD Dr. Joachim Bromand, University of Bonn

    Prof. Rowland Atkinson, University of Sheffield

    Prof. James Dickins, department of Arabic, University of Leeds, United Kingdom

    Prof. Dr. Otmar Hagemann, Kiel University of Applied Sciences

    Corinna Trogisch, social scientist, Berlin/Germany

    Prof. Dr. Siegfried Echterhoff, University Münster

    Prof Dr. Joop de Jong, University Amsterdam

    Prof. Dr. Angela Koc, Kunstuniversity Linz

    Dr. Eva Hohenberger, Ruhr-University Bochum

    Elisabeth Abendroth, Frankfurt am Main

    Prof. Eran Schaerf – Zurich University of the Arts

    Prof. Dr. Lamice EL-AMARI, theatre critic, Berlin, Germany

    Prof. Christine Robins (formerly Allison), University of Exeter

    Prof. Dr. Markus Tiedemann, Dresden University of Technology

    Hovhannes Gevorkian, Student der Rechtswissenschaften und studentischer Beschäftigter,  FU Berlin

    Dr. Mehmet Kart, University Vechta

    Marianne Koester, Frankfurt

    Prof. Richard Walker, Berkeley, California USA

    Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer , Goethe-University, Frankfurt am Main

    Dr. Kurt Grünberg, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt am Main, Germany

    Dr. Esmeray Yogun, CNAM Paris France

    Monireh Baradaran, Sozialwessenschaftlerin

    Prof. Nadje Al-Ali, Chair, Centre for Gender Studies, SOAS, University of London

    Prof. Dr. Christoph Lumer, University of Siena

    Prof.em. Micha Brumlik – Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien, Berlin

    Dr. Susanne Offen, Leuphana University Lüneburg

    Dr. Brita Eckert, Frankfurt am Main

    Renate Wiggershaus, autor

    Dr. Rolf Wiggershaus, Kronberg/Ts.

    Marion Ruth Thimm, Berlin-Germany psychotherapist

    Dr. Med Detlev Thimm, pediatrician and child psychiatrist

    Prof. Dr. Johano Strasser

    Associate Professor Dr. Fatma Karakas Dogan, Bremen University Law Faculty, Bremen-Germany

    Prof. Dr. Sabine Hark – Center for Interdisciplinary Women and Gender Studies, TU Berlin

    Prof. Dr. Markus Rothhaar,  Katholische University Eichstätt-Ingolstadt

    Richard Gebhardt,  Politikwissenschaftler, Publizist, Referent, Cologne

    Willi van Ooyen, Frankfurt am Main

    Sima Kassaie-van Ooyen, Frankfurt am Main

    Günes Gümüs, Academic for peace, University Ankara

    Prof. Etienne Balibar, Université de Paris-Ouest,  Kingston University London

    Professor Bertell Ollman, Dept. of Politics, NYU

    M.A. Robin Schrade, Ruhr-University Bochum

    Prof. Mehmet Ugur, University of Greenwich

    Prof. Michael Löwy, em. resarch director CNRS Paris

    Prof. Toni Negri, philosopher, Paris (DIÅž HABERLER)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 19:03
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