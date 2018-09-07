FoÃ§aâ€™da kirliliÄŸin kaynaÄŸÄ± neden aÃ§Ä±klanmÄ±yor?

Ä°zmir'de denizde bÃ¼yÃ¼k kirliliÄŸe neden olan Ã§evre felaketine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapan Yeni FoÃ§a Forum, kirliliÄŸin kaynaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°zmir'de denizde yaÅŸanan çevre felaketine iliÅŸkin açÄ±klama yapan Yeni Foça Forum, kirliliÄŸin kaynaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±, deniz suyunun tahlil edilmesini ve temizlik esnasÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n saÄŸlÄ±k taramasÄ±ndan geçirilmesini istedi.

AliaÄŸa’da 30 AÄŸustos’ta yaÅŸanan, Yeni Foça sahillerine kadar ulaÅŸan ve büyük kirliliÄŸe neden olan ancak henüz kaynaÄŸÄ± açÄ±klanamayan çevre felaktetiyle ilgili AliaÄŸa Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± önünde eylem yapan Yeni Foça Forum, çevreyi kirletenlere karÅŸÄ± dava açacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Eylemde konuÅŸan EGEÇEP Sözcüsü FÄ±rat Korkmaz, kirliliÄŸin kaynaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±klanmamasÄ±nÄ±n soru iÅŸaretleri yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “AkÄ±llara ‘Birileri korunuyor mu?’ sorusu geliyor. Yetkililer temizliÄŸin yüzde yüz bittiÄŸini söylüyorlar. Halbuki kaba temizlik daha bitmedi. Hâlâ denizde ve sahilde kirliliÄŸi ham petrol ya da fuel oili görmek mümkün. Tamamen temizlendiÄŸini söylemek turizmle uÄŸraÅŸanlarÄ±n iÅŸine gelebilir ama halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hiçe saymaktÄ±r. Öncelikle akredite bir kurumdan tahlil yaptÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. AyrÄ±ca ilk gün temizlik iÅŸinde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n elbiseleri uygun deÄŸildi. O nedenle o gün çalÄ±ÅŸanlarÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

‘BU FELAKET SÜRPRÄ°Z OLMADI’

Yeni Foça Forum adÄ±na konuÅŸan BahadÄ±r DoÄŸutürk de, yaÅŸanan çevre felaketinin kendileri için sürpriz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek ÅŸunlarÄ± söyledi “Bu bölgede 10 yÄ±ldÄ±r fütursuzca geliÅŸen sanayiye dikkat çekmek için defalarca eylem yaptÄ±k. AliaÄŸa bölgesinde büyük fotoÄŸrafa baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu tür felaketleri daha sÄ±k yaÅŸama endiÅŸesindeyiz. DolayÄ±sÄ±yla AliaÄŸa bölgesinde bu kirletici tesislerin derhal rehabilite edilmesi, bundan sonra yeni bir kirletici tesisin yapÄ±lmamasÄ± ve bu bölge ile ilgili Mecliste çevre komisyonu kurulmasÄ± gibi taleplerimiz var. Åžahit olduk ki bu bölge için acil bir eylem planlarÄ± yok. Ä°lk müdahale 24 saat sonra yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AliaÄŸa 24 saat kontrol sisteminin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve oluÅŸabilecek felaketlere karÅŸÄ± tedbir alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz.”

‘ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIÅžILIYOR’

Avukat Ahu Tahmilci de süreci yargÄ±ya taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± bilgisini vererek “Türkiye’de bir çok olayda olduÄŸu gibi bu facianÄ±n da üstü örtülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Konunun takipçisi olacaÄŸÄ±z ve sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ± için mücadele edeceÄŸiz. Åžu anda temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi söyleniyor ama sadece yüzeyde görülenlerin temizlenmesi ile bu mümkün deÄŸil” dedi.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan AliaÄŸa Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ÅŸikayet dilekçeleri verildi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 15:17

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