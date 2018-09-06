FoÃ§a'da denize petrol sÄ±zmasÄ±yla ilgili ÅŸÃ¼pheli gemi inceleniyor

FoÃ§a'da denize petrol sÄ±zmasÄ±yla ilgili olarak, denizi kirlettiÄŸi ÅŸÃ¼phelenilen ve sÃ¶kÃ¼me getirilen 'Harrier' isimli konteyner gemisi inceleniyor.

Ä°zmir'in Foça ilçesinde, sahil ÅŸeridine yayÄ±lan petrolü temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, kirliliÄŸin kaynaÄŸÄ±na dair de önemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Onlarca gemi ve tesis üzerinde yapÄ±lan incelemeler sonrasÄ±nda tüm ÅŸüpheler, gemi söküm ve geri dönüÅŸüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli konteyner gemisinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Yetkililer, gemiden alÄ±nan numuneler üzerindeki incelemelerin devam ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen 30 AÄŸustos PerÅŸembe akÅŸamÄ± denizde kaynaÄŸÄ± belirlenemeyen petrol sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana geldi. YaklaÅŸÄ±k 2,5 kilometrelik sahil ÅŸeridi sÄ±zÄ±ntÄ± nedeniyle petrolle kaplandÄ±, siyaha büründü. KirliliÄŸin daha da yayÄ±lmasÄ±, petrolün daÄŸÄ±lmamasÄ± için bölgede bariyerlerle önlem alÄ±ndÄ±. Petrolü emen pedler, denizin yüzeyine bÄ±rakÄ±ldÄ±. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduÄŸu deniz kÄ±yÄ±sÄ± büyük ölçüde temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin ardÄ±ndan, çalÄ±ÅŸmalar karaya taÅŸÄ±ndÄ±. Buradaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ise halen devam ettiÄŸi belirtildi.

Bu arada yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± da olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ± için Foça Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suç duyurusunda bulundu.

SIZINTININ KAYNAÄžINDA ÖNEMLÄ° ADIM

Temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü, AliaÄŸa Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ± tespit etmek için araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± sürdürdü. Onlarca gemi ve tesis üzerinde yapÄ±lan incelemeler sonrasÄ±nda tüm ÅŸüpheler, gemi söküm ve geri dönüÅŸüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli konteyner gemisinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Yetkililer, gemiden alÄ±nan numuneler üzerindeki incelemelerin devam ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. (Ä°zmir/DHA)

FoÃ§a'da denize petrol sÄ±zmasÄ±yla ilgili adli sÃ¼reÃ§ de baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 14:02

www.evrensel.net