FoÃ§a'da denize petrol sÄ±zmasÄ±yla ilgili adli sÃ¼reÃ§ de baÅŸladÄ±

FoÃ§a'da sahil ÅŸeridine yayÄ±lan petrolÃ¼ temizleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken, yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± da suÃ§ duyurusunda bulundu.

izmir'in Foça ilçesinde, sahil ÅŸeridine yayÄ±lan ve kaynaÄŸÄ± henüz belirlenemeyen petrolü temizleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken olayla ilgili yaÅŸam alanÄ± savunucularÄ± da savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu. VatandaÅŸlar adÄ±na avukatlarÄ±n verdiÄŸi suç duyurusu dilekçesinde, "Foça'daki denize yakÄ±t sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle, öncelikle halen tespit edilemediÄŸi söylenen sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ± ve failler ortaya çÄ±karÄ±lmalÄ±, denizin, doÄŸanÄ±n, ekosistemin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanüstü, esasen hiçbir zaman giderilemeyecek zararlar tüm yönleriyle net biçimde belirlenmeli, bu zararÄ±n oluÅŸumunda kusuru olanlarÄ±n bu zararÄ± gidermeleri saÄŸlanmalÄ±dÄ±r" denildi.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen perÅŸembe akÅŸamÄ± denizde kaynaÄŸÄ± belirlenemeyen petrol sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± meydana geldi. YaklaÅŸÄ±k 2,5 kilometrelik sahil ÅŸeridi sÄ±zÄ±ntÄ± nedeniyle petrolle kaplandÄ±, siyaha büründü. KirliliÄŸin daha da yayÄ±lmasÄ±, petrolün daÄŸÄ±lmamasÄ± için bölgede bariyerlerle önlem alÄ±ndÄ±. Sadece petrolü emen pedler, denizin yüzeyine bÄ±rakÄ±ldÄ±. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduÄŸu deniz yüzeyi tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasÄ±ndan sonra çalÄ±ÅŸmalar karaya taÅŸÄ±ndÄ±. Buradaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ise halen devam ettiÄŸi belirtildi.

SIZINTININ KAYNAÄžI BELÄ°RLENEMEDÄ°

Bir haftadÄ±r temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam derken, diÄŸer yandan Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü, AliaÄŸa Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n tespit için araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± sürdürdü. Ancak henüz sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ± konusunda herhangi bir tespitin olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

VATANDAÅžLARDAN SUÇ DUYURUSU

KirliliÄŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± günden bu yana bölgeden ayrÄ±lmayan ilçe halkÄ± ve yaÅŸam alanÄ± savuncularÄ± ise adli süreç için harekete geçti. Fevzi HepÅŸenkal adÄ±na avukatlarÄ± Senih Özay, Ahu Tahmilci ve Murat Fatih Ülkü, Foça Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na suç duyurusunda bulundu. AvukatlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± suç duyurusunda, "Foça'daki denize yakÄ±t sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle, öncelikle halen tespit edilemediÄŸi söylenen sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ± ve failler ortaya çÄ±karÄ±lmalÄ±, Foça denizinin, doÄŸasÄ±nÄ±n, ekosistemin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanüstü, esasen hiçbir zaman giderilemeyecek zararlar tüm yönleriyle net biçimde belirlenmeli, bu zararÄ±n oluÅŸumunda kusuru olanlarÄ±n bu zararÄ± gidermeleri saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Bu olayÄ±n küçümsenecek, basite indirgenecek bir hali yoktur. Denize petrol/kimyasal madde sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±na kasten veya taksirle neden olan kiÅŸiler, çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi baÅŸta olmak üzere, Türk Ceza Kanunu'nda ve Çevre Kanunu'nda sayÄ±lan diÄŸer suçlarÄ± iÅŸlemiÅŸlerdir" denildi. (Ä°zmir/DHA)

FoÃ§a'da denize sÄ±zan akaryakÄ±tÄ±n fuel-oil olduÄŸu belirlendi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 14:00

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