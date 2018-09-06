Ankapark ihalesi 5. kez ertelendi

Ankaparkâ€™Ä±n 5. ihalesi, katÄ±lan firmanÄ±n eksik evrak vermesi nedeniyle 5. kez ertelendi. Bir sonraki ihaleÂ 20 EylÃ¼lâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek.

Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi’nin eski BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek’in 1.6 milyar lira harcadÄ±ÄŸÄ± ve bitmesi için de 741 milyon lira daha gereken Ankapark'Ä±n iÅŸletme ihalesi 5. kez ertelendi. Ä°haleyi Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan ve Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi Kent Ä°zleme Merkezi SekreteryasÄ± Redife Kolçak da takip etmek istedi. BasÄ±n mensuplarÄ± ile Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžubesi temsilcileri, açÄ±k ihale olmasÄ±na karÅŸÄ±n ihaleye alÄ±nmak istenmedi. TartÄ±ÅŸmalar sonucunda Mimarlar OdasÄ± Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Tezcan KarakuÅŸ Candan, salona girebildi. Candan, kamu adÄ±na ihaleyi izlemeye geldiklerini belirterek “ Siz bizi hangi gerekçe ile dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmak istiyorsunuz?” diye sordu. Daha önceki ihaleleri de takip ettiklerini belirten Candan, “Sizin bizi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmak gibi bir yetkiniz yok, ilgili maddeyi niye söylemiyorsunuz? Öyle bir madde varsa gerekçesini belirterek tutanak tutun bizde imzalayalÄ±m. Bu açÄ±k ihaledir. Bize emanet edilen Atatürk Orman ÇiftliÄŸine hukuksuz yapÄ±lan AnkaparkÄ± hukuksuzca ihale ediyorsunuz birde bizi almÄ±yorsunuz. Hangi yasanÄ±n hangi maddesine göre çÄ±kartÄ±yorsunuz. YurttaÅŸlÄ±k haklarÄ±mÄ±z gereÄŸi hangi maddeyle dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± açÄ±klayÄ±n” dedi.

MÄ°MARLAR ODASI Ä°HALEYE FESAT KARIÅžTIRMAKLA SUÇLANDI

Candan daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ihaleyi izlemek istedikleri için ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rmakla suçlandÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek “Kimin nereye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes biliyor, sözünüzü geri alÄ±n dedik. Ä°tirazlar üzerine sözlerini geri alÄ±p özür dilediler. Daha sonra hazÄ±rladÄ±klarÄ± tutanaÄŸÄ± getirdiler, tutanakta kendi yorumlarÄ±nÄ± yazarak ihaleyi engellemek ve geciktirmek istediÄŸimiz gibi saçma ifadeler yazmÄ±ÅŸlar, ÅŸerh koyarak imzalarÄ±z dedik. Åžerh koymamÄ±za izin vermediler ve tutanaÄŸÄ± imzalamadÄ±k. Atatürk Orman ÇiftliÄŸi’nde Atatürk’ün ÅŸartlÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ± ve vasiyetine aykÄ±rÄ± yapÄ±lan Ankapark’Ä±n ihalesini yaparak bu ihanete ortak oluyorsunuz, hepiniz ileride yargÄ±lanacaksÄ±nÄ±z diyerek salondan ayrÄ±ldÄ±k. Bu ihale daha çok ertelenecek” diye konuÅŸtu.

‘BASINA ‘TÄ°CARÄ° SIR’ YANITI’

Komisyon, ihale öncesinde, teklif veren firmanÄ±n ismini verirken basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n “Hangi firma katÄ±ldÄ±?” sorusunu “ticari sÄ±r” diyerek açÄ±klamadÄ±. Ankara BüyükÅŸehir Belediye Encümeni ise ihaleye iki firmanÄ±n ÅŸartname aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir firmanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek katÄ±lan firma GBM Ticaret A.Åž ve Çelik Grup Ortak giriÅŸiminin eksik evrak vermesi nedeniyle ihaleyi 20 Eylül 2018 saat 14:00’a erteledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 17:49

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