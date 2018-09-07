AladaÄŸ davasÄ±nda son tutuklular da tahliye edildi, aileler tepkili

Volkan PEKAL

Adana

Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilçesinde, 11'i çocuk 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 24 öÄŸrencinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±, SüleymancÄ±lar cemaatine ait kÄ±z yurdu yangÄ±nÄ± ile ilgili davanÄ±n 7’nci duruÅŸmasÄ± görüldü. Kozan 1’inci Ceza Mahkemesi, Adana 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi davanÄ±n birleÅŸtirilmesi taleplerine makul sürede cevap vermediÄŸi için dosyanÄ±n 1 AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde devam etmesine karar verdi. Tutuklu sanÄ±klar Yurt müdürü Cuma Ali Genç ve dernek baÅŸkanÄ± Ä°smail UÄŸur hakkÄ±nda bilirkiÅŸi raporu ve tutuklu bulunduklarÄ± süre gerekçe gösterilerek tahliye kararÄ± verildi. Aileler karara tepki göstererek "Devlet yok, adalet yok" dedi.

Kozan 1’inci Ceza Mahkemesi’nde görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ± önceki duruÅŸmalarda olduÄŸu gibi duruÅŸma salonunun küçük olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Adana Ticaret OdasÄ± ToplantÄ± Salonu'nda gerçekleÅŸti. 2'si tutuklu 13 kiÅŸinin 2 ila 15'er yÄ±l hapis cezasÄ± ile yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ä°zmir ve Ä°stanbul BarolarÄ±ndan avukatlarla hayatÄ±nÄ± kaybeden çocuklarÄ±n yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. Mahkeme heyetinin istediÄŸi yeni bilirkiÅŸi raporu mahkeme dosyasÄ±na eklendi. Önceki rapora dayanarak tali kusurlu olduklarÄ± gerekçesi ile AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi yönetim kurulu üyeleri ile yurt çalÄ±ÅŸanÄ± 5 kiÅŸi tahliye edilmiÅŸti.

SAVCI TAHLÄ°YE Ä°STEDÄ°

DuruÅŸmalara verilen 3 aylÄ±k aradan sonra adli tatil sonrasÄ± mahkeme baÅŸkanÄ± ve savcÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi görüldü. Yeni gelen raporda tutuklu bulunan Yurt Müdürü Cuma Ali Genç ve dernek baÅŸkanÄ± Ä°smail UÄŸur'un da tali kusurlu görüldüÄŸü belirtildi. SavcÄ±lÄ±k makamÄ± bu gerekçeye dayanarak mütalaasÄ±nda tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye edilmesini istedi. SavcÄ±, davanÄ±n, AladaÄŸ eski KaymakamÄ± Ahmet Ziya Filizer'in denetimlerde ilçe milli eÄŸitimi ikaz etmediÄŸi gerekçesiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ile birleÅŸtirilerek Adana 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülmesini istedi. Raporu eleÅŸtiren sanÄ±k avukatlarÄ± asli kusurlu ve tali kusurlu tespit edilmeden bir raporun kabul edilemeyeceÄŸini belirterek Adana'ya gönderilmek istenen dava ile ilgili tahliye kararÄ±nÄ± Kozan'Ä±n vermesinin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

'PEKÄ° BU ÇOCUKLARIN SEBEBÄ° KÄ°M?'

HayatÄ±nÄ± kaybeden çocuklarÄ±n aileleri hiç kimsenin serbest bÄ±rakÄ±lmamasÄ±nÄ± istediklerini, çocuklarÄ±nÄ±n sorumlusu kimse cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini söyledi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n istemiyle ilgili söz alan Av. Can Atalay, 11 kÄ±z çocuÄŸunun ve bir görevlinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi hassas bir dava ile ilgili gelen raporlarda asli kusurludan bahsetmeden sanÄ±klar hakkÄ±nda tali kusurlu tespiti yapÄ±lmasÄ±nÄ±n inanÄ±lmaz ve kabul edilemez olduÄŸunu belirterek "Peki bu çocuklarÄ±n sebebi kim? Asli kusurlu tayin edilmeden bu mahkeme sonlandÄ±rÄ±lamaz. Böyle bir rapor ne hukuka ne de vicdana sÄ±ÄŸar. Mahkemenin buna ortak olmamasÄ± gerekir" diye konuÅŸtu. Gelen raporlardan birinin Ä°stanbul yerine Antalya Demre'den bir bilirkiÅŸiye hazÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Atalay, bu durumun da ÅŸüpheli olduÄŸunu ifade etti.

SANIKLARIN ALEYHÄ°NE OLAN UNSURLAR RAPORDA YOK

AladaÄŸ Belediyesi yazÄ±sÄ±nda bu binanÄ±n projesi, idari izinleri, yangÄ±n tesisatÄ± ve elektrik projesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸini ifade eden Atalay, "Buna iliÅŸkin bir deÄŸerlendirme de raporda yok. Böyle bir binada o yaÅŸta çocuklarÄ±n bulunmamasÄ± gerekirken kamu görevlileri ile ilgili tali kusurlu diyor. Ä°smail UÄŸur ve Cuma Ali Genç tali kusurlu diyor. Binaya bakanlar çÄ±plak gözle görür. KapÄ± kollarÄ±, PVC, ön görülebilir bir olay. BilirkiÅŸi raporlarÄ± karanlÄ±k bir iÅŸ gibi görünüyor" dedi. Atalay, iddianamede yer aldÄ±ÄŸÄ± gibi suçun taksirle iÅŸlenmediÄŸini belirterek kasten öldürme ya da kasten öldürmenin ihmali davranÄ±ÅŸla gerçekleÅŸmesi ÅŸeklinde deÄŸerlendirilmesini istedi.

SANIK AVUKATLARI TEDAÅž'I SUÇLADI

SanÄ±k avukatlarÄ±ndan Abdurrahim Çelik, yangÄ±nÄ±n TEDAÅž'Ä±n sorumlu olduÄŸu panodan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek asli sorumlunun ana daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi TEDAÅž olduÄŸunu savundu.

Davada tutuklu sanÄ±klar Yurt müdürü Cuma Ali Genç ve dernek baÅŸkanÄ± Ä°smail UÄŸur, tutuksuz sanÄ±klar, Mahir KÄ±lÄ±ç, Mahmut Deniz, Mustafa ÖztaÅŸ, Ramazan KeleÅŸ, Ramazan Dede, Mehmet Ä°pek, eski AladaÄŸ Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürü Mehmet AktaÅŸ, Davut Gökçeli, Ramazan ArÄ±, Cihan Ünal, Bayram AydÄ±n ve Yücel Tunç yargÄ±lanÄ±yor.

TAHLÄ°YE KARARINA AÄ°LELERDEN TEPKÄ°: DEVLET YOK, ADALET YOK

FotoÄŸraf. volkan Pekal/EVRENSEL

DuruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan aileler karara isyan etti. Adaletin parasÄ± olanlar için olduÄŸunu söyleyen aileler "11 çocuk gitti. Biz onlardan birinin kÄ±lÄ±na zarar versek baÅŸÄ±mÄ±za neler gelirdi. Suçlu olan bizim çocuklarÄ±mÄ±zmÄ±ÅŸ, devlet yok, adalet yok!" dediler.

Avukat Can Atalay ise "11 çocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bu insanlarÄ±n çocuklarÄ±nÄ± yaktÄ±lar. Sen kapÄ±larÄ± kilitlersen, yukarÄ±ya lambiri, aÅŸaÄŸÄ±yÄ± halÄ± yaparsan, kimse orayÄ± denetlemezse, o bina kaçaksa, oraya sabi sübyanÄ± doldurursan bu çocuklarÄ± yakmÄ±ÅŸ olursun" diyerek karara tepki gösterdi. Öldürenlerin hesap vermemesi için her bir numaranÄ±n denediÄŸini söyleyen Atalay, "Ä°ÅŸte sonuç, 2 yÄ±l olmamÄ±ÅŸ tutuklu yok. EÄŸtim dün FethullahçÄ±lara teslim edildi, sonuç ortada. Bugün SüleymancÄ±lara teslim ediliyor. EÄŸitim kamusal olmalÄ±, yoksul köylü çocuÄŸu da ulaÅŸabilmeli" dedi.

Dosyada çok sayÄ±da delilin karartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Atalay, "Bilir kiÅŸiler kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ama bir kaç laf söylemiÅŸ. BinayÄ± yÄ±kanlarla ilgili, o kararÄ± alanlarla ilgili neden bir çift söz söylemediniz? Böyle adaletsizliÄŸi taÅŸ görse çatlar" dedi.

'ÇALIP ÇIRPIP GÜÇLÜ OLUN, DEVLET YANINIZDA OLSUN'

HayatÄ±nÄ± kaybeden çocuklarÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndan biri "Bu ülkede çalÄ±p çÄ±rpÄ±p güçlü olacaksÄ±n. Bundan sonra zengin ve güçlü olun devlet de millet de yanÄ±nÄ±zda dursun. YargÄ±ç, savcÄ± onlar ne söylüyorsa onu yapÄ±yorlar" dedi.

Bir baÅŸka yakÄ±n "ÇocuklarÄ±mÄ±z hâlâ tedavi görürken tahliye kararÄ± verdiler, benim kÄ±zÄ±mÄ±n diÅŸleri 18 yaÅŸÄ±na kadar yapÄ±lmayacak" dedi.

Zorunlu eÄŸitim diyerek çocuÄŸunun elinden zorla alÄ±ndÄ±Ä±ÄŸnÄ± ve yurda gönderdiÄŸini söyleyen Teslime AydoÄŸdu, "Polisle jandarmayla alÄ±rÄ±z dediler. Benim geleceÄŸimdi" dedi. KÄ±zÄ±nÄ± yangÄ±nda kaybeden Ahmet Yetim de "Adalet yok. Bir daha çocuklarÄ±mÄ±zÄ± okula göndermeyeceÄŸiz" dedi.

NE OLMUÅžTU?

AladaÄŸ'da, 29 KasÄ±m 2016 yurtta, elektrik panosundan çÄ±kan yangÄ±nda yanÄ±cÄ± özellikteki ahÅŸap merdiven ve halÄ± kaplama ile ateÅŸ yurdun üst katlarÄ±na kadar çÄ±kmÄ±ÅŸ, yangÄ±n merdiveni kilitli olan binada eÄŸitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kÄ±zÄ± Sare Betül Genç, 8'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Sema Nur AydoÄŸdu, Zeliha AvcÄ±, Sevim Köylü, 7'nci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, Ä°lknur Maden, 6'ncÄ± sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Nurgül Pertlek ile 5'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri BahtÄ±nur BaÅŸ, TuÄŸba AydoÄŸdu ve Cennet KarataÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 13:11

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