KaÄŸÄ±t krizi KÄ±brÄ±sâ€™Ä± da vurdu

KÄ±brÄ±s'ta yayÄ±nlanan 17 gÃ¼nlÃ¼k gazeteden 12'si fiyat artÄ±rÄ±mÄ±na gitti.

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde döviz kurundaki artÄ±ÅŸ nedeniyle bazÄ± gazeteler, 3 TL olan fiyatlarÄ±nÄ± 5 TL’ye çÄ±kardÄ±. KÄ±brÄ±s medyasÄ±nda yer alan haberlere göre, günlük olarak yayÄ±nlanan 17 gazeteden 12’si, döviz kurundaki artÄ±ÅŸ nedeniyle fiyat artÄ±rÄ±mÄ±na gitti.

HalkÄ±n Sesi, GüneÅŸ, Radikal, Haberal KÄ±brÄ±slÄ±, Yeniden Nacak, Afrika, Detay, Hakikat, Haberatör, KÄ±brÄ±s ManÅŸet ve Gerçek Volkan gazeteleri yarÄ±ndan itibaren 5 TL’den satÄ±lacak. KÄ±brÄ±s PostasÄ±, KÄ±brÄ±s Gazetesi, Havadis, Yenidüzen ve Diyalog gazeteleri ise 3 TL’den satÄ±lmaya devam ediyor. Bu gazetelerin de hafta içinde fiyat artÄ±rÄ±mÄ±na gideceÄŸi öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

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