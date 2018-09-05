Hasta tutuklular Ã¶lÃ¼me itiliyor

Hasta tutuklu Sabri Kaya'ya verilen 'cezaevinde kalamaz' raporu deÄŸiÅŸtirildi. Hasta tutuklu Mehdi Bozâ€™un ise cezaevinde darbedildiÄŸi iddia edildi.

Cezaevinde kalp hastasÄ± olan ve ikinci kez ameliyat olmasÄ± gereken hasta tutuklu Sabri Kaya, daha önce “Cezaevinde kalamaz” raporu veren saÄŸlÄ±k kurulunun ÅŸimdi aksi yönde rapor verdiÄŸini belirterek “Keyfi uygulamalardan vazgeçilsin” dedi. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’nin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r hasta tutuklu listesinde yer alan ve tek baÅŸÄ±na kalmasÄ±nÄ±n yaÅŸamsal risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtilen ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde tek kiÅŸilik hücrede tutulan Mehdi Boz’un da 6 gardiyan tarafÄ±ndan darp edildiÄŸi iddia edildi.

'KEYFÄ° UYGULAMALAR YAPILIYOR'

Osmaniye 2 No’lu T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde tutuklu bulunan kalp hastasÄ± Sabri Kaya’nÄ±n (53) durumu giderek kötüleÅŸiyor. HakkÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ müebbet hapis cezasÄ± olan Kaya’nÄ±n kalp hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kemik erimesi, ÅŸeker, tansiyon, kolesterol, hafÄ±za kaybÄ± gibi 10’a yakÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± da bulunuyor. Hastane ve Adli TÄ±p Kurumu’nun hakkÄ±nda “cezaevinde kalabilir” raporu verdiÄŸi Kaya, hastalÄ±klarÄ±ndan kaynaklÄ± kendi ihtiyaçlarÄ±nÄ± gidermekte güçlük yaÅŸÄ±yor. Kaya, cezaevinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerine ve hastalÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin, açÄ±k görüÅŸüne giden ailesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Mezopotamya AjansÄ±’na (MA) deÄŸerlendirmede bulundu. Daha önceki ameliyatÄ±nda saÄŸlÄ±k kurulunun “cezaevinde kalamaz” raporu verdiÄŸini ifade eden Kaya, “O zaman Adli TÄ±p Kurumu reddettiÄŸi için çÄ±kamamÄ±ÅŸtÄ±m. Åžimdi yeniden baÅŸvuru yaptÄ±k. Durumum iki yÄ±l öncesine göre çok daha kötü olmasÄ±na raÄŸmen hem kurul hem de Adli TÄ±p Kurumu ‘Cezaevinde kalabilir’ raporu verdi. Kendi kanunlarÄ±nÄ± oluÅŸturmuÅŸlar. Keyfi uygulamalar yapÄ±lÄ±yor” dedi. Kaya, ayrÄ±ca mektuplarÄ±na cezaevi yönetimi tarafÄ±ndan el konulduÄŸunu belirterek, yaÅŸadÄ±klarÄ± hak ihlallerini dÄ±ÅŸarÄ±ya aktarmalarÄ±nÄ±n engellenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±. Tedavisinin cezaevi koÅŸullarÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kaya, “Keyfi uygulamalardan vazgeçilsin” diyerek tedavi hakkÄ±nÄ±n verilmesini talep etti.

‘HASTA TUTUKLU BOZ DARBEDÄ°LDÄ°’ Ä°DDÄ°ASI

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi’nin (Ä°HD) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r hasta tutuklu listesinde yer alan ve tek baÅŸÄ±na kalmasÄ±nÄ±n yaÅŸamsal risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtilen ElazÄ±ÄŸ T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde tek kiÅŸilik hücrede tutulan Mehdi Boz’un da 6 gardiyan tarafÄ±ndan darp edildiÄŸi iddia edildi. Mehdi Boz, cezaevi yönetimine yazdÄ±ÄŸÄ± dilekçeyi iletmesi için gardiyanlara verdiÄŸini bunun üzerine 6 gardiyan tarafÄ±ndan darp edildiÄŸi bilgisini kardeÅŸi Necla Er’i telefonla arayarak verdi. Konuya iliÅŸkin Mezopotamya AjansÄ±’na konuÅŸan Necla Er, kardeÅŸi Mehdi Boz’un cezaevindeki kimlik dayatmasÄ±nÄ± reddettiÄŸi için 13 aydÄ±r ailesi ile görüÅŸtürülmediÄŸini ve aldÄ±ÄŸÄ± disiplin cezalarÄ± nedeniyle telefonla iletiÅŸim hakkÄ±nÄ±n 4 aydÄ±r engellendiÄŸini belirtti. Mehdi Boz’un 4 aydan sonra telefonla kendisini arayarak, darp edildiÄŸini söylediÄŸini aktaran Er, ÅŸöyle devam etti: “Mehdi beni aradÄ±ÄŸÄ±nda sesi zor çÄ±kÄ±yordu. Kendisi idareye bir dilekçe yazmÄ±ÅŸ. Dilekçenin içeriÄŸini söylemedi. Ama maruz kaldÄ±ÄŸÄ± hak ihlallerini yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorum. Çünkü dilekçeyi verdiÄŸi gardiyanlar kardeÅŸime ‘ Niye bunlarÄ± yazdÄ±n. Biz bu dilekçeyi vermeyiz’ diyerek darp etmiÅŸler. KardeÅŸim 6 gardiyanÄ±n kendisini darp ettiÄŸini ve boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±karak ‘ Seni öldürürüz’ dediklerini söyledi.”

‘HAYATINDAN ENDÄ°ÅžE EDÄ°YORUZ’

13 aydÄ±r Boz’u görmediklerini ve durumunu merak ettiklerini söyleyen Er, endiÅŸesini ÅŸu sözlerle anlattÄ±: “KardeÅŸimi öldürseler bizim haberimiz olmayacak. Bizim köyümüzde bir akrabamÄ±z vardÄ±. Ä°ÅŸkence edilerek öldürdüler. Ama onu uçurumdan attÄ±lar ve intihar süsü verdiler. Biz bunlarÄ± gördük aynÄ± ÅŸeylerin yapÄ±lmasÄ±ndan korkuyoruz. EndiÅŸeliyiz. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilemiyoruz. ArtÄ±k Meclis ya da ilgili kim varsa devreye girsin. HayatÄ±ndan endiÅŸe ediyoruz.” (Ankara/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 19:04

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