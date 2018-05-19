Darbedilen hasta tutuklu tek kişilik hücrede

Hasta tutuklu Mehdi Boz’un avukatı Hasan Akkuz, müvekkilinin çıplak aramayı reddettiği için darbedildiğini ve hücreye konulduğunu söyledi.

Hasta tutuklu Mehdi Boz’un avukatı Hasan Akkuz müvekkilinin sevk sırasında çıplak aramayı reddettiği için şiddet görerek kaburgaları zedelendiğini ve Boz’un tek kişilik hücrede tutulduğunu açıkladı.

Avukat Akkuz, şunları söyledi: “15 günü aşkın bir süredir Elazığ’a sürgün edilmiş. Elazığ Cezaevi’ne getirildiği sırada çıplak arama dayatılmış. Kendisi reddettiği için elleri ve kolları bağlanarak darp edilmiş. Sağ kaburgaları ciddi olarak zedelenmiş. Getirildiği süreden bu yana ağrıları devam ediyor. Mehdi doktora götürülmek için talepte bulunmuş ve talep sonucunda Elazığ Araştırma Hastanesi’ne götürülmüş. Doktor kaburgalarının zedelendiğini belirterek başka bir bölüme sevkini yapmış ve bu yönde bir raporda hazırlamış. Jandarmalar Mehdi’yi sevk edildiği bölüme götüreceklerini söylemişler. Ancak Mehdi, doktorun sevk ettiği bölüm yerine cezaevine geri götürülmüş. Üzerinden 9 gün geçmesine rağmen hala götürülmemiş. İlerleyen günlerde götürürler mi bilmiyoruz.” (Ankara/MA)

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