66 yaşındaki hasta tutuklu yaşamını yitirdi

Bandırma 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan 66 yaşındaki hasta tutuklu İsmail Arslan, yaşamını yitirdi.

Balıkesir Bandırma 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde 25 yıldır tutuklu olan ağır hasta İsmail Arslan durumu kötüleşince kaldırıldığı hastanede sabaha karşı yaşamını yitirdi. Yıllardır solunum ve beslenme rahatsızlığı bulunan Arslan, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) ağır hasta tutuklular listesinde bulunuyordu. Tüm başvurulara rağmen Arslan’ın tahliye talepleri reddedilmişti.

Cezaevi idaresinin haber vermesi ile durumdan haberdar olan aile, Mardin Nusaybin’den Bandırma’ya hareket etti. Kendilerine başka bilgi verilmediğini aktaran aile, cenazeyi aldıktan sonra Nusaybin’de defnedeceklerini belirtti.

Arslan, 1993 yılından bu yana cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Ailesi, 2016 yılında durumu ağırlaştığı için kısa süreliğine şartlı tahliye edilen Arslan’ın, geçen yıl tedavisi tamamlanmadan yeniden cezaevine konulduğu bilgisini verdi. (Diyarbakır/MA)

Fotoğraf: MA

Son Düzenlenme Tarihi: 07 Nisan 2018 14:37

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