5 Haziran saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n davasÄ± 23 Ekimâ€™e ertelendi

IÅžID'in 2015'te HDP'nin DiyarbakÄ±r Mitingi'ne dÃ¼zenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ± ile ilgili dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

IÅžÄ°D’in 5 Haziran 2015’te HDP’nin DiyarbakÄ±r Mitingi’ne düzenlediÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n 14. duruÅŸmasÄ± Ankara’da Sincan BatÄ± Adliyesi’nde görüldü.

BombacÄ± olarak yargÄ±lanan tutuklu sanÄ±k Orhan Gönder duruÅŸma salonunda yer alÄ±rken, diÄŸer sanÄ±klar SEGBÄ°S sistemiyle duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. Bu duruÅŸmaya bakan geçici hakimin tüm sanÄ±k ve avukatlarÄ±n ifadelerine sÄ±k sÄ±k müdahale ederek aceleye getirmesi dikkat çekti. DuruÅŸma bu müdahale ile 15 dakika sürdü.

SanÄ±k Ä°smail Korkmaz Gaziantep 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nden istenen ancak gelmeyen telefon görüÅŸme kayÄ±tlarÄ±na iliÅŸkin tahliyesini istemekle yetindi. Korkmaz’Ä±n avukatÄ± “Orhan Gönder’in bombayÄ± patlattÄ±ÄŸÄ±na inanmÄ±yoruz. Orhan Gönder Türkiye’ye geldiÄŸinde Ä°smail Korkmaz’Ä± aradÄ±ÄŸÄ± söyleniyor” dedi. Korkmaz’Ä±n sadece insan kaçakçÄ±sÄ± olduÄŸunu belirten avukat, Korkmaz’Ä±n Ebu Bekir olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ä°lhami BalÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede katliamÄ± lanetlediÄŸini ve bu yüzden suçsuz olduÄŸunu savundu. Avukat ayrÄ±ca yakalandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Korkmaz’Ä±n üzerinde bulunan 7 bin 605 TL’nin ailesine verilmesini istedi.

SanÄ±k Orhan Gönder, “DiyarbakÄ±r’a gittikten bir gün sonra polislerle muhatap oldum. ÇarÅŸÄ± pazar gezdim. Miting günü de içinde esrar olan kutuyu çaycÄ±ya verdim. Mobese kayÄ±tlarÄ±nda da var. Ä°çine baktÄ±lar. Bomba olsa beni ihbar etmezler miydi? Üzerime atÄ±lÄ± suçlarÄ± kabul etmiyorum” dedi. Hakim sanÄ±k Gönder’in ifadesine müdahale ederek “tahliyeni istiyorsun” dedi.

LÄ°SA ÇALAN’IN MÜÅžTEKÄ°LÄ°ÄžÄ° KABUL EDÄ°LMÄ°YOR

ArdÄ±ndan müÅŸteki avukatlarÄ± söz aldÄ±. Avukat Özgür Erol dava dosyasÄ±nda eksikler olduÄŸunu söyledi. SanÄ±klardan bazÄ±larÄ±nÄ±n Antep’te yakalandÄ±klarÄ±nda haklarÄ±nda açÄ±lan soruÅŸturmalar olduÄŸunu kaydeden Erol, “SanÄ±klar hakkÄ±nda deliller buraya gelmemiÅŸ. 580 sayfa dosyayÄ± Ä±srarla getirebildik” dedi. Erol, katliamda yaralanarak iki bacaÄŸÄ±nÄ± kaybeden Lisa Çalan’Ä±n davaya katÄ±lma talebini yineledi. Avukat AliÅŸan Åžahin de katliamda zarar gördüÄŸü bu kadar açÄ±k olan Lisa Çalan’Ä±n müÅŸteki sÄ±fatÄ±na kavuÅŸturulmamasÄ±nÄ±n vicdanla baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Avukat KazÄ±m Bayraktar, Ä°smail Kormaz’Ä±n sÄ±radan bir örgüt üyesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi sÄ±rada yine araya giren hakim, “Hep aynÄ± ÅŸeyleri söylediÄŸiniz için, deÄŸerlendirmesi gereken heyet olarak deÄŸerlendirelim. SÄ±radan üyesi deÄŸil yöneticisidir dediniz” dedi.

YaklaÅŸÄ±k 4-5 dakika süren deÄŸerlendirmeden sonra ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan heyet, müzekkereye cevap vermeyen Antep 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nden neden yanÄ±t yanÄ±t vermediklerini açÄ±klamalarÄ±nÄ± ve dosyayÄ± göndermelerini isteyen bir müzekkere yazma kararÄ± aldÄ±. SanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸuna devam kararÄ± veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 23 Ekim 2018 saat 14.00’e erteledi. Mahkeme yaklaÅŸÄ±k 15 dakika sürdü. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 17:47

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