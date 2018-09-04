Maltepeliler â€˜Hayat Sahnedeâ€™ diyecek

Maltepe UluslararasÄ± Tiyatro Festivali, 12-16 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda farklÄ± Ã¼lke ve ÅŸehirlerden onlarca tiyatro ekibinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lacak.

Maltepe Belediyesi tarafÄ±ndan bu yÄ±l ilk kez düzenlenecek olan “Maltepe UluslararasÄ± Tiyatro Festivali”, Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti, SÄ±rbistan ve Ukrayna’dan tiyatro topluluklarÄ± ile AydÄ±n, AyvalÄ±k, Amasra, Bitlis, Bursa, EskiÅŸehir, Gaziantep, Hatay, Ä°stanbul, Menemen, Samsun, Urla’dan toplam 23 tiyatro ekibini bir araya getirecek. “Hayat Sahnede” sloganÄ±yla gerçekleÅŸtirilecek olan festival kapsamÄ±nda, 12-16 Eylül tarihleri arasÄ±nda ilçenin pek çok farklÄ± noktasÄ±nda oyunlar sergilenecek. Festivalde 11 yetiÅŸkin, 9 çocuk tiyatro ve 3 sokak oyunu gösterimi yapÄ±lacak. Gösterimler, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, BaÄŸlarbaÅŸÄ± pazar yeri, Büyükbakkalköy MeydanÄ±, BeÅŸçeÅŸmeler MeydanÄ±, Adnan Kahveci ParkÄ± ve BaÅŸÄ±büyük Stadyumu’nda yapÄ±lacak.

USTA OYUNCULARA ÖDÜL VERÄ°LECEK

12 Eylül ÇarÅŸamba günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, Maltepe Belediye Tiyatrosu’nun, “GüneÅŸ KasabasÄ± Sirki” adlÄ± çocuk oyunu ve AyvalÄ±k Sanat FabrikasÄ±’nÄ±n “Petrol ve Sinekler” isimli oyunuyla baÅŸlayacak olan festival programÄ± kapsamÄ±nda, 15 Eylül Cumartesi saat:19.00’da Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde usta sanatçÄ±lara “Emek Ödülleri” verilecek. Ödül töreninin ardÄ±ndan, ödül alan sanatçÄ±lar ile tiyatro ekipleri kortejler halinde Maltepe MeydanÄ±’ndan, BeÅŸçeÅŸmeler MeydanÄ±’na yürüyüÅŸ düzenleyecek. Burada ise Anadolu Rock müziÄŸin sevilen isimleri MoÄŸollar grubundan Taner Öngür, Serap YaÄŸÄ±z ve Kemal Küçükbakkal konser verecek. Festival, 16 Eylül Pazar günü sahnelenecek oyunlarÄ±n ardÄ±ndan sona erecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 14:48

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