Soylu'nun adaylÄ±ÄŸÄ±na tepki: Ankara'nÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± adaya ihtiyacÄ± yok

Siyasi partilerin Ankara temsilcileri, Soylu'nun Ankara'ya aday gÃ¶sterileceÄŸi iddialarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Derya KAYA

Buse VURDU

Ankara

Ä°ktidar ve muhalefet kulislerinde yerel seçimler daha çok konuÅŸulmaya baÅŸlandÄ±. AKP'de ittifak tartÄ±ÅŸmalarÄ± ile beraber yürüyen belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± girdikçe daha alevlenecek gibi görünüyor. Zira AKP Ankara Ä°stanbul gibi büyükÅŸehirleri bÄ±rakmak istemiyor. Bu nedenle de bu illerde ittifak ile seçimlere girmesi ihtimal. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, olasÄ± bir ittifakÄ±n en güçlü ismi olarak konuÅŸulmaya baÅŸlandÄ±. Ä°ddia Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e ait. Soylu'nun adÄ± daha evvel AKP'nin Ä°stanbul BüyükÅŸehir adaylÄ±ÄŸÄ± için de geçmiÅŸti. Åžimdi Soylu rotasÄ± Ankara'ya dönmüÅŸ durumda.

Siyasi partilerin Ankara temsilcileri ayrÄ±mcÄ± birinin Ankara gibi büyük bir ilde aday gösterilmesini 'Ankara'yÄ± daha çok bölmek' olarak yorumladÄ±. Parti temsilcileri, rantçÄ±, ötekileÅŸtirici bir baÅŸkanÄ±n seçilmemesi için mücadeleyi daha güçlendirmek gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi..

AYRIMCILIÄžI KÖRÜKLEYEN BÄ°RÄ°

CHP Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± RÄ±fkÄ± Güvener, 1994 yÄ±lÄ±ndan beri Ankara’yÄ± AKP'nin yönettiÄŸi bilgisini vererek Soylu'nun aday gösterilip kazanmasÄ± takdirde, Melih Gökçek'in belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±ndan bir farkÄ±nÄ±n olmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Soylu'nun ya da AKP'nin Ankara'ya vereceÄŸi bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Güvener, Soylu'nun kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± açÄ±klamalarÄ±na da dikkat çekti. Güvener, "Cumhuriyet Halk Partili il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n ÅŸehit cenazelerine katÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklÄ±yorum diyecek kadar bölücülük yapan, ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapan bir kiÅŸinin Ankara’da birleÅŸtirici, bütünleÅŸtirici toplumun tamamÄ±na hizmet vermesi beklenemez. Bu nedenle bizim ihtiyacÄ±mÄ±z olan tüm Türkiye’de olduÄŸu gibi Ankara’da da birleÅŸtirici, bütünleÅŸtirici, toplumsal kutuplaÅŸmaya son verecek bir isim... Yani, huzur içerisinde insanlarÄ±n, AnkaralÄ±larÄ±n yaÅŸayacaÄŸÄ± bir kent yönetimine ihtiyaç var. Bu da bölücülüÄŸü, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± körükleyen biriyle olmasÄ± mümkün deÄŸildir. Soylu yanlÄ±ÅŸ bir tercihtir. UmarÄ±m gerçek bir haber deÄŸildir. Zaten seçimi Ankara'da kazanma ÅŸansÄ± da olmaz."

SARAY'A EN BAÄžLI Ä°SÄ°M

Emek Partisi Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Aslan , adaylÄ±ÄŸÄ± doÄŸru ise, Saray'a en baÄŸlÄ± bakanÄ±n aday gösterilmesini 'ödül' olarak yorumladÄ± ve halka karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larda pervasÄ±zca tutum alan, barÄ±ÅŸ ve demokrasi düÅŸmanÄ± birisinin Ankara belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabul edilemeyeceÄŸini söyledi.

Aslan'Ä±n gazetemize yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle: Süleyman Soylu en ÅŸahin bakanlarÄ±ndan biri olduÄŸunu, emek ve demokrasi güçlerini yönelik tutumlarÄ±yla bakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde göstermiÅŸtir ve bu görevini layÄ±kÄ±yla yerine getirmeye devam ediyor. Saray’a en baÄŸlÄ± bakanlardan olmuÅŸtur. AdaylÄ±ÄŸÄ± doÄŸru ise bu hizmetlerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ankara’ya belediye baÅŸkanÄ± olarak fazlasÄ±yla almÄ±ÅŸ olacak. Halka karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larda pervasÄ±zca tutum alan, barÄ±ÅŸ ve demokrasi düÅŸmanÄ± birisinin Ankara belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kabul edilemez. Ankara halkÄ± sandÄ±kta gerekli tutumu alacak ve tavrÄ±nÄ± gösterecektir. Ankara ikinci bir Melih Gökçek’i kaldÄ±ramaz. Melik Gökçek’in rantçÄ±, yamacÄ±, talancÄ± belediye anlayÄ±ÅŸÄ± Soylu eliyle kaldÄ±ÄŸÄ± yerden sürdürülecektir. Emek Partisi olarak seçilmemesi için güçlü bir çalÄ±ÅŸma içinde olacaÄŸÄ±z.

BÄ°ZE DÜÅžEN GÖREV TÜRKÄ°YE’DE HALK MUHALEFETÄ°NÄ° GÜÇLENDÄ°RMEK

ÖDP Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Semra Güven, Soylu’nun düzenin politikalarÄ±nÄ± en iyi yansÄ±tan bir isim olarak bilinçli bir tercih olduÄŸunu ve baskÄ±nÄ±n daha da artacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸareti olduÄŸunu söyledi.

Güven, Soylu’nun adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± AKP-MHP ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da bir sonucu olarak deÄŸerlendirdi. En son Cumartesi Anneleri’nin eylemine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± hatÄ±rlatan Güven, “Türkiye’nin en barÄ±ÅŸçÄ±l eylemlerinden birisi olmasÄ±na raÄŸmen çocuklarÄ±nÄ± arayan bu insanlara saldÄ±rÄ±lar bu bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n da göstergesi” dedi. Ankara’ya belediye baÅŸkanÄ± kim olursa olsun deÄŸiÅŸen çok bir ÅŸeyin olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Güven, “Süleyman Soylu gibi isimler baskÄ±nÄ±n daha fazla artacaÄŸÄ±nÄ±n iÅŸareti. Ama buna izin vermeyeceÄŸiz. Bize düÅŸen görev Türkiye’de halk muhalefetini güçlendirmek. Tek adam diktatörlüÄŸünün önünün kesilemeyiÅŸinin de nedeni ortak bir mücadeleyi hayata geçiremememiz oldu. Bunu baÅŸarmak zorundayÄ±z, bu mücadele çok önemli”.

SOYLU'NUN UTANÇ AÇIKLAMALARINDAN KISA KISA

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± görevi yapan Süleyman Soylu, özellikle 24 Haziran ardÄ±ndan çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±yla dikkat çekiyor. Sadece bir kaç hatÄ±rlatma yapacak olursak;

â—˜ Soylu 24 haziran öncesi, AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilçesine baÄŸlÄ± Yanyurt Köyü'nde PKK'nin gerçekleÅŸtirdiÄŸini iddia ettiÄŸi infazdan dolayÄ± HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan'Ä± tehdit etmiÅŸti. Soylu Buldan'Ä± arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak, o köyde taÅŸ taÅŸ üstünde bÄ±rakmayacaÄŸÄ±m" dediÄŸini kabul etmiÅŸti.

â—˜ Soylu, seçimlerin adÄ±ndan, CHP il baÅŸkanlarÄ±nÄ±n asker cenazelerine katÄ±lmamasÄ± için talimat verdiÄŸini ÅŸu sözlerle açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±: "Valilere müsteÅŸarÄ±m üzerinden talimat gönderdim; ' CHP Ä°l baÅŸkanlarÄ±nÄ± bundan sonra ÅŸehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit."

â—˜ Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemine saldÄ±rÄ± emri veren Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, çocuklarÄ±nÄ± arayan annelerin teröre hizmet ettiÄŸini öne sürdü. Soylu: Ä°zin vermedik çünkü artÄ±k bu istismarÄ±n ve kandÄ±rmacanÄ±n son bulmasÄ±nÄ± istedik. AnneliÄŸin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kÄ±lÄ±f yapÄ±lmasÄ±na göz mü yumsaydÄ±k?"

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 EylÃ¼l 2018 18:08

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