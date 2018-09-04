'ErdoÄŸan manifesto aÃ§Ä±klayacak, uymayan belediye baÅŸkanlarÄ± gidecek'

ErdoÄŸanâ€™Ä±n seÃ§imlerden Ã¶nce aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± manifestoya uymayan belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, seÃ§im tarihi beklenmeden gÃ¶revden alÄ±nacaÄŸÄ± iddia edildi.

AKP, son seçimlerden önce baÅŸta Ankara ve Ä°stanbul olmak üzere çok sayÄ±da belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n görevden alÄ±nmasÄ± olayÄ±nÄ± bir ‘manifesto’yla sürekli hale getirecek.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’Ä±n haberine göre; CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n seçimlerden önce açÄ±klayacaÄŸÄ± manifestoya uymayanlar, seçim tarihi beklenmeden görevden alÄ±nacaklar.

AKP, 2019’daki yerel seçimlerden önce belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n uymasÄ± gereken ‘ana kurallar’Ä± açÄ±klayacak. Bu kurallara ‘Yerel Seçim Manifestosu’ denilecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n açÄ±klayacaÄŸÄ± bu manifesto, bir anlamda belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n taahhütü olacak. Bu metinde yazÄ±lanlara uymayanlar yeni seçim beklenmeden gidecekler.

2017 yÄ±lÄ± ekim ayÄ±nda baÅŸlayan bir süreçle, AKP’nin Ä°stanbul ve Ankara büyükÅŸehir belediye baÅŸkanlarÄ± ErdoÄŸan’Ä±n talimatÄ±yla görevden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BalÄ±kesir, Bursa, Düzce, NiÄŸde ve Çorum belediye baÅŸkanlarÄ± da istifa etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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