BÃ¼yÃ¼k Bach

Ahmet Say, Johann Sebastian Bach'Ä± yazdÄ±: Almanyaâ€™daki yÃ¼zlerce yÄ±llÄ±k bir mÃ¼zik birikiminin doruÄŸudur o.

Ahmet SAY

Alman müzik tarihinde, birkaç kuÅŸak boyunca “Bach ailesi”nden çok sayÄ±da “müzikçi Bach” gelip geçmiÅŸtir. Oysa besteci yönüyle BÜYÜK sÄ±fatÄ±yla anÄ±lan sadece bir Bach vardÄ±r: Johann Sebastian Bach (1685-1750). Felsefede Aristo’nun, plastik sanatlarda Leonardo da Vinci’nin, ÅŸiir ve tiyatroda Shakespeare’in üstün yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, müzik sanatÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k bulan eriÅŸilmez bir ustadÄ±r Bach.

O, öncü bir besteci deÄŸildi. OÄŸullarÄ± bile onun yolundan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, müzikte yeniliklere yönelmiÅŸlerdir. Büyük Bach’Ä± ÅŸöyle tanÄ±mlayabiliriz: Almanya’daki yüzlerce yÄ±llÄ±k bir müzik birikiminin doruÄŸudur o. Bu büyük besteciyi, “Yüzünün bir tarafÄ±yla geçmiÅŸe, öteki tarafÄ±yla geleceÄŸe dönük bir ayna” olarak niteleyen tanÄ±m, yerinde bir benzetmedir.

BACH’IN SANATI ESKÄ°YÄ° TEKRARLAMAZ

Bach, derin ve incelikli yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla HristiyanlÄ±kta Protestan mezhebinin müzikteki doruÄŸunu temsil etmiÅŸtir. 20. YüzyÄ±lÄ±n ünlü müzikbilimcisi Curt Sachs’a göre, Bach’Ä±n müzik sanatÄ±na getirdiÄŸi temel yenilikler ÅŸunlardÄ±r: “Füg, kantat, passion, missa, süit, concerto grosso ve toccato formlarÄ±nda polifonik yazÄ±da (eski usul çoksesli sistemde) en büyük olgunluÄŸa onun eserleriyle varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžu da var ki, Bach’Ä±n sanatÄ± eskiyi tekrarlamaz. Gerçek bir büyük yaratÄ±cÄ±, baÅŸlanmÄ±ÅŸ iÅŸi tamamlar ve onu tahtÄ±na oturtur. Bu doruk nokta, Bach’Ä±n kiÅŸiliÄŸinde ruh ve çaÄŸ bakÄ±mÄ±ndan Alman barok sanatÄ±nÄ±n en yüksek düzeyiyle birleÅŸmiÅŸtir. Onun eriÅŸilmez ifade gücü, yoÄŸun bir çokseslilikle o çaÄŸa deÄŸin görülmemiÅŸ büyüklükte eserler yazmasÄ±na yol açmÄ±ÅŸtÄ±r. O, Protestan ÅŸiirinin genel olarak zayÄ±f, ÅŸiÅŸirme, cilâlÄ± sözleri altÄ±nda, dinsel derinliklerin sözle anlatÄ±lamayacak özünü görmüÅŸ, 200 dolayÄ±ndaki kantatÄ±yla “Pazar âyinleri”nde orgun görevini geniÅŸleten, derinleÅŸtiren koral prelüdlerinde dinsel aydÄ±nlanma çaÄŸÄ±na yeni bir anlam katmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir tek Bach deyiÅŸi yoktur. Eserlerindeki üstünlüÄŸün zenginliklerini kolayca açacak bir anahtar bulamÄ±yoruz.”

MOZART VE BEETHOVEN BÜYÜKLÜÄžÜNÜ SEZDÄ°

Bütün ileri özelliklerine karÅŸÄ±n Bach, ölümünden sonra uzun bir süre yok sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇaÄŸdaÅŸlarÄ± olan Telemann, Haendel ve ötekiler, övgü ve hayranlÄ±kla anÄ±larak eserleri seslendirilirken o akla bile gelmemiÅŸtir. Kendi müzikçi oÄŸullarÄ± bile ondan “kapanmÄ±ÅŸ bir dönemin eski ustasÄ±”, “eski peruka” gibi nitelemelerle bahsetmiÅŸ, eserleri konser programlarÄ±nda yer almamÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak Mozart ve Beethoven gibi dâhiler, görebildikleri çok az eserine bakarak onun büyüklüÄŸünü sezmiÅŸler, anlamÄ±ÅŸlardÄ±r. Ölümünden sonra daha 10 yÄ±l yaÅŸayan eÅŸi ise yokluk içinde ölmüÅŸtür. En küçük kÄ±zÄ± Susanna Regina da 1809 yÄ±lÄ±nda ölene deÄŸin, yaÅŸamÄ±nÄ± açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nda sürdürebilmiÅŸ, ancak parasal yardÄ±mlarla ayakta kalabilmiÅŸtir. Susanna için açÄ±lan baÄŸÄ±ÅŸ kampanyasÄ±na katÄ±lanlar arasÄ±nda Beethoven de vardÄ±. 1800’lü yÄ±llarÄ±n baÅŸlarÄ±nda, Nicolaus Forkel ve Frederich Rohlitz’in yazÄ±larÄ± ile Carl Friedrich Zelter’in Bach hayranlÄ±ÄŸÄ± ise sadece bestecinin adÄ±nÄ±n unutulmasÄ±nÄ± önleyebilmiÅŸti.

ALMANYA’NIN MÜZÄ°KTEKÄ° DORUÄžU

Johann Sebastian Bach, derin ve incelikli yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Lutherci Almanya’nÄ±n müzikteki doruÄŸunu temsil etmiÅŸtir. Orgcu olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini Arnstadt (1703-1707) ve Mühlhausen kentlerinde sürdürmüÅŸ (1707-08), ayrÄ±ca Weimar Dükü’nün sarayÄ±ndaki orkestrada orgcu ve baÅŸkemancÄ± olarak görev almÄ±ÅŸ (1708-17), Köthen PrensliÄŸinde müzik yönetmeni olarak hizmet vermiÅŸ (1717-23) ve Leipzig’deki St. Thomas Kilisesi’nde müzik yönetmeni olarak yaÅŸamÄ±nÄ±n sonuna kadar 27 yÄ±l görev yapmÄ±ÅŸtÄ±r (1723-1750).

Bach, yedi kuÅŸak boyunca müzikçilik yapan bir ailenin beÅŸinci çocuÄŸuydu. Ä°lk müzik derslerini keman sanatçÄ±sÄ± olan babasÄ±ndan alan küçük sanatçÄ±, 10 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ± ölünce Lüneburg’daki amcasÄ± Johann Christoph’un yanÄ±nda yetiÅŸmiÅŸtir. Christoph, çocuÄŸun müziÄŸe olan tutkusunu ve aÅŸÄ±rÄ± çalÄ±ÅŸma temposunu gemlemek amacÄ±yla dönemin ünlü bestecilerin eser örneklerini içeren bir müzik kitabÄ±nÄ± ondan gizlemiÅŸ, ama Sebastian kilit altÄ±ndaki bu kitabÄ± bulup kopya etmiÅŸtir.

200 KÄ°LOMETRE UZAKTA BULUNAN LÜBECK'E YAYA GÄ°TTÄ°

Bach, ilk eserlerini lise öÄŸrenimini yaptÄ±ÄŸÄ± Lüneburg’da yazmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu parçalar arasÄ±nda org için bestelediÄŸi “Koral Ön Müzik” ile prelüdler ve fügler vardÄ±r. Liseyi bitirdiÄŸi yÄ±l, 18 yaÅŸÄ±ndayken Arnstadt kentindeki Bonifacius Kilisesi’nin orgculuÄŸuna getirilmiÅŸ, 1704’te ilk kilise kantatÄ±nÄ± bestelemiÅŸtir. 1705’te dönemin büyük bestecisi ve org sanatçÄ±sÄ± Dietrich Buxtehude’den (1637-1707) yararlanmak amacÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 200 kilometre uzakta bulunan Lübeck kentine yaya giden Bach, dört ay sonra Arnstadt’a dönüÅŸünde, izin süresini çok aÅŸtÄ±ÄŸÄ± için kilise yöneticileri tarafÄ±ndan sorgulanmÄ±ÅŸ, bunun üzerine Mühlhausen kentindeki kilisede orgcu olarak çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r (1707). AynÄ± yÄ±l, kuzeni Maria Barbara ile evlenen besteci, ertesi yÄ±l Weimar kentinde saray orgculuÄŸuna getirilmiÅŸtir. Burada Ä°talyan stilini de inceleme fÄ±rsatÄ± bulan Bach, dönemin ünlü Ä°talyan bestecilerinden Albinoni, Corelli ve Vivaldi’nin müzikleri hakkÄ±nda bilgi edinmiÅŸ, Vivaldi’nin bazÄ± konçertolarÄ±nÄ± klavsen’e uyarlamÄ±ÅŸtÄ±r.

1717 yÄ±lÄ±nda Köthen PrensliÄŸi’nden öneri alan besteci, Prens Leopold’un saray orkestrasÄ± yönetmenliÄŸine atanmÄ±ÅŸtÄ±r. Oda müziÄŸi eserlerini daha çok bu dönemde yazmÄ±ÅŸtÄ±r. 1721 yÄ±lÄ±nda Brandenburg Dükü Christian Ludwig’e sunduÄŸu 6 konçertonun yanÄ± sÄ±ra, orkestra süitleri, keman konçertolarÄ±, keman, viyola, flüt ve baÅŸka çalgÄ±lar için sonatlar bestelemiÅŸtir. Köthen SarayÄ±, Bach’Ä±n yaratÄ±cÄ±lÄ±k sürecinde önemli rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r.

1721’de eÅŸi Maria Barbara’nÄ±n ölümünden bir süre sonra soprano Anna Magdalena ile evlenen Bach, 1723 yÄ±lÄ±nda Leipzig kentinin ünlü Thomas Kilisesi’nde müzik yönetmenliÄŸine getirilmiÅŸtir. Bu kentte, öldüÄŸü güne deÄŸin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yÄ±llar boyunca dinsel ve din dÄ±ÅŸÄ± 300 kantat, passionlar, si minör “Missa”, Ä°talyan Konçertosu, “Goldberg ÇeÅŸitlemeleri” gibi büyük kuruluÅŸlu eserler yazmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yÄ±llarda Bach, Telemann’Ä±n 1704’te kurduÄŸu Collegium Musicum’u da yönetmiÅŸtir (1729-1740).

Bach’Ä±n müzik yaÅŸamÄ± boyunca sürdürdüÄŸü aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸmalar dolayÄ±sÄ±yla yaÅŸlÄ±lÄ±k döneminde görme duyusu iyice zayÄ±flamÄ±ÅŸtÄ±r. 1749 yÄ±lÄ±nda, yakÄ±ndaki nesneleri artÄ±k seçemiyor, göz aÄŸrÄ±larÄ± çekiyordu. Son eseri olan Füg SanatÄ±’nÄ± tamamlama çabasÄ± içinde olduÄŸu günlerde, dönemin ünlü hekimi Dr. C. J. Taylor tarafÄ±ndan ameliyat edildikten sonra sanatçÄ±, görme duyusunu bütünüyle yitirmiÅŸtir. Ancak, ölümünden 10 gün önce yeniden görmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ, bu günlerde geçirdiÄŸi felç ve yüksek ateÅŸ nedeniyle karanlÄ±k bir odada komaya girmiÅŸ, 28 Temmuz 1750 günü yaÅŸamdan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ESERLERÄ° ÜZERÄ°NE

Bach’Ä±n kiÅŸisel stili, barok dönem müziÄŸinin doruÄŸu kabul edilir. Opera ve bale dÄ±ÅŸÄ±ndaki bütün müzik çeÅŸitleri ve formlarÄ±nda eserler yazan bestecinin günümüze ulaÅŸan 1080 eseri, genel olarak ÅŸu açÄ±lardan deÄŸerlendirilir:

1) Ses müziÄŸi ve çalgÄ± müziÄŸi eserleri yönünden.

2) Alman, FransÄ±z ve Ä°talyan stillerine yakÄ±n lÄ±klarÄ± açÄ±sÄ±ndan.

3) YaÅŸamÄ±nda önemli yeri olan kentlerdeki farklÄ± ortamlarÄ±n belirlediÄŸi evrelere göre.

Burada belirtmek isterim ki, Bach’Ä±n 1080 eseri üzerine deÄŸerlendirmeye gitmeksizin, yalnÄ±zca bir sÄ±ralama yapmaya kalkÄ±ÅŸmak bile, gazetemizde uzunca bir tefrikayÄ± gerektirir. Dileyen okurlarÄ±m, bu konuda benim hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m Müzik Ansiklopedisi’nin 1. Cildindeki J.S. Bach maddesi’nin sonundaki eserler listesine göz atabilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 EylÃ¼l 2018 20:55

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