Ã–SYM'nin yapÄ±sÄ± deÄŸiÅŸti, sÄ±navlar ÅŸirketlerle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek

Ã–SYM'nin yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Kararnameye gÃ¶re Ã–SYM sÄ±navlarÄ± ÅŸirketlerle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek.

ÖSYM’nin TeÅŸkilat YasasÄ±’nÄ± deÄŸiÅŸtiren cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Resmi Gazete’de yayÄ±nlandÄ±. Kararnameye göre ÖSYM sÄ±nav faaliyetlerinin tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± kuracaÄŸÄ± veya ortak olacaÄŸÄ± ÅŸirketler eliyle yürütebilecek. Åžirket kurulmasÄ±na veya kurulu ÅŸirketlere ortak olunmasÄ±na cumhurbaÅŸkanÄ± karar verecek.

Milliyet’ten AyÅŸegül KahvecioÄŸlu’nun haberine göre kararnamede ÖSYM BaÅŸkanÄ±’nÄ±n ve yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n atanmasÄ± ile ilgili de deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±.

ÖSYM Kanunu’nda yapÄ±lan önemli deÄŸiÅŸiklikler ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

BÄ°REYSELLEÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž SINAV UYGULAMASI KALDIRILDI

♦ AralÄ±k 2016’da yasaya eklenen, “elektronik ortamda her bir adaya aynÄ± veya farklÄ± zamanlarda adayÄ±n verdiÄŸi cevaplara ve seviyesine göre soru sayÄ±sÄ±nÄ±n ve sorularÄ±n niteliÄŸinin deÄŸiÅŸebildiÄŸi sorulardan oluÅŸan” bireyselleÅŸtirilmiÅŸ sÄ±nav uygulamasÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ÅžÄ°RKET KURULMASINA CUMHURBAÅžKANI KARAR VERECEK

♦ Yeni kararname ile ÖSYM’ye, faaliyetleriyle ilgili olarak ÅŸirket kurma ve kurulmuÅŸ ÅŸirketlere ortak olma hakkÄ± tanÄ±ndÄ±. ÖSYM, sÄ±nav faaliyetlerinin tamamÄ±nÄ± veya bir kÄ±smÄ±nÄ± kuracaÄŸÄ± veya ortak olacaÄŸÄ± ÅŸirketler eliyle yürütebilecek. Åžirket kurulmasÄ±na veya kurulu ÅŸirketlere ortak olunmasÄ±na cumhurbaÅŸkanÄ± karar verecek.

BAÅžKAN ATAMASIYLA Ä°LGÄ°LÄ° KISITLAMALAR KALDIRILDI

♦ ÖSYM BaÅŸkanÄ±’nÄ±n, devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanÄ±na sahip öÄŸretim üyelerinden, YÖK’ün önereceÄŸi üç aday arasÄ±ndan müÅŸterek kararname ile dört yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na atanacaÄŸÄ±na iliÅŸkin madde de teÅŸkilat yasasÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±. BaÅŸkan atamasÄ±yla ilgili herhangi bir kÄ±sÄ±tlama yeni kararnamede yer almadÄ±. BaÅŸkanÄ±n, görev süresince kadrosunda bulunduÄŸu üniversitede ücretsiz izinli sayÄ±lmasÄ±, özlük haklarÄ±nÄ±n devamÄ±, görev süresi dolduÄŸunda üniversitesine dönmesi, görev süresi dolmadan görevine son verilememesi gibi maddeler de yeni kararnamede yer almadÄ±.

BAÅžKAN YARDIMCISI SAYISI 3'E ÇIKTI

♦ Eski yasada ÖSYM BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±, devlet üniversitelerinde görevli öÄŸretim üyeleri arasÄ±ndan olmak üzere iki tane atanÄ±yordu. Yeni kararname ile ÖSYM BaÅŸkanÄ±, kendisine yardÄ±mcÄ± olmak üzere en az biri devlet üniversitelerinde görevli öÄŸretim üyeleri arasÄ±ndan üç baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± atayacak.

♦ ÖSYM Yönetim Kurulu üyeleri arasÄ±ndan, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± temsilcisi çÄ±karÄ±ldÄ±. Onun yerine ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilci getirildi.

ÖSYM, SINAVLARIN YAPILMASI Ä°ÇÄ°N GEREKLÄ° Ä°LKELERÄ° BELÄ°RLEYECEK

♦ ÖSYM Yönetim Kurulu, artÄ±k sadece sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± veya sÄ±navlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± için gerekli ilkeleri belirleyecek.

KARARLARIN CUMHURBAÅžKANINA SUNULMASI ZORUNLU

♦ DoÄŸrudan merkeze baÄŸlÄ± olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda kararlar alacak yönetim kurulu, bu kararlarÄ± artÄ±k cumhurbaÅŸkanÄ±na sunmak zorunda olacak. Yönetim kurulu, ayrÄ±ca baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n sÄ±nav faaliyetleri ile ilgili olarak kuracaÄŸÄ± veya ortak olacaÄŸÄ± ÅŸirketler için de cumhurbaÅŸkanÄ±na teklifte bulunacak.

TEMSÄ°LCÄ°LÄ°KLERÄ°N SAYISINA VE YERÄ°NE CUMHURBAÅžKANI KARAR VERECEK

♦ ÖSYM temsilciliklerinin açÄ±lacaÄŸÄ± yer ve sayÄ±larÄ±na cumhurbaÅŸkanÄ± karar verecek. Elektronik sÄ±nav merkezlerinin açÄ±lacaÄŸÄ± yerler ise yönetim kurulu kararÄ±yla belirlenecek. (HABER MERKEZÄ°)

7 yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±

Kararnameyle deÄŸiÅŸtirilen Ã–SYM piyasayÄ± gÃ¶zetecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 11:32

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