KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 'Tayyipler Alemi' karikatÃ¼rÃ¼ne soruÅŸturma

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun tutuklanan ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileriyle dayanÄ±ÅŸmak iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± 'Tayyipler alemi'Â karikatÃ¼rÃ¼ paylaÅŸÄ±mÄ±na soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± 'Tayyipler alemi' karikaktürü paylaÅŸÄ±mÄ±na dair Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ODTÜ'lü 4 öÄŸrencinin mezuniyet töreninde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± tutuklanmalarÄ±na neden olan 'Tayyipler Alemi' adlÄ± karikatürü, "EleÅŸtiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin. Hapse atarak eleÅŸtirinin ve mizahÄ±n önüne geçemezsin" ifadelerini kullanarak, twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu TBMM'de dün partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada da "TaÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankartlarÄ±n hiçbirisinde ÅŸiddet yoktur, hakaret yoktur. Ancak zeka vardÄ±r. Ama zeki deÄŸilsen, ben sana ne söyleyeyim kardeÅŸim. ODTÜ’de herkes birbirine ‘hocam’ der. Kantincisi de ‘hocam’ der. Çünkü kimse kimseden üstün deÄŸil, herkesin birbirinden öÄŸreneceÄŸi ÅŸeyler vardÄ±r. AyrÄ±ca ne reise ne de baÅŸkana tahammül ederler. DeÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±m Penguen dergisinde 13 yÄ±l önce yayÄ±nlanan bir karikatürü taÅŸÄ±yor ODTÜ’lüler. 13 yÄ±l önce yargÄ±lanmÄ±ÅŸ, beraat edilmiÅŸ. KararÄ± veren hakim hukukun üstünlüÄŸüne göre karar vermiÅŸ. Ä°ncitici, endiÅŸe verici de olabilir. Hitler de böyleydi, eleÅŸtiriye tahammül edemezdi. Sen eleÅŸtiriye tahammül edeceksin kardeÅŸim. Bak koyuyorum Twitter hesabÄ±na, ne yapacaksÄ±n bakalÄ±m" demiÅŸti.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± CHP milletvekilleri de sosyal medya hesaplarÄ±ndan aynÄ± karikatürü paylaÅŸtÄ±. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hakkÄ±nda, 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suçlamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu â€˜Tayyipler Alemiâ€™ karikatÃ¼rÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: ErdoÄŸan karikatÃ¼rÃ¼nÃ¼ kendi hesabÄ±mdan yayÄ±mlayacaÄŸÄ±m

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 12:04

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