Bedelli askerliÄŸi de iÃ§eren torba yasada Kanal Ä°stanbul 'sÃ¼rprizi'

Ä°Ã§inde bedelli askerlik ile ilgili dÃ¼zenlemenin de olacaÄŸÄ± torba yasa Kanal Ä°stanbul'un yap-iÅŸlet-devret yÃ¶ntemiyle ihaleye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± da iÃ§eriyor.

AKP Grup BaÅŸkanvekili Bülent Turan'Ä±n bugün açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ve içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin de olacaÄŸÄ± torba yasanÄ±n içinde Kanal Ä°stanbul, Süper Toto ve saÄŸlÄ±k personeline yÄ±pranma hakkÄ± maddeleri de var.

AKP Grup BaÅŸkanvekili Bülent Turan'Ä±n bugün açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± ve içinde bedelli askerlik ile ilgili düzenlemenin de olacaÄŸÄ± torba yasanÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±.

Habertürk'ten Muharrem SarÄ±kaya'nÄ±n haberine göre, torba yasa teklifine eklenen diÄŸer maddeler ÅŸöyle:

KANAL Ä°STANBUL

Teklife eklenen madde ile Kanal Ä°stanbul'un yap-iÅŸlet-devret yöntemiyle ihaleye çÄ±karÄ±lmasÄ±na olanak tanÄ±nÄ±yor.

SPOR TOTO ARTIYOR

Bir diÄŸer düzenleme de ÅŸans oyunlarÄ± ile ilgili. Düzenleme ile Spor Toto'nun daÄŸÄ±tacaÄŸÄ± ikramiye oranÄ± ciddi oranda artÄ±yor. Gerekçede amacÄ±n "yasa dÄ±ÅŸÄ± bahis oyunlarÄ±nÄ±n önüne geçmek" olduÄŸu belirtildi.

SAÄžLIK PERSONELÄ°NE YIPRANMA

Teklifte saÄŸlÄ±k personeline de yÄ±pranma hakkÄ± verildi. SaÄŸlÄ±k personeli bundan böyle aÄŸÄ±r iÅŸte çalÄ±ÅŸan personel gibi 60 günlük yÄ±pranma hakkÄ± elde edecek. (HABER MERKEZÄ°)

'Bedelli askerlikte yaÅŸ 25, bedel 15 bin TL'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 21:06

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