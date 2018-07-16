DÄ°SK: Sendikalar cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± vesayeti altÄ±na alÄ±nÄ±yor

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu Ã‡erkezoÄŸlu, Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkilerinin geniÅŸletilmesine iliÅŸkin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkilerinin geniÅŸletilmesi ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada sendikalar, meslek örgütleri ve derneklerin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vesayeti altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

15 Temmuz 2018 günü yayÄ±mlanan 5 numaralÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesiyle (CBK) Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) demokratik hukuk devletiyle baÄŸdaÅŸmayacak keyfi yetkiler tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÇerkezoÄŸlu: DDK'ye tanÄ±nan yetkilerin baÅŸkanlÄ±k rejiminin keyfiliklerinin yeni bir örneÄŸi olduÄŸunu söyledi.

5 NumaralÄ± CBK'ye göre doÄŸrudan cumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± ve onun talimatÄ±yla çalÄ±ÅŸacak olan DDK’nin, tüm kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile bunlara baÄŸlÄ± ve ilgili kuruluÅŸlarÄ±, meslek örgütlerini ve iÅŸçi ve iÅŸveren örgütlerini, dernekleri ve vakÄ±flarÄ± denetleyebileceÄŸini belirten ÇerkezoÄŸlu ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Kararnameye göre DDK sendika, meslek örgütü, vakÄ±f ve derneklerde her türlü idari soruÅŸturma, inceleme, araÅŸtÄ±rma ve denetleme yapabilecek. Kurul ayrÄ±ca cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan verilecek "diÄŸer iÅŸleri” yapmakla yükümlü olacak. Kurul denetleyeceÄŸi kuruluÅŸlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açÄ±k) hiçbir sÄ±nÄ±rlamaya tabi olmaksÄ±zÄ±n isteyebilecek. Denetlenen kuruluÅŸ bu bilgi ve belgeleri istenen yere getirmekle yükümlü olacak.”

‘DDK SÜPER YETKÄ°LERLE DONATILMIÅž OLAÄžANÜSTÜ BÄ°R Ä°DARÄ° DENETÄ°M ORGANI HALÄ°NE GETÄ°RÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R’

Kararnamenin 6. maddesinde denetleme sÄ±rasÄ±nda denetlemeyi yürüten DDK grup baÅŸkanÄ±nÄ±n her kademe ve rütbedeki görevli için görevden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbiri uygulayabileceÄŸini ve görevden uzaklaÅŸtÄ±rma tedbirinin uygulanmasÄ±nÄ± yetkili makamlardan isteyebileceÄŸini dile getiren ÇerkezoÄŸlu; “Böylece DDK süper yetkilerle donatÄ±lmÄ±ÅŸ olaÄŸanüstü bir idari denetim organÄ± haline getirilmiÅŸtir. Sendikalar, meslek örgütleri, dernekler ve vakÄ±flar adeta cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bürolarÄ±na dönüÅŸebilecek, sendikalarÄ±n her türlü belge ve bilgileri hiçbir sÄ±nÄ±rlama olmaksÄ±zÄ±n idari bir birim olan ve yargÄ±sal niteliÄŸi olmayan DDK tarafÄ±ndan denetlenecek ve sendikalar ile meslek örgütlerinin seçilmiÅŸ yöneticileri görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±labilecektir” dedi.

‘Ä°LO VE SENDÄ°KALAR VE TOPLU Ä°Åž SÖZLEÅžMESÄ° KANUNU'NA AYKIRI’

DDK'ye sendikalarÄ± denetleme ve yöneticilerini görevden uzaklaÅŸtÄ±rma yetkisi verilmesinin Anayasaya, ILO sözleÅŸmelerine ve 6356 sayÄ±lÄ± Sendikalar ve Toplu Ä°ÅŸ SözleÅŸmesi Kanunu'na aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurgulayan ÇerkezoÄŸlu; ÅŸu ifadeleri kullandÄ± “Anayasa'nÄ±n 104. maddesine göre kanunlarÄ±n açÄ±kça düzenlediÄŸi konularda CBK çÄ±karÄ±lamaz. AyrÄ±ca AnayasanÄ±n kanunla düzenlenmesini öngördüÄŸü konularda da CBK çÄ±karÄ±lamaz. 5 NumaralÄ± CBK ile adeta yetki gaspÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve TBMM'nin yetkisi cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan keyfi olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

AnayasanÄ±n 51. maddesine göre sendika kurma hakkÄ± ancak kanunla düzenlenebilir. Nitekim bu çerçevede sendikalarÄ±n kuruluÅŸ, iÅŸleyiÅŸ ve denetimiyle ilgili olarak 6356 sayÄ±lÄ± yasa çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 6356 sayÄ±lÄ± yasada sendikalarÄ±n hangi usul ve esaslarla denetleneceÄŸi açÄ±kça belirtilmiÅŸtir. SendikalarÄ±n nasÄ±l denetleneceÄŸi yasanÄ±n 29. Maddesinde açÄ±k biçimde düzenlenmiÅŸtir. SendikalarÄ±n denetimi sendikalarÄ±n denetim kurullarÄ± ve yeminli mali müÅŸavirler tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±r. Devlet Denetleme Kurulu'na yasayla verilmiÅŸ sendikal denetleme yetkisi yoktur. Yasayla açÄ±kça düzenlemiÅŸ bir konuda yasada olmayan bir yetkiyi DDK'ya vermek yetki gaspÄ±dÄ±r ve anayasa ihlalidir. Sendikalar 5 numaralÄ± CBK ile düzenlenen Devlet Denetleme Kurulu'nun yetki alanÄ±ndan derhal çÄ±karÄ±lmalÄ±dÄ±r.

DDK'ya sendikalarla ilgili verilen yetkiler Türkiye tarafÄ±ndan onaylanan Sendika ÖzgürlüÄŸü ve SendikalaÅŸma HakkÄ±nÄ±n KorunmasÄ±na Ä°liÅŸkin 87 SayÄ±lÄ± UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü (ILO) SözleÅŸmesine açÄ±kça aykÄ±rÄ±dÄ±r. 87 sayÄ±lÄ± sözleÅŸme idari makamlarÄ±n sendikalarÄ±n iÅŸleyiÅŸ ve kararlarÄ±na müdahale etmesini açÄ±kça sendika özgürlüÄŸünün ihlali olarak görmektedir.”

12 EYLÜL HUKUKUNA GERÄ° DÖNÜLMEKTEDÄ°R’

Devlet Denetleme Kuruluna verilen yetkilerin 12 Eylül AnayasasÄ±nÄ±n 52. maddesi ile 2821 sayÄ±lÄ± Sendikalar YasasÄ±nÄ±n ilk dönemlerinde sendikalara yönelik aÄŸÄ±r denetim uygulamalarÄ±nÄ± andÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ÇerkezoÄŸlu; “1980 ve 1990'lÄ± yÄ±llarda sendikalar üzerindeki idari denetim tam bir keyfiliÄŸe dönüÅŸmüÅŸ ve siyasi baskÄ± aracÄ± haline gelmiÅŸti. AnayasanÄ±n sendikalarÄ±n keyfi olarak denetimine olanak tanÄ±yan 52. Maddesi ile sendikalarÄ±n idari denetimine iliÅŸkin kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± hükümler 1990'larda yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yeni kararname ile sendikalarÄ±n denetimi konusunda 12 Eylül hukukuna geri dönülmektedir.

HatÄ±rlatmak isteriz ki, sendikalar bir devlet veya cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bürosu deÄŸil, uluslararasÄ± sözleÅŸmelerle ve anayasa ile baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ± ve özerklikleri güvence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ demokratik iÅŸçi örgütleridir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

7 yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 16:04

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