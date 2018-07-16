Adalet BakanÄ± GÃ¼l: OHAL birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde sona erecek

Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l, 'OHAL birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde sona ermiÅŸ olacak... Ancak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadele sonuna kadar devam edecektir' dedi.

Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül, Türkiye Hukuk Platformu tarafÄ±ndan düzenlenen “UluslararasÄ± Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu" na katÄ±ldÄ±. Gül, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "OHAL uygulamasÄ± birkaç gün içinde sona ermiÅŸ olacak" dedi.

Gül, "Ancak, OHAL'in kalkÄ±yor olmasÄ± terörle mücadelenin sona ereceÄŸi anlamÄ±na asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama FETÖ baÅŸta olmak üzere, Türkiye'yi kÄ±skaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalÄ±cÄ±, en kararlÄ± mücadele sonuna kadar devam edecektir" dedi.

'2 BÄ°N 382 SANIÄžA CEZA'

Adalet BakanÄ± Gül, “15 Temmuz, aynÄ± zamanda Türk YargÄ±sÄ±nÄ±n alnÄ±nÄ±n akÄ±yla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± büyük sÄ±navlarÄ±ndan biridir" iddiasÄ±nda bulunarak "Darbeler Türk yargÄ±sÄ±nÄ±, vesayet merkezlerinin kondisyon alanÄ±na dönüÅŸtürmüÅŸtür. Tarihimizde ilk kez Türk yargÄ±sÄ± bu rolü reddetmiÅŸtir. 15 Temmuz kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sÄ±cak dakikalarÄ±nda hÄ±zla harekete geçmiÅŸ, cesaretle darbecilerin üstüne gitmiÅŸtir. KalkÄ±ÅŸmanÄ±n asli failleri, yani o gece kalkÄ±ÅŸmaya eylemli olarak katÄ±lan FETÖ'nün silahlÄ± ve sivil unsurlarÄ± hakkÄ±ndaki yargÄ±lamalar kesin hüküm yolunda hÄ±zla ilerlemektedir. DoÄŸrudan darbe teÅŸebbüsüyle ilgili olan soruÅŸturmalar bir dosya dÄ±ÅŸÄ±nda tamamlanmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. Mahkemeler önündeki 94 ayrÄ± dosyada 2 bin 161 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lamasÄ± devam etmektedir. 195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargÄ±lamalar tamamlanmÄ±ÅŸ, bunlardan ikisi YargÄ±tay denetiminden de geçerek kesinleÅŸmiÅŸtir. Bu dosyalarda 2 bin 382 sanÄ±ÄŸa aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbetten süreli hapis cezalarÄ±na kadar deÄŸiÅŸen tür ve aÄŸÄ±rlÄ±kta cezalar verilmiÅŸtir" dedi.

Bakan Gül, "Elbette, mahkemeler bir mahkumiyet otomatÄ± gibi çalÄ±ÅŸmamakta, suçluyla suçsuzu ayÄ±rarak adil bir yargÄ±lama yapÄ±lmaktadÄ±r. Bu çerçevede yargÄ±lanÄ±p hak ettiÄŸi cezalarÄ± alanlar yanÄ±nda, yargÄ±lama sonunda beraat edenler de bulunmaktadÄ±r. SavcÄ±larÄ±mÄ±z iddialarÄ±nÄ± titiz biçimde takip etmekte, taleplerinin aksine kararlarÄ± istinaf ve temyiz kanun yollarÄ±na taÅŸÄ±yarak hukuki denetim görevlerini titiz biçimde yerine getirmektedir Hiç kimse ÅŸehitlerimizin, Ömer Halis Demir'in, Olçoklar'Ä±n kanÄ±nÄ±n yerde kalmasÄ±nÄ± bizden beklemesin, sonuna kadar Türk milleti, Türk yargÄ±sÄ± kararlÄ±lÄ±kla mücadelesini sürdürecektir" diye konuÅŸtu.

Gül, “FETÖ ile mücadelede iki kÄ±rmÄ±zÄ± çizgimiz var. Birincisi, bu mücadelenin zafiyete uÄŸramasÄ±na asla müsaade etmeyiz. Sürecin sulandÄ±rÄ±lmasÄ±na, amacÄ±ndan, ekseninden kopmasÄ±na, suçlular için cezasÄ±zlÄ±k sonucuna asla tahammül edemeyiz. Ä°kinci kÄ±rmÄ±zÄ± çizgimiz, hukuktur, adalettir. Mücadelenin yegane baÅŸarÄ± ölçüsü, suçluyla suçsuzu, haklÄ±yla haksÄ±zÄ±, maÄŸdurla mücrimi ayÄ±rmak, ona göre muamele etmektir. Elbette bu mücadelenin yargÄ± boyutunda, hiç kimsenin baÄŸÄ±msÄ±z mahkemelere vekaleten konuÅŸma yetkisi bulunmamaktadÄ±r. SoruÅŸturma ve kovuÅŸturmalar baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ± mercilerince yürütülmektedir" dedi. (Ä°stanbul/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 Temmuz 2018 11:07

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