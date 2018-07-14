Su alan akaryakÄ±t tankerinden yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

AydÄ±n KuÅŸadasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda arÄ±za nedeniyle su almaya baÅŸlayan 'T.Caroline' isimli akaryakÄ±t tankerinin kaptanÄ± yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°zmir'in AliaÄŸa ilçesinden aldÄ±ÄŸÄ± motorini Mersin'e götüren 131.85 metre uzunluÄŸunda, 18.9 metre geniÅŸliÄŸinde, 10 bin 901 DWT tonajlÄ± 'T.Caroline' isimli akaryakÄ±t tankerinde, bugün öÄŸle saatlerinde ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilçesi açÄ±klarÄ±nda makine dairesinde arÄ±za meydana geldi. Koç Holding'e ait bir ÅŸirketin bünyesinde hizmet veren tankerin, arÄ±zaya baÄŸlÄ± olarak su almaya baÅŸlamasÄ± üzerine tankerin kaptanÄ± yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Elektrik sistemleri çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için su tahliyesi yapÄ±lamayan 9 yaÅŸÄ±ndaki tanker için KuÅŸadasÄ± ve AliaÄŸa Liman BaÅŸkanlÄ±klarÄ± harekete geçti. 19 Türk mürettebatÄ± bulunan tankerin suyunun tahliye edilememesi halinde batma tehlikesi bulunduÄŸu bildirildi.

AliaÄŸa LimanÄ±'ndan 1 römorkör ile 4 pompanÄ±n su alan tankere gereken yardÄ±mÄ±n yapÄ±labilmesi için yola çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Suyun tahliyesinin saÄŸlanmasÄ± halinde tankerin römorkörler eÅŸliÄŸinde AliaÄŸa LimanÄ±'na çekileceÄŸi belirtildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 15:53

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