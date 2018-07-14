Adnan Oktarâ€™Ä±n aylÄ±k geliri 10 milyon dolarmÄ±ÅŸ!

Adnan Oktar ve grubuna yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 182â€™ye yÃ¼kselirken, Oktarâ€™Ä±n aylÄ±k kazancÄ±nÄ±n 10 milyon dolara vardÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Mücadele Åžube ekiplerinin 4 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 182’ye yükseldi. Polis ekiplerinin 53 kiÅŸiyi yakalamak için çalÄ±ÅŸmalarÄ± da devam ediyor. Operasyon kapsamÄ±nda ele geçirilen ve el konulan ÅŸirketler, deÄŸerli malzeme, paralar, antika eÅŸyalar, silahlarla ilgili sayÄ±m ve kontroller ise devam ediyor.

KAYYIM ATANAN 2 VAKIF VE DERNEK BELLÄ° OLDU

Mali polis Oktar ve grubuna yönelik yaptÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarda grubun finans kaynaklarÄ±nÄ± da incelemeye aldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda polis ekipleri ÅŸüphelilerin 86 ÅŸirketi, Teknik ve Bilim AraÅŸtÄ±rma VakfÄ±, Milli DeÄŸerleri Koruma VakfÄ± ve Ä°stanbul Genç GiriÅŸimciler DerneÄŸine el koydu. Söz konusu kurum ve kuruluÅŸlara kayyÄ±m atandÄ±. Ä°stanbul Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± 2 yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸma süresinde Adnan Oktar ve grubunun, aylÄ±k kazancÄ±nÄ±n 10 milyon dolara kadar vardÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

OKTAR’IN Ä°ZNÄ° Ä°LE DOKTORA GÄ°DEBÄ°LÄ°YORLAR

Polis ekiplerinin tespitlerinde Adnan Oktar ve grubunun elde ettikleri paranÄ±n bir miktarÄ±nÄ± ÅŸüpheli erkeklerin lüks araçlar kullanarak, lüks giyim ve yaÅŸam sürerek yeni kadÄ±nlar kandÄ±rÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor. Emniyet kaynaklarÄ±nÄ±n iddiasÄ±na göre, Adnan Oktar’la aynÄ± villada yaÅŸayan ve birlikte televizyon programÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kadÄ±nlar sürekli olarak ev hapsinde tutuluyor, Oktar’Ä±n izni ve yanlarÄ±nda korumalar olmadan doktora bile gidemiyorlar. Polis ekipleri, kadÄ±nlarÄ±n giyim ihtiyaçlarÄ± için bile dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kartÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerken, bu ihtiyaçlar da Adnan Oktar tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±yor. Ä°ddiaya göre, kadÄ±nlar istediÄŸi ürünü ve bedenini Oktar’a iletiyor. Oktar ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan lüks markalardan istenen ürünün yeni sezon tüm renkleri ve modellerini satÄ±n alÄ±yor. Böyle bir alÄ±ÅŸveriÅŸ için yarÄ±m milyon liraya yakÄ±n harcama yapÄ±lÄ±yor. Eve teslim edilen ürünleri Oktar kadÄ±nlara veriyor. Evde tutulan kadÄ±nlar, gelen çok sayÄ±da üründen istediÄŸini alÄ±yor ve kullanÄ±yor. Gelen diÄŸer sÄ±fÄ±r ürünler ise evde temizlik malzemesi olarak kullanÄ±lÄ±yor veya çöpe atÄ±lÄ±yor. Oktar’Ä±n giyimden sonra en fazla masrafÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±nda üretilen lüks makyaj malzemelerine yaptÄ±ÄŸÄ± ileri sürülüyor.

KREDÄ° ÇEKÄ°LÄ°P ÖDENMEDEN, DEVREDÄ°LEN ÅžÄ°RKETLER

Polis ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± tespitlerde grubun düzenli ve yüksek meblaÄŸlarda uluslararasÄ± ticaret yaparak firmalarÄ±n bankalarda olan notunu olumlu yönde yükselttiklerini belirledi. Grubun daha sonra bankalardan ÅŸirketler adÄ±na yüklü miktarlarda kredi çektiÄŸi, firmalarÄ± yeni kiÅŸilere devrederek ödeme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Mali polisin belirlediÄŸi bir baÅŸka yöntemin ise yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan ünlü ve lüks ÅŸirketlerin isimlerine yapÄ±lan ufak deÄŸiÅŸikliklerle yeni ÅŸirketler kurarak o ÅŸirketmiÅŸ gibi iÅŸlem yapma ve özellikle yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan firmalar üzerinde etki kurarak güven saÄŸladÄ±ktan sonra yapÄ±lan vurgunlar olduÄŸu belirlendi. (Ä°stanbul/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 14:20

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