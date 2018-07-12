Ahmet Hakan: Adnan Oktar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmadan Ã¶nce beni aradÄ±

HÃ¼rriyet YazarÄ± Ahmet Hakan, Adnan Oktar'Ä±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmadan Ã¶nce saat 06.38'de kendisine telefon aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Hürriyet YazarÄ± Ahmet Hakan, Adnan Oktar'Ä±n gözaltÄ±na alÄ±nmadan önce kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ahmet Hakan, "Sabah saat 06.38... Arayan Adnan Oktar'dÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nda hayatÄ±nda ilk kez konuÅŸtuÄŸunu belirttiÄŸi Adnan Oktar'Ä±n kendisine “Ä°ngiliz derin devletinin etkisiyle ÅŸu anda bizim arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za bir operasyon yapÄ±lÄ±yor. Ben bu iÅŸten Tayyip HocamÄ±zÄ±n haberinin olmadÄ±ÄŸÄ±na eminim. PKK falan dururken bize operasyon yapÄ±lÄ±yor...” dediÄŸini aktardÄ±.

Dün Adnan Oktar ve grubuna yönelik baÅŸlatÄ±lan operasyonda 171 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 235 kiÅŸinin mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konuldu, ÅŸirket, dernek ve vakÄ±flara kayyÄ±m atandÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Adnan Oktar'Ä±n tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ±na el konuldu

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 08:50

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