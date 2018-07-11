Eski 'kedicik' Ceylan Ã–zgÃ¼l: Bu Ã¶rgÃ¼tÃ¼n iÃ§ yÃ¼zÃ¼ pislik dolu

Adnan Oktar grubundan 2017'de ayrÄ±lan Ceylan Ã–zgÃ¼l '7, 10, 14 ve 17 yaÅŸÄ±nda kÄ±zlar burada tacize uÄŸruyor. Defalarca tecavÃ¼ze uÄŸrayan kÄ±zlar var' dedi.

Adnan Oktar grubundan 2017 yÄ±lÄ±nda ayrÄ±lan Ceylan Özgül, Anadu AjansÄ±'na verdiÄŸi röportajda grup oluÅŸum hakkÄ±nda çarpÄ±cÄ± iddialarda bulundu. Devletin bilgisi olmadan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan faaliyetleri fark etmesinin vicdanÄ±nÄ± çok rahatsÄ±z etmesi üzerine gruptan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Özgül, oluÅŸum için "7, 10, 14 ve 17 yaÅŸÄ±nda kÄ±zlar burada tacize uÄŸruyor. Defalarca tecavüze uÄŸrayan kÄ±zlar var. Türkiye'ye kumpas kuran, Türkiye'nin arkasÄ±nda dolaÅŸan ve Türkiye'yi gerçekten uluslararasÄ± alanda çok zor bir duruma düÅŸürmüÅŸ bir grup" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik baÅŸlatÄ±lan operasyon ve gözaltÄ± kararÄ± üzerine AA muhabirine açÄ±klama yapan Özgül, 2006'nÄ±n sonunda gruba alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 10 yÄ±l kaldÄ±ktan sonra 2017'de gruptan kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Orada kaldÄ±ÄŸÄ± süre boyunca kendisine "mahrem bilgilerin açÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia eden Özgül, "Ben özellikle devlete saldÄ±ran, Türk devletinin bilgisi olmadan yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan faaliyetleri fark ettim. Bu vicdanÄ±mÄ± çok rahatsÄ±z etti, o ÅŸekilde kaçtÄ±m" dedi.

'ÇOK FAZLA MÜÅžTEKÄ° VAR'

FotoÄŸraf: Muhammed Enes YÄ±ldÄ±rÄ±m/AA

Grupta anlatÄ±lan Ä°slam ahlakÄ±nÄ± dünyaya hakim kÄ±lmak istediÄŸi için oluÅŸuma katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Özgül, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Grupta anlatÄ±lan Ä°slam ahlakÄ±nÄ± dünyaya hakim kÄ±lmak gibi bu ideallerin üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ±na inanmÄ±ÅŸtÄ±m. Bu konuda kandÄ±rÄ±ldÄ±m açÄ±kçasÄ±. O yüzden bu gruba katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. Bu örgütün iç yüzü gerçekten pislik dolu. BakÄ±n 7, 10, 14 ve 17 yaÅŸÄ±nda kÄ±zlar burada tacize uÄŸruyorlar. Defalarca tecavüze uÄŸrayan kÄ±zlar var. Bu grup konusundaki bilgiler ortaya çÄ±ktÄ±kça insanlar çok daha fazla bunlarÄ± fark edecek. Halk bu konular açÄ±ldÄ±kça hangi pisliklerden kurtulduklarÄ±nÄ±, sokaklarÄ±mÄ±zÄ±n neyden temizlendiÄŸini daha iyi anlayacaklar. Bunlar teker teker ortaya çÄ±kÄ±nca aslÄ±nda Türk halkÄ± gerçekten çok ÅŸaÅŸÄ±racak. Burada çok fazla müÅŸteki var. Ben de bu müÅŸtekilerden bir tanesiyim. O yüzden de bunun ortaya çÄ±kmasÄ±na hiç ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m."

'KÜÇÜK KIZLARA TACÄ°Z VE TECAVÜZ, Ä°NSANLARA TEHDÄ°T VE ÅžANTAJ…'

Adnan Oktar grubundan ayrÄ±lan birkaç arkadaÅŸ olarak bildiklerinin hepsini otoritelerle paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ve devletin buna kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, grubun A4 sayfasÄ±nÄ± dolduracak kadar suçlarÄ± olduÄŸunu ifade eden Özgül, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Ä°lk gördüÄŸümde suç listesini bende ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m ama teker teker okuyunca aslÄ±nda hepsinin doÄŸru olduÄŸunu anladÄ±m. Çünkü bunlarÄ±n büyük bir kÄ±smÄ± benim de ÅŸahit olduÄŸum ÅŸeylerdi. Mesela ÅŸu anda sadece Türkiye'de deÄŸil bütün dünyada basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸ olan, sosyal medyada da çok fazla yer alan FETÖ baÄŸlantÄ±lÄ± Amerika'daki davalarÄ±n bir tanesinde direkt olarak müdahil olan bir grup bu. Yani Türkiye'ye kumpas kuran, Türkiye'nin arkasÄ±nda dolaÅŸan ve Türkiye'yi gerçekten uluslararasÄ± alanda çok zor bir duruma düÅŸürmüÅŸ bir grup. YaptÄ±klarÄ± bir sürü ajanlÄ±k faaliyetleri var, küçük kÄ±zlara taciz ve tecavüz, insanlara tehdit ve ÅŸantaj, insanlarÄ±n hapsedilmesi... Sadece ben deÄŸilim orada hapsedilen çok fazla kadÄ±n vardÄ±. Cinsel taciz ve tecavüzün bir kÄ±smÄ±nÄ± duydum, bir kÄ±smÄ±nÄ± ayrÄ±ldÄ±ktan sonra karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸilerden öÄŸrendim, bir kÄ±smÄ±nÄ± da ben oradayken bildiÄŸim bilgilerle birleÅŸtirerek doÄŸru olduÄŸunu teyit ettim. Fakat çok fazla ÅŸu anda arkadaÅŸÄ±mÄ±z var onlarla da baÄŸlantÄ± kurabilirsiniz, bire bir ÅŸahitler."

'HEM POLÄ°SÄ°N Ä°ÇÄ°NDE HEM DE ADALETÄ°N Ä°ÇÄ°NDE KORUNUYORDU'

Kendisini rahatsÄ±z etmek ve sindirmek, ÅŸikayetçi olmasÄ±nÄ± engellemek ve geri adÄ±m attÄ±rmak amacÄ±yla çeÅŸitli yollara baÅŸvurduklarÄ±nÄ± öne süren Özgül, "Bunun tek hedefi de sadece ben deÄŸilim. Oradaki diÄŸer kadÄ±nlar ve genç kÄ±zlar. Yani ÅŸunu demeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar 'Siz ayrÄ±lmaya kalkarsanÄ±z bizim de elimizde sizinle ilgili görüntü varsa bunlarÄ± kullanÄ±rÄ±z, sizi mahvederiz, ailenizi mahvederiz' demeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Çünkü daha önceki yÄ±llarda (neyse ki ÅŸu an FETÖ temizlenmiÅŸ durumda) hem polisin içinde hem adaletin içinde onlarÄ±n üyeleri varken korunuyordu da bu adam. Neyse ki ÅŸu anda böyle bir durum olmadÄ±ÄŸÄ± için bu ÅŸekilde bir sonuç alabildik" ifadelerini kullandÄ±.

'ULUSLARARSI DOLANDIRICILIK SUÇLAR ARASINDA EN BAÅžTA GELEN'

Dindar olmak isterken karÅŸÄ±sÄ±na bu insanlarÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Özgül, "OnlarÄ±n anlattÄ±klarÄ± ÅŸeylere inandÄ±m fakat uyanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda artÄ±k hapsedilmiÅŸ bir konuma gelmiÅŸtim. Dini istismar zaten en baÅŸta gelen konu. Mesela uluslararasÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k onlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± suçlar arasÄ±nda en baÅŸta gelen. Gerçekten yaptÄ±klarÄ± çok fazla suç var" dedi.

ÖZGÜL'E GÖRE OPERASYONUNUN ÖNÜNÜ BAÅžKANLIK SÄ°STEMÄ° AÇMIÅž

BaÅŸkanlÄ±k sisteminin operasyonun önünü açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Özgül, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Allah'a çok ÅŸükür sokaklarÄ±mÄ±z çok büyük bir pislikten temizlendi. Bu yeni sistemin insanlÄ±ÄŸÄ±n elini ne kadar çözdüÄŸünü de bize anlatÄ±yor. Çok uzun süredir, 39 yÄ±ldÄ±r devam eden bir suç örgütü. Bu suç örgütüne karÅŸÄ± hem politik düzensizlikten dolayÄ± hem insanlÄ±ÄŸÄ±n elini baÄŸlayan ÅŸeylerden dolayÄ± hiçbir ÅŸey yapÄ±lamÄ±yordu fakat baÅŸkanlÄ±k sistemi bunun da önünü açtÄ±."

'KEDÄ°CÄ°KLERÄ°N ÇÄ°FT SÄ°LAH TAÅžIDIÄžINI Ä°NSANLAR BÄ°LMÄ°YOR'

Özgül, 'kedicik'lerin büyük bir kÄ±smÄ±nÄ±n sokakta gezerken usulsüz yollardan alÄ±nmÄ±ÅŸ çift silah taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek "Ä°nsanlar bu kadÄ±nlarÄ±n kendilerinden küçük insanlarÄ± yanlarÄ±nda gardiyan olarak dolaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, doktora bile yanÄ±nda götürdüÄŸünü bilmiyor. Devlete karÅŸÄ± iÅŸlenen suçlarÄ±, ajanlÄ±k suçlarÄ±nÄ±, taciz edilen 7, 10 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ± oraya nasÄ±l çektiklerini bilmiyorlar" ifadelerini kullandÄ±.

Gün geçtikçe olayÄ±n ciddiyetinin ortaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Özgül, sözlerini "Çok fazla firari olacaktÄ±r. Bu insanlarÄ±n görüldüÄŸü yerlerde ihbar edilmesi konusunda halkÄ±mÄ±zÄ± duyarlÄ± olmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum" diye tamamladÄ±.

ÖZGÜL, 2015'TE ADNAN OKTAR'I ÖVE ÖVE BÄ°TÄ°REMEMÄ°ÅžTÄ°

Dünyaca ünlü haber sitesi Vice'Ä±n kadÄ±n deneyimlerini aktaran ve kadÄ±nlara odaklanan "Broadly" oluÅŸumunun 2015'te yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± "Ä°slami 'Feminist' Kült'ün Tuhaf DünyasÄ±nda" belgeselinde yer alan Ceylan Özgül, Broadly muhabirine oluÅŸumun 'kadÄ±nlara verdiÄŸi deÄŸeri' ve Adnan Oktar'la tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra hayatÄ±nÄ±n nasÄ±l olumlu yönde deÄŸiÅŸtiÄŸini anlatÄ±yordu. Özgül, Adnan Oktar grubunu "BurasÄ± bir kadÄ±n için dünyada olabilecek en iyi yer" olarak niteliyordu.

Belgeselin tamamÄ± ise ÅŸöyle:

(HABER MERKEZÄ°)

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Adnan Oktar'Ä±n tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ±na el konuldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 18:34

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