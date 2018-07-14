DikiÅŸ iÄŸnesinden resim fÄ±rÃ§asÄ±na: Sanat tarihinin ilk kadÄ±n ressamlarÄ±

Ressam GÃ¼lseren SÃ¼dor, kadÄ±n ressamlar Flaman Ressam Levina Teerlinc, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana'yÄ± yazdÄ±.

Gülseren SÜDOR

Ressam

KadÄ±n sanatçÄ±larÄ±n tarih boyunca ne zaman resim yapmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve bu konuda varlÄ±klarÄ±nÄ± kabul ettirmelerinin zamanÄ±nÄ± tam anlamÄ±yla tespit etmek zordur. Ancak bu dürtü ile birlikte doÄŸan kadÄ±nlar ve bu sanata gönül verenler için; iç dünyalarÄ±nÄ±n, kendini resimle ifade etme gerçekliÄŸini dÄ±ÅŸ dünyayla paylaÅŸamamak adeta bir iÅŸkence olmalÄ±dÄ±r. Maalesef kadÄ±nlarÄ±n çaÄŸlar boyunca diÄŸer tüm sanat dallarÄ±ndaki varlÄ±klarÄ±nÄ± kabul ettirmeleri çok daha kolay olmuÅŸken, resim dalÄ±nda kabul görmeleri çok sonra ve zorlu bir süreçten geçerek oluÅŸmuÅŸtur. Ben bir kadÄ±n ressam olarak, bunu bizzat kendimden bilirim. EÄŸer resim yapamazsam ve meslek olarak ressamlÄ±ÄŸÄ±m kabul görmezse ne yaparÄ±m bilemem.

Onca sanat tarihi bilgime ve resim sanatÄ±yla olan baÄŸÄ±ma raÄŸmen, (yirmi ve yirmi birinci yüzyÄ±llar hariç) yüzyÄ±llar boyunca hem batÄ± sanatÄ±nda hem tüm dünya sanatlarÄ±nÄ±n tarihinde, kadÄ±nlarÄ±n adÄ±nÄ±n neden yeterince geçmediÄŸi konusunu derinine araÅŸtÄ±rmayÄ± istemeden de olsa hep erteledim. Ta ki 2017 yÄ±lÄ±nda, Roma’daki, Galleria Borghese gibi, dünyanÄ±n en önemli müzelerinden birinde beÅŸ-altÄ± asÄ±r öncesinin kadÄ±nlarÄ±nÄ±n eserlerinin “Resim Yapan KadÄ±nlar” adÄ± altÄ±nda sergileniyor olmasÄ± ve ufak çapta da olsa onu destekleyen kataloÄŸunu görene kadar. Rönesans’Ä±n bu beÅŸ kadÄ±n sanatçÄ±sÄ±nÄ±n ve ardÄ±ndan gelen diÄŸerlerinin yaÅŸamlarÄ± ve eserleri üzerine araÅŸtÄ±rÄ±rken sanat tarihinin bu konuya yirmi ve yirmi birinci yüzyÄ±lda önem vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da öÄŸrendim.

KADIN SANATÇILARIN ESERLERÄ° KAYITLARA GEÇMEMÄ°ÅžTÄ°R

Günümüzde dahi sanat kültürü çok ileri düzeyde olan bir kiÅŸiye dünyaca ünlü yerli veya yabancÄ± kaç kadÄ±n ressam ismi sayabilirsiniz diye sorsak, cevaplarÄ±nÄ±n 2-3 taneyi geçeceÄŸini sanmam; onlarda mutlaka son yüzyÄ±lÄ±n popüler kadÄ±n sanatçÄ±larÄ±dÄ±r. Dünyada ki sanat dallarÄ± arasÄ±nda, kadÄ±n sanatçÄ± adÄ±na olan eÅŸitsizlik her alanda olduÄŸundan çok daha fazladÄ±r bu konuda.

Eskiden beri bilinir ki atölyelerde yardÄ±mcÄ± eleman olarak temizlik, boya karma getir-götür vesaire konularÄ±nda kadÄ±n yardÄ±mcÄ±lar her zaman vardÄ±. Bir de, ustalarÄ± olan babalarÄ±nÄ±n, ailenin diÄŸer erkek bireylerinin resimlerinin yapÄ±mÄ±nda da bizzat çalÄ±ÅŸan hatta birebir onlarÄ±n eserlerini yapan kadÄ±n sanatçÄ±lar da vardÄ±r. Ama olayÄ±n doÄŸasÄ± gereÄŸi adlarÄ± hiçbir zaman kayÄ±tlara geçmemiÅŸtir. Hatta bu gün bile tanÄ±nmamÄ±ÅŸ bir yapÄ±t incelenirken sanatçÄ±sÄ± olarak erkek sanatçÄ± ismi aranÄ±r. KadÄ±n sanatçÄ± olabileceÄŸi düÅŸünülmez. Ta, Roma bilim insanÄ± Plinos’un zamanÄ±ndaki anlatÄ±larÄ±ndan dahi bildiÄŸimiz üzere; baÅŸarÄ±lÄ± eserler üretmiÅŸ kadÄ±nlarÄ±n eserlerinin, alÄ±cÄ± bulmasÄ± mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±ndan zamanÄ±n önemli erkek sanatçÄ±larÄ±nÄ±n eserleri olarak gösterildiÄŸini biliyoruz.

Avrupa’da yüzyÄ±llar öncesinden akademiler kurulmuÅŸ iken, gündelik hayatlarÄ±nda yaratÄ±cÄ±lÄ±klarÄ± çok yüksek olan kadÄ±nlarÄ±n bu tür kurumlara kabul edilmemelerinin sebebi; kadÄ±nlarÄ±n dinen insan vücudunu çÄ±plak olarak resmetmelerinin yasak olmasÄ± ve en acÄ±sÄ± bu konuda yeteneksiz olduklarÄ±nÄ±n ve meslek sahibi kadÄ±nlarÄ±n bir tür iffet kaybÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ± olarak düÅŸünülmesidir.

RESSAM UNVANI VERÄ°LEN Ä°LK KADIN: LEVÄ°NA TEERLÄ°NC

Ünlü Rssam Hans Holbein’Ä±n hocasÄ± olan Flaman Ressam Levina Teerlinc (1510-1576) Kral VIII. Henry tarafÄ±ndan ressam unvanÄ± verilen ilk kadÄ±n ressamdÄ±r. Dünyada uluslararasÄ± üne sahip bilinen ilk kadÄ±n ressam, 1532 tarihinde Ä°talya’da doÄŸan Sofonishba Anugissilo’dÄ±r. Ve en önemli özeliÄŸi de Michelangelo’nun bazÄ± çizimlerini kopyalamasÄ± ve eleÅŸtirmesi için ona gönderdiÄŸinin biliniyor olmasÄ±dÄ±r.

Lavinia Fontana (1552-1614) ve Artemisia Gentileschi (1593-1652) her biri ünlü ressam olan babalarÄ±nÄ±n atölyelerinde eÄŸitim gören Ä°talyan RönesansÄ±’nÄ±n ünlü kadÄ±n sanatçÄ±larÄ±dÄ±r. Bunlardan Artemisia aynÄ± zamanda akademiye kabul edilen ilk kadÄ±n üye olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda, ataerkil yapÄ±nÄ±n aksine kadÄ±nlarÄ± savunmasÄ±z deÄŸil, güçlü direnen ve kendinden emin bir ÅŸekilde resmeden ilk feminist kadÄ±n ressam olarak anÄ±lÄ±r. Son zamanlara kadar çoÄŸu resimleri babasÄ± Ünlü Ressam Orazio Gentileschi’nin zannedilmiÅŸtir. Bu kez yüzümüzü doÄŸuya çevirip kendi ülkemize geldiÄŸimizde ilk ve öncü kadÄ±n ressamlarÄ±mÄ±z konusunun ayrÄ± bir yazÄ± konusu olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

Her zamanki gibi devran dönerken, geçmiÅŸ zamanÄ±n koÅŸullarÄ±nda geri planda kalsalar da yine de kadÄ±nlarÄ±n doÄŸal haklarÄ±nÄ± koruyarak bayrak açÄ±p istedikleri konularda ürün veremeyeceklerini, düÅŸünmek bir tür aymazlÄ±ktÄ±r diye düÅŸünüyorum. Bence, çaÄŸlar boyunca yalnÄ±zca kendilerini toplum içinde fazla afiÅŸe etmeden çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar ve ressam olarak göz önüne çÄ±kmamayÄ± da bir tür emniyet kemeri olarak kullanmÄ±ÅŸlardÄ±r. Åžimdilerde dünyanÄ±n her yerindeki kadÄ±n ressamlarÄ±n verimli topraklardan fÄ±ÅŸkÄ±rÄ±rcasÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ bolluÄŸu, bunun neticesi midir acaba?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:52

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