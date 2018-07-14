NATO Zirvesi: MÃ¼ttefiklerin zor gÃ¼nÃ¼

Avrupa'nÄ±n gÃ¼ndeminde bu hafta BrÃ¼kselâ€™deki NATO Zirvesi, Brexit krizi ve Ã§Ä±kan kararlarla Neonazi Ã§evreleri sevindiren NSU davasÄ± vardÄ±.

Avrupa’nÄ±n en önemli gündemi Brüksel’de 11-12 Temmuz’da gerçekleÅŸtirilen NATO Zirvesiydi. Zirve bir kez daha BatÄ±nÄ±n nasÄ±l parçalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözler önüne serdi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, NATO’nÄ±n diÄŸer 28 ülkesini yeterince koruduklarÄ±nÄ±, artÄ±k herkesin mali katkÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi fikrini bu sefer daha sert biçimde dile getirdi. DiÄŸer yandan Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel’i Rusya’ya baÄŸÄ±mlÄ± olmakla suçladÄ±. Pazartesi Putin’le görüÅŸecek Trump’Ä±n AB’nin en güçlü ülkesi Almanya’ya yönelik eleÅŸtirisi egemen basÄ±nda bu toplantÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak deÄŸerlendirildi.

Ä°NGÄ°LTERE’DE BREXIT KRÄ°ZÄ°

Ä°ngiltere’de bu hafta, Brexit Müzakerelerinden Sorumlu Bakan David Davis ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson’un görevlerinden istifa etmesi, hükümeti ve özellikle de BaÅŸbakan Theresa May’i zor duruma soktu. YaÅŸananlar Ä°ngiltere’de erken seçim ihtimalinin gün geçtikçe arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. “Sol” diye tanÄ±mlanan ve Jeremy Corbyn yanlÄ±sÄ± olarak bilinen Morning Star gazetesi, “halkÄ±n Brexit’i” seçeneÄŸinin uygulanmasÄ±nÄ±n zamanÄ± geldiÄŸini ifade ediyor. Gazetenin, “AB içinde kalma” kampanyasÄ± yürüten Jeremy Corbyn ve Ä°ÅŸçi Partisinin, AB’den çÄ±kma konusunda etkili olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmesi ise tartÄ±ÅŸma konusu.

NSU DAVASINDAN GERÇEK ADALET ÇIKMADI

9’u göçmen 10 kiÅŸinin katili Alman Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± Örgütü (NSU) hakkÄ±ndaki duruÅŸmada alÄ±nan kararlar, verilen cezalarÄ±n azlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Neonazi çevreleri sevindirdi. Alman medyasÄ± da karardan memnun deÄŸil. YapÄ±lan yorumlarda, olaylarÄ±n açÄ±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ±, gerçek suçlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± ve bir daha böylesi olaylar olmamasÄ± için Nazilere kesin tavÄ±r alÄ±nmasÄ± talep edildi.

Ä°NGÄ°LTERE’DE DAVID VE JOHNSON’UN Ä°STÄ°FALARI MUHAFAZAKAR HÜKÜMETÄ° NÄ°HAÄ° KRÄ°ZE GÖTÜREBÄ°LÄ°R

Theresa May (FotoÄŸraf: DHA)

Morning Star

BaÅŸyazÄ±

Morning Star gazetesi Brexit sonrasÄ± müzakere tutumu üzerine yapÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n uzun süremeyeceÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±. Üstünden 24 saat geçmeden David Davis ve Boris Johnson, Morning Star’Ä± haklÄ± çÄ±kardÄ±.

Brexit bakanÄ± ve dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±nÄ±n art arda istifa etmesi Muhafazakar Parti azÄ±nlÄ±k hükümetini, sonunu getirebilecek bir krizin içine soktu. Åžimdi gereken tek ÅŸey Avrupa BirliÄŸi bürokratlarÄ±nÄ±n ve politikacÄ±larÄ±nÄ±n bu hafta beklenen çalÄ±ÅŸma raporunun ne kadar rezil olduÄŸunun gösterilmesi, ve böylece Britanya bir erken seçime gidebilir.

Muhafazakar Partide deprem yaÅŸanÄ±yor çünkü istikrarsÄ±z rejimleri “Attan inip eÅŸeÄŸe binmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor”.

Theresa May ve kabinesinde AB’de kalma taraftarÄ± olanlarÄ±n çoÄŸunluÄŸu, Brexit uygulanÄ±rken birçok fayda saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± düÅŸünüyorlar ve haziran 2016’daki referandumun sonucuna layÄ±k olacakmÄ±ÅŸ gibi davranÄ±yorlar. Gerçekte istenilen ÅŸey Britanya’yÄ± büyük ÅŸirketlerin AB Ortak PazarÄ±’na ve “Gümrük BirliÄŸi özgürlüklerine” baÄŸlÄ± kÄ±lacak, Muhafazakar Partiyi finans eden, patronlarÄ±n taleplerini yerine getirecek sahte bir müzakereydi. BaÅŸbakanlÄ±k makamÄ±nÄ±n haftalÄ±k soru cevap oturumu sÄ±rasÄ±nda bu tutuma Ä±srarla sahip çÄ±kma çabasÄ±na raÄŸmen, ikiyüzlü stratejisi yerle bir oldu.

AzÄ±nlÄ±kta olsa bile önemli sayÄ±da bakan ve Muhafazakar Partili milletvekili, AB’ye yakÄ±n duran bir Brexit’in aslÄ±nda hiç de gerçek bir Brexit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyor ve açÄ±kça baÅŸkaldÄ±rÄ±yor.

Bundan sonra, azÄ±nlÄ±k hükûmet olan, MuhafazakarlarÄ± kurtaracak olasÄ± tek gücün azÄ±nlÄ±kta olan, parlamentodaki (Jeremy Corbyn KarÅŸÄ±tÄ±) Ä°ÅŸçi Partililer.

(Ä°ÅŸçi Partisi Lideri) Jeremy Corbyn, John McDonnell ve solun liderliÄŸinde bir Ä°ÅŸçi Partisi yerine, kapitalist serbest piyasayÄ±, militarize edilmiÅŸ bir ‘Avrupa kalesi’ni desteklemeyi tercih ettiler. Ä°çgüdüleri, AB’nin dikte ettiÄŸi ÅŸartlarda baÅŸarÄ±lÄ± bir anlaÅŸma saÄŸlamak için BaÅŸbakan Theresa May veya AB yanlÄ±larÄ±nÄ± görevde tutmak.

Ancak Ä°ÅŸçi Partisi ÅŸu anda eylemsizliÄŸe karÅŸÄ± cesur, sol ve ilerici bir alternatifi ilerletmek zorundadÄ±r.

Bu ilk fÄ±rsatta erken bir genel seçimi zorlamak ve muhtemel bir Ä°ÅŸçi Partisi hükümetinin kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ± sonlandÄ±rma, harcamalarda yapÄ±lan kesintileri tersine çevirme, Britanya’nÄ±n her yerinde sanayiye destek olma, alt yapÄ±ya ve doÄŸa dostu enerjiye yatÄ±rÄ±m yapma, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ve diÄŸer büyüyen ekonomilerle ticareti geliÅŸtirme, zenginliÄŸi yeniden bölüÅŸme, AB’den geri alÄ±nan yetkileri federal Britanya’nÄ±n uluslarÄ±na ve bölgelerine daÄŸÄ±tmaya adadÄ±ÄŸÄ± bir manifestoyla kampanya yürütmek demek. (...) Ä°ÅŸçi partisi zaten Brexit konusunda apaçÄ±k iki fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rmÄ±ÅŸ durumda.

(...) HalkÄ±n seçiminin uygulama zamanÄ± geldi. Britanya’nÄ±n ihtiyacÄ± olan bölünmüÅŸ MuhafazakarlarÄ± düÅŸürüp sol kanadÄ±n önderlik ettiÄŸi bir Ä°ÅŸçi Partisi hükümetinin seçileceÄŸi bir genel seçim. Jeremy Corbyn ve Ä°ÅŸçi Partisi ÅŸimdi, ‘yumuÅŸak’ ya da neoliberal bir Brexit için deÄŸil gerçek, ‘HalkÄ±n Brexit’i” için adÄ±m atmalÄ±.

(Çeviren: Meryem Ülger)

TRUMP, NATO’DA AVRUPALI MÜTTEFÄ°KLERÄ° HIRPALADI

FotoÄŸraf: AA

Nathalie GUIBERT

Jean-Pierre STROOBANTS

Le Monde

Genelde gözden kaçan bir olgu oldu. NATO Zirvesinin 11 Temmuz ÇarÅŸamba günü Brüksel’de açÄ±lmasÄ±ndan tam on gün önce Beyaz Saray’da bu dosyadan sorumlu DanÄ±ÅŸman Rich Hooker görevini terk etti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile çeliÅŸkisi sorunun özünde mi yoksa biçiminde mi bilinmiyor. Fakat ne olursa olsun, mart ayÄ±nda görevden alÄ±nan geçici Ulusal Güvenlik SorunlarÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± General H. R. McMaster’in ekibine yakÄ±n olan bu kiÅŸi, Atlantik Müttefikleri (NATO) 29 devlet baÅŸkanÄ± ile toplantÄ±yÄ± hazÄ±rlayan kiÅŸiydi. Ve sonuçta bu toplantÄ± iyi koÅŸullarda baÅŸlamadÄ±. NATO’nun 26. Zirvesi, BaÅŸkan Trump’Ä±n AvrupalÄ± ve KanadalÄ± müttefiklerini, savunma konusunda yeterince katkÄ±da bulunmama ve ticaret konusunda vefasÄ±z olma suçlamalarÄ±nÄ±n egemen olduÄŸu koÅŸullarda baÅŸladÄ±.

BaÅŸlamadan bir gün önce çok sert söylemler duyulmaya baÅŸlandÄ±. AB ile NATO arasÄ±nda 74 noktadan oluÅŸan bir sözleÅŸmenin imzalanmasÄ± vesilesiyle Avrupa Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Amerika’nÄ±n yöneticisinin “neredeyse günlük” ve “hiç hoÅŸ olmayan” eleÅŸtirilerine cevap vermek için doÄŸrudan ona seslendi ve “SayÄ±sÄ± hiç de fazla olmayan müttefiklerine düzgün davranmaya” davet etti. Tusk, 11 Eylül 2001’de ABD’ye yönelik sergilenen kolektif dayanÄ±ÅŸmayÄ± hatÄ±rlattÄ±. O dönem NATO, müttefiklerden birisine saldÄ±rÄ± durumunda tümünün sorumlu olduÄŸunu belirten sözleÅŸmesinin 5. maddesini 1949’dan sonra ilk defa devreye sokmuÅŸtu.

SalÄ± günü saat 21.00’de Brüksel’e indiÄŸinde ABD BaÅŸkanÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan Belçika DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± protokol ÅŸefi oldu. Ne BaÅŸbakan ne bir bakan ne de Kraliyet ailesi temsilcisi geldi. ÇarÅŸamba sabahÄ±, surat asan ABD’nin NATO Elçisi Kay Bailey’in solunda ve NATO’nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in karÅŸÄ±sÄ±nda oturan Trump, güne bombalarla baÅŸladÄ±. Ä°lk bombasÄ±, “Birçok ülke ödemesi gerekeni ödemiyor ve birçok ülkenin uzun yÄ±llardÄ±r bize bir çuval borcu oldu” sözleri oldu. Ä°kinci bomba, “Almanya’yÄ± koruyoruz, Fransa’yÄ± koruyoruz…. Tüm bu ülkeleri koruyoruz”du. Üçüncüsü ise Nord Stream 2 ve Rus gazÄ±ndan dolayÄ± Angela Merkel’e yönelikti: “Almanya tamamen Rusya’nÄ±n kontrolü altÄ±nda, çünkü enerji boru hattÄ±nÄ±n yüzde 60 ile yüzde 70’ini Rusya’dan çekiyor”. Alman BaÅŸbakanÄ±nÄ±n da canÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±, NATO’nun yepyeni binasÄ±na gelirken çok sert cevap verdi: “BaÄŸÄ±msÄ±z kararlar verebilmemizden (…) çok memnunum”.

BÄ°LDÄ°RGE ERKENDEN YAYIMLANDI

El sÄ±kÄ±ÅŸmalar safhasÄ± geçtikten sonra (NATO Genel Sekreteri) Jens Stoltenberg tekrar ara bulucu rolünü üstlenmeye soyundu: “Tüm zirveler önemlidir, fakat bunun özel bir önemi var”. Rusya’dan OrtadoÄŸu’ya kadar var olan güvenlik zorluklarÄ±na karÅŸÄ± “AnlaÅŸmazlÄ±klara raÄŸmen gerekli kararlarÄ± verebildiÄŸimizi göstereceÄŸiz”.

Genel Sekreter, 29 ülkenin temsilcilerinin hazÄ±rlÄ±k toplantÄ±larÄ±nda onayladÄ±ÄŸÄ± zirvenin sonuç deklarasyonunu önceden beyan ederek aslÄ±nda hiç risk almÄ±yordu: “Gelecek yÄ±l, atÄ±lan adÄ±mlarÄ±n deÄŸerlendirilmesi ve ittifakÄ±mÄ±zÄ±n 70. yÄ±lÄ±nÄ± kutlamak için yeniden toplanmaya karar verdik”. Oysa ki öÄŸleden sonra, Zirve toplantÄ±sÄ±nÄ±n yakÄ±nlaÅŸmasÄ±na doÄŸru müttefikler daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ görünüyordu. Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, haziran baÅŸÄ±ndaki G7 Zirvesinden sonra sert eleÅŸtirdiÄŸi Donald Trump’a yakÄ±n olmaktan özel olarak kaçÄ±ndÄ± ve NATO’nun Irak askeri birliÄŸinin baÅŸÄ±na geçmeyi önermekle yetindi.

Ä°talyan Giuseppe Conte ise popülist hükümetinin ruhuna uygun olarak yeni bir cephe açmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Göçmenlere karÅŸÄ±, teröristlerin Avrupa’ya gelme riskini ortaya atarak, NATO’nun daha ileriden bir rol üstlenmesini istedi.

HERKESÄ°N GÜNDEMÄ° AYRI

Paralel bir toplantÄ±da ise Türkiye Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, S-400 Rus sistemlerini satÄ±n almalarÄ± nedeniyle eleÅŸtirildiÄŸinde, Alman meslektaÅŸÄ±na cevap vererek, “SatÄ±n alma gereksinimiz olduÄŸunda hiçbir AvrupalÄ± bizlere teklifte bulunmadÄ±, kendimizi savunabilmemiz gerekiyordu” dedi. Bu arada Donald Trump tweet atÄ±yordu: “TarÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum. Soya 2012 ile benim seçilmem arasÄ±nda yüzde 50 düÅŸtü. BaÅŸka ülkelerin ticari engelleri iÅŸlerini öldürüyor”.

Devlet ve hükümet ÅŸefleri toplantÄ±sÄ±nda, NATO’nun geleneksel katÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± yeniden egemen oldu. Elize SarayÄ±’ndan bir kaynaÄŸa göre “yapÄ±cÄ± ve verimli bir ortamda” meselenin özü konu edildi. (Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, barÄ±ÅŸÄ±n maliyeti savaÅŸa göre daha düÅŸüktür argümanÄ± ile müttefiklere NATO’yu yÄ±pratmama çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Her biri ise çok dikkatli olarak (önceden hazÄ±rlanan) deklarasyonlarÄ±nÄ± okudular.

Trump, anne ve babasÄ±nÄ±n Avrupa’da doÄŸduÄŸunu hatÄ±rlatarak eski kÄ±taya (Avrupa) çok baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtti. (…) Fakat Amerikan BaÅŸkanÄ± masaya yeni bir meydan okumayÄ± daha getirdi. Üye devletlerin milli gelirlerinin yüzde 2’sini savunmaya ayÄ±rmaya angaje olmalarÄ±. Bunu on yÄ±l sonra deÄŸil bugün yapmak gerekir diye belirtti. YarÄ±n ise bu oran “yüzde 4’e” yükselmelidir. Bir Avrupa bakanÄ±na göre bu sözleri sadece bir ülke onayladÄ±, üç BaltÄ±k ülkelerinden birisi. KapalÄ± tartÄ±ÅŸmalarda ise Angela Merkel Nord Stream 2 saldÄ±rÄ±larÄ±na sakin bir ÅŸekilde cevap verdi. Gerçekte, Almanya’nÄ±n gazÄ±nÄ±n, Trump’un ifade ettiÄŸi gibi yüzde 70’degil, yüzde 37’si Rusya’dan tedarik ediliyor. 29’lar toplantÄ±larÄ±nÄ± riskli bir perspektifle bitirdiler: “AkÅŸam yemeÄŸinde tekrar konuÅŸalÄ±m!”

AvrupalÄ±lar, Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker ile bu akÅŸam yemeÄŸinden önce ikili toplantÄ±lar art arda sÄ±ralandÄ±. Merkel ile ikili görüÅŸmesinden çÄ±kan Amerikan BaÅŸkanÄ± “Ä°ki ülke arasÄ±nda çok çok iyi bir iliÅŸki, heyecan uyandÄ±rÄ±cÄ± bir iliÅŸki”nin olduÄŸundan bahsetti. Savunma BakanÄ± Jim Mattis’in bakÄ±ÅŸlarÄ± altÄ±nda ise, (Trump) Emmanuel Macron ile görüÅŸmesinde çok daha neÅŸeliydi.

(Çeviren: Deniz Uztopal)

NATO Zirvesi sonuÃ§ bildirisi aÃ§Ä±klandÄ±: Ã–nlemleri artÄ±racaÄŸÄ±z

ALMANYA’DA NSU KARARI

FotoÄŸraf: Evrensel

German Foreign Policy

Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± Örgütü NSU’nun 2000-2007 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda, göçmenler arasÄ±nda korku yaymak için 9’u göçmen biri Alman polis olmak üzere 10 kiÅŸiyi öldürdüÄŸü cinayetler dizisi ile ilgili dava büyük tepki ve eleÅŸtiriler arasÄ±nda sonuçlandÄ±. NSU cinayetlerinin önemli destekçilerinden biri sadece 2.5 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±, polise boÅŸ bira ÅŸiÅŸesi atÄ±p onu hafif yaralayan bir gence verilen ceza bile bundan fazlaydÄ±. Gözlemciler, NSU’nun üç kiÅŸilik bir örgüt olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, muhtemelen bazÄ± NSU katillerinin serbest dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorlar. Alman istihbarat teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n rolü ise karanlÄ±kta. UluslararasÄ± Af Örgütü, soruÅŸturmanÄ±n bilinçli olarak yanlÄ±ÅŸ yönlendirildiÄŸini ifade ederek kurumsal Ä±rkçÄ±lÄ±k eleÅŸtirisi getiriyor.

BÜYÜK KUÅžKU

Sadece karar deÄŸil, soruÅŸturmalar da sürekli eleÅŸtiri konusu oldu. (Ä°ktidar ortaÄŸÄ±) HÄ±ristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi eski milletvekillerinden Clemens Binninger, NSU’nun sadece üç kiÅŸiden ibaretmiÅŸ gibi gösterilmesinden büyük kuÅŸku duyduÄŸunu, bazÄ± NSU katillerinin serbestçe dolaÅŸtÄ±klarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. SoruÅŸturmalar sÄ±rasÄ±nda NSU çevresinin sadece beÅŸte birinden DNA örneÄŸi alÄ±nmasÄ±, 27 olay yerinde anonim DNA izi bulunmasÄ± ve bu izlerin arasÄ±nda Mundlos ve Böhnhardt’a ait tek bir izin bulunmamasÄ± kuÅŸkularÄ± daha da arttÄ±rdÄ±. 9 Haziran 2004’te Keup Strasse’de gerçekleÅŸtirilen çivili bomba saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili olarak Ä°ngiliz Scotland Yard örgütü, kullanÄ±lan bombanÄ±n 24 Nisan 1999’da Londra’nÄ±n doÄŸusunda Ä±rkçÄ± saldÄ±rÄ± yapan David Copeland’Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± bombalarla benzer olduÄŸunu bildirmesine raÄŸmen ciddiye alÄ±nmamasÄ±, Neonazi çevrelerin soruÅŸturmaya dahil edilmemesi enteresandÄ±.

‘KARARTILDI, GÄ°ZLENDÄ°, YOK EDÄ°LDÄ°’

Alman gizli haber alma teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n NSU cinayetlerindeki rolüne dair de herhangi bir açÄ±klÄ±k yok. Bilinen, haber alma teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n NSU ile ilgili evraklarÄ± sistematik olarak yok ettikleri. Gözlemciler, eÄŸer AnayasayÄ± Koruma Kurumu engel olmasa NSU cinayetlerinin önlenebileceÄŸi düÅŸüncesindeler. Kurum karartma, gizleme ve yok etme ile hem NSU cinayetlerinin kapÄ±sÄ±nÄ± açmÄ±ÅŸ hem de gerçek suçlularÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ±, olaylarÄ±n aydÄ±nlÄ±ÄŸa kavuÅŸturulmasÄ±nÄ± engellemiÅŸti. 6 Nisan 2006’da Kassel’de gerçekleÅŸen NSU cinayeti ise bizzat bir AnayasayÄ± Koruma Kurumu ajanÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilmiÅŸti. Hessen AnayasayÄ± Koruma Kurumu Görevlisi Andreas Temme’nin, olay sÄ±rasÄ±nda, iÅŸleticisi katledilen internet cafe’de bulunduÄŸu kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak kurum, adamÄ±nÄ± korumaya aldÄ±.

UluslararasÄ± Af Örgütü, 2011 öncesi ve sonrasÄ± devlet kurumlarÄ± ve politikacÄ±larÄ±nÄ±n NSU cinayetlerinin aydÄ±nlÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmamasÄ± için elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürüyor. 2011 yÄ±lÄ± öncesi, kurbanlarÄ±n yakÄ±nlarÄ± suçlu muamelesi gördü, suçlular göçmenler, göçmenlerin mafya benzeri örgütleri arasÄ±nda arandÄ±. NSU cinayetleri yerine “Döner KatliamlarÄ±” kavramÄ± kullanÄ±ldÄ±. Olay yalnÄ±zca Türkiye kökenlileri ilgilendiriyormuÅŸ gibi adlar verildi. NSU cinayetlerinin Almanya’da Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n devlet kurumlarÄ±yla iç içe olduÄŸunu, kurumsal Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± gözler önüne serdiÄŸini belirten UluslararasÄ± Af Örgütü, Berlin’den hiçbir ÅŸeyi karanlÄ±kta bÄ±rakmayacak bir soruÅŸma baÅŸlatmasÄ±nÄ± beklemenin hayal olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

(Çeviren: Semra Çelik)

Almanya'da NSU davasÄ± kararÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶steriler yapÄ±ldÄ±

NSU davasÄ±nda Beate Zschaepe'ye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:19

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