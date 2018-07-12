Almanya'da NSU davasÄ± kararÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶steriler yapÄ±ldÄ±

Almanya'da NSU davasÄ±nda verilen cezalarÄ±n yeterli bulunmamasÄ± Ã¼zerine 36 deÄŸiÅŸik yerde eylem yapÄ±ldÄ±.

Almanya’da, 10 kiÅŸiyi öldürmek, banka soygunlarÄ± yapmak ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar düzenlemekle suçlanan Ä±rkçÄ± NSU örgütüne yönelik beÅŸ yÄ±ldÄ±r devam eden davada açÄ±klanan cezalarÄ±n yeterli bulunmamasÄ± protestolara neden oldu. BaÅŸsanÄ±k dÄ±ÅŸÄ±ndaki 4 sanÄ±ÄŸa düÅŸük cezalar verilmesi, Alman istihbarat örgütlerinin rolünün görmezden gelinmesi tepki gördü.

Dün mahkeme önünde kurulan sahneden gün boyu yapÄ±lan konuÅŸmalarda tepkiler dile getirilirken, “Bu davanÄ±n böyle bitmesine izin verilmemeli” mesajÄ± verildi.

AkÅŸam saatlerinde de 6 bin kiÅŸi ÅŸehrin en iÅŸlek yerlerinde ve özellikle göçmenlerin yoÄŸun bulunduÄŸu güzergahlardan geçerek Ä±rkçÄ±lara olan tepkilerini dile getirdi.

FotoÄŸraf: Evrensel

En önde katledilen Türkiye kökenli 10 kiÅŸinin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ boyunca, “Kahrolsun faÅŸizm”, “Nazilere yer yok”, “YaÅŸasÄ±n enternasyonal dayanÄ±ÅŸma” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

AynÄ± gün Almanya’nÄ±n 36 deÄŸiÅŸik yerinde yürüyüÅŸ ve mitingler yapÄ±ldÄ±. (Münih/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 12:12

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