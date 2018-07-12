DÄ°SK'ten Soma davasÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±: Ã‡Ä±kar ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± korudular

DÄ°SK Ankara BÃ¶lge TemsilciliÄŸi, Soma KatliamÄ± davasÄ±nda Ã§Ä±kan karara tepki gÃ¶stererek tÃ¼m iÅŸÃ§iler iÃ§in adalet istemeye devam edeceklerini sÃ¶yledi.

DÄ°SK Ankara Bölge TemsilciliÄŸi, Soma KatliamÄ± davasÄ±nda çÄ±kan karara tepki gösterek Soma KatliamÄ± baÅŸta olmak üzere Türkiye’deki tüm iÅŸçi katliamlarÄ±na adalet istemeye devam edeceklerini ifade etti.

DÄ°SK Ankara Bölge TemsilciliÄŸi, Soma KatliamÄ± davasÄ±nda verilen kararÄ±, düzenlediÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile protesto etti. Olgunlar Caddesi’ndeki Madenci AnÄ±tÄ± önünde gerçekleÅŸen açÄ±klamayÄ± DÄ°SK Ankara Bölge Temsilcisi Taygun Görgün okudu. Görgün, 21. yüzyÄ±lÄ±n en büyük iÅŸçi katliamlarÄ±ndan biri olan Soma KatliamÄ±nÄ±n aradan geçen 4 yÄ±la raÄŸmen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruduÄŸunu söyledi. KatliamÄ±n yerel mahkeme sonucunun vicdanlarÄ± tatmin etmediÄŸini ifade eden Görgün, kâr hÄ±rsÄ± uÄŸruna iÅŸçilerin ölmesine sebep olan patronlarÄ±n, taÅŸeronlarÄ±n, dayÄ±baÅŸlarÄ±nÄ±n, iÅŸbirlikçi sendikalarÄ±n, iÅŸçilere tekme atanlarÄ±n ve siyasetin çÄ±kar ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir kez daha korunduÄŸunu dile getirdi.

‘DAVA, MÜCADELE EDEN HERKESÄ° YILDIRMA GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERÄ°NE SAHNE OLDU’

Görgün, Soma KatliamÄ±nÄ±n yargÄ±lanma sürecinin, davadan adaletli bir sonuç çÄ±kmasÄ± için mücadele eden herkesi yÄ±ldÄ±rma giriÅŸimlerine sahne olduÄŸunu söyledi. Katliamda sorumluluÄŸu bulunan kamu görevlilerinin yargÄ±lanmasÄ±na izin verilmemesinin ve asÄ±l iÅŸveren olan Alp Gürkan’Ä±n yargÄ±lamaya dahil edilmemesinin bunun örnekleri olduÄŸunu belirten Görgün, davanÄ±n Soma’da yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n ise davanÄ±n içi ailelerinden kaçÄ±rÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini ifade etti.

'Ä°ÅžÇÄ° KATLÄ°AMLARINDA SERMAYENÄ°N VE Ä°KTÄ°DARIN PAYI GÖRÜLÜYOR'

KatliamlarÄ±n asÄ±l sebebinin aÅŸÄ±rÄ± kâr hÄ±rsÄ±, özelleÅŸtirmeler, üretim zorlamasÄ± ve taÅŸeronlaÅŸma olduÄŸunu dile getiren Görgün, hükümetin uluslararasÄ± sermayeyi Türkiye’ye çaÄŸÄ±rÄ±rken ülkeyi “ucuz iÅŸgücü cenneti” olarak tanÄ±tmasÄ±nÄ±n da bu katliamlarÄ±n bir diÄŸer yüzü olduÄŸunu vurguladÄ±. Görgün, hükümetin Soma KatliamÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi tedbirlerini artÄ±rma iddiasÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yasalarÄ± sürekli ertelerken TOBB BaÅŸkanÄ±’nÄ±n iÅŸverenlere “Denetimleri kaldÄ±rdÄ±k daha ne istiyorsunuz?” demesinin ülkede yaÅŸanan iÅŸçi katliamlarÄ±nda sermayenin ve iktidarÄ±n payÄ±nÄ± gösterdiÄŸini ifade etti. Görgün, Soma KatliamÄ± baÅŸta olmak üzere Türkiye’deki bütün iÅŸçi katliamlarÄ±na adalet istemeye devam edeceklerini belirterek “göstermelik deÄŸil gerçek adalet” için mücadele edeceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Atalay: Soma'da kamu vicdanÄ± rahatlamadÄ±

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±, aileler isyan etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 14:43

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