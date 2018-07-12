Ã–zelleÅŸtirme demek tren faciasÄ± demektir!

Demiryolu iÅŸÃ§ileri, Ã‡orlu'da 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle sonuÃ§lanan tren kazasÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini yazdÄ±.

Demir yollarÄ±ndan bir grup iÅŸçi

Merhaba Evrensel gazetesi okurlarÄ±…

Uzun süredir demir yollarÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler olarak sizlerle demir yollarÄ±nda meydana gelen tren katliamÄ± ile ilgili birkaç ÅŸey paylaÅŸmak istiyoruz. Bu kaza demir yollarÄ±nda ilk deÄŸildi. Demir yolu tarihinde yüzlerce kaza olmuÅŸtur. Bu tren kazalarÄ±nÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu bazen demir yolu emekçilerinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle sonuçlanÄ±rken, geçitlerde ya da demir yolu içerisinde meydana gelen kazalarda da insanlarÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir.

Bunun için çok az bir zaman geriye doÄŸru hafÄ±zamÄ±zÄ± taradÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Sakarya’nÄ±n Pamukova ilçesinde hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tren projesi doÄŸrultusunda yine bir yolcu treni kazasÄ± olmuÅŸtu. Bu kazada da hayatÄ±nÄ± kaybedenler olmuÅŸ ve yüzlerce insanÄ±mÄ±z yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kazanÄ±n sorumlusu demir yolu emekçisi olarak çalÄ±ÅŸan makinist kardeÅŸimize ceza kesilmiÅŸti. Halbuki bu kazanÄ±n tek sorumlusu vardÄ±. HÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tren projesini bir an önce faaliyete geçirmek ve yolcuyu taÅŸÄ±rken kâr odaklÄ± düÅŸünüldüÄŸü için seçimlerden önce hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde gösteriÅŸli bir ÅŸekilde açmÄ±ÅŸlardÄ±.

Fakat hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tren projesi yüzlerce insanÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ±na ve bir kaç insanÄ±mÄ±zÄ±n ölmesine sebep olmuÅŸtu. Bunun sonucunda bu hatta bir süre tren faaliyetleri durdurulmuÅŸtu. GeçtiÄŸimiz gün meydana gelen tren kazasÄ± ise yine beni demir yolu emekçisi olduÄŸum için sarstÄ±. Buradan yetkililere birkaç sorumuz var…

1) Seyrüsefere açÄ±k olmamasÄ± gereken bir yoldan bu yolcu treni nasÄ±l ve kimlerin emri doÄŸrultusunda geçirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

2) Bu yolun yapÄ±mÄ± bitmeden neden yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan bir tren sefere konmuÅŸtur?

3) Yol yapÄ±mÄ± devam eden ve ihalesi iptal edilen bir yolun bakÄ±mÄ± ve gerekli güvenlik önlemleri alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r?

4) Bu yolda bulunan menfezin herhangi bir doÄŸal olayda zarar göreceÄŸi ortadayken, kaza riski yüksek olan bir yolun zemin etüdü yapÄ±lmadan demir yolu hattÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± ya da yenilenmesi orada yetkili amirlerin gözünden nasÄ±l kaçÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?

Bütün bu sorular Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda demir yollarÄ±nda bir özelleÅŸtirmenin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ilerlediÄŸinin göstergesidir! Alt yapÄ± bakÄ±m hizmetleri ve TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž. diye ikiye bölünmesi demir yollarÄ±nda meydana gelecek bütün kazalara ve sorunlara yol açmÄ±ÅŸtÄ±r.

Demir yolu bir bütündür. Alt YapÄ± Hizmetleri ve TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k AÅž diye ikiye bölünmüÅŸ bir sistem saçmalÄ±ÄŸÄ± derhal son bulmalÄ±dÄ±r. Demir yollarÄ±nda anlaÅŸmasÄ± bulunan bütün ÅŸirketlerin anlaÅŸmalarÄ± iptal edilmelidir. Demir yollarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesi son bulmalÄ±dÄ±r. Demir yollarÄ± emekçilerindir satÄ±lamaz. Demir yollarÄ± kâr odaklÄ± deÄŸil, amme hizmeti olarak görülmelidir. Buradan kazada hayatÄ±nÄ± kaybedenlere baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaralÄ±larÄ±n da bir an önce iyileÅŸmesini temenni ediyoruz.

TeÅŸekkürler...

Ã‡orlu'da kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tren hattÄ±nÄ±n bakÄ±m ihalesi iptal edilmiÅŸ

Ã‡orlu'da yolcu treni devrildi: 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

CHPâ€™li GÃ¼rer: Ã‡orluâ€™daki kaza â€˜geliyorumâ€™ dedi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 22:43

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