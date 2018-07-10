Turgay Olcayto: Gazetenin her ÅŸeyini bitirdiler sonunda

TGC Genel BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto, BYEGM'nin kapatÄ±lmasÄ±nÄ± ve BasÄ±n Ä°lan Kurumunun CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanmasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi için yayÄ±mlanan 703 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸü (BYEGM) kapatÄ±ldÄ±. Gazetecilerin basÄ±n kartÄ±nÄ± edindiÄŸi kurum olan BYEGM'nin yetkileri, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na devredildi. Öte yandan BasÄ±n Ä°lan Kurumu da CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlandÄ±.

DeÄŸiÅŸiklikleri deÄŸerlendiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto, düzenlemelerin tek adam sistemi uygulamalarÄ± olduÄŸunu belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Eskiden, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ya da askeri konulardaki Milli Güvenlik Kurulundan sonra karar alÄ±rken ÅŸimdi CumhurbaÅŸkanÄ± karar alÄ±yor ve bunlar bana göre çok daha önemli ÅŸeyler.

Zaten BasÄ±n YayÄ±n Genel MüdürlüÄŸünün de çok fazla bir etkisi yok. BasÄ±n KartlarÄ± Komisyonunun dörtte üçü kendilerine yakÄ±n olan arkadaÅŸlardan oluÅŸuyordu. Dava açtÄ±k o konuda düzeltilsin diye ama yönetmelik düzeltilmedi. Bir dönem hiç katÄ±lmadÄ±k, dava hâlâ sürüyor. BasÄ±n KartlarÄ± Komisyonu’na bu dönem katÄ±lalÄ±m dedik, ilk toplantÄ±ya arkadaÅŸlar katÄ±ldÄ±, belli ki bundan sonrada bir daha toplanÄ±lmayacak. Gazetenin her ÅŸeyini bitirdiler sonunda. Yani belki o kart yerine, ‘CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na giriÅŸ’, ‘BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa giriÅŸ’ kartlarÄ± daha geçerli olacak.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± uyum yasalarÄ±nÄ± iÃ§eren 703 SayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 17:25

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