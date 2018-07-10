CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sisteminin ilk Milli EÄŸitim BakanÄ± olan Ziya SelÃ§uk kimdir?

Ziya Selçuk, 1961'de Ankara'da doÄŸdu.

Ankara Üniversitesi EÄŸitim Bilimleri Fakültesi'nde lisansÄ±nÄ±, aynÄ± üniversitede geliÅŸim psikolojisi alanÄ±nda yüksek lisansÄ±nÄ± yapan Selçuk, 1989'da Hacettepe Üniversitesi’nde psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve rehberlik alanÄ±nda doktorasÄ±nÄ± tamamladÄ±, Gazi Üniversitesi EÄŸitim Fakültesi'nde doçentlik ve profesörlük unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±.

TED Üniversitesi'nin yanÄ± sÄ±ra, çok sayÄ±da özel eÄŸitim-öÄŸretim kurumunun kuruluÅŸunu gerçekleÅŸtiren Selçuk, Türkiye Zeka VakfÄ± Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBÄ°TAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi.

2003-2006 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Talim ve Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Selçuk, müfredat reformunu yürüttü. AB müzakerelerinde de eÄŸitim ve bilim baÅŸlÄ±ÄŸÄ± görüÅŸülürken Türkiye'yi temsil etti.

Ziya Selçuk'un insan iliÅŸkileri, geliÅŸim, öÄŸrenme, çocuklarda dikkat eksikliÄŸi, rehberlik uygulamalarÄ± gibi alanlarda çok sayÄ±da kitabÄ±, hakemli dergilerde basÄ±lmÄ±ÅŸ makaleleri bulunuyor.

Ziya Selçuk, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesinde Milli EÄŸitim BakanÄ± olarak yer aldÄ±. (AA)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

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