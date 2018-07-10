Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, eski paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat Ã§ekti

Ekran Görüntüsü: @ziyaselcuk/Twitter

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, eski paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat Ã§ekti

    • 10 Temmuz 2018 07:58

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kabinesinde Milli EÄŸitim BakanÄ± olan Maya OkullarÄ± Kurucusu Ziya SelÃ§uk, eski paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla gÃ¼ndem oldu.

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kabinesinde yeni Milli EÄŸitim BakanÄ± olan Ziya Selçuk, eski sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat çekti.

    Maya OkullarÄ±'nÄ±n kurucusu olan Ziya Selçuk, eski tweet'lerinde Albert Einstein'Ä±n sözüyle kapitalizmi eleÅŸtiriyor ve Gezi DireniÅŸi'nden "Ä°lham olabilir" diye bahsediyor.

    Ziya Selçuk'un ayrÄ±ca yakÄ±n dönemde ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla büyük üniversitelerin bölünmesi kararÄ±nÄ± da eleÅŸtirdiÄŸi görüldü.

    Selçuk'un sosyal medyada gündem olan tweet'leri ÅŸöyle:

    Milli EÄŸitim BakanÄ± olan Ziya SelÃ§uk kimdir?

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 08:36
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