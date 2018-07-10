Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk, eski paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat Ã§ekti

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kabinesinde Milli EÄŸitim BakanÄ± olan Maya OkullarÄ± Kurucusu Ziya SelÃ§uk, eski paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla gÃ¼ndem oldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kabinesinde yeni Milli EÄŸitim BakanÄ± olan Ziya Selçuk, eski sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat çekti.

Maya OkullarÄ±'nÄ±n kurucusu olan Ziya Selçuk, eski tweet'lerinde Albert Einstein'Ä±n sözüyle kapitalizmi eleÅŸtiriyor ve Gezi DireniÅŸi'nden "Ä°lham olabilir" diye bahsediyor.

Ziya Selçuk'un ayrÄ±ca yakÄ±n dönemde ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla büyük üniversitelerin bölünmesi kararÄ±nÄ± da eleÅŸtirdiÄŸi görüldü.

Selçuk'un sosyal medyada gündem olan tweet'leri ÅŸöyle:

Gercek gezi eylemcileri bir siyasi parti programi hazirlasa, partiler, STK'lar ve burokrasi icin yeni bir dile ilham kaynagi olabilir. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 21, 2013

Insani sakatlayan kapitalizmden, toplum hedeflerine dayali bir egitim sisteminin tamamladigi sosyalist bir ekonomiyle kurtulunur A.Einstein — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 12, 2013

Babamin dershane yorumu: Bakanlik deveyi yularindan dondurmeyi beceremeyince kuyrugundan dondurmeye calisiyor. Olmayacak is. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 18, 2013

Universe kelimesinin etimolojisi BÄ°R'e ulaÅŸtÄ±ran anlamÄ±nÄ± da içeriyor. Küçük üniversitelerin yönetilemediÄŸi bir ortamda "BÜYÜK" üniversiteleri yönetilemediÄŸi için bölmek Bir'leÅŸmeyi engelleyen ne tür bir "fallacy" biliyorum galiba. Birileri Bir"e ulaÅŸmak istemedi birden. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 12, 2018

Erkeklerin kadÄ±nlarÄ± anlamamasÄ± doÄŸal, çünkü kadÄ±nlar tekamülün, evrimin daha ileri basamaÄŸÄ±ndalar. Az önce anonim oldu. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 8, 2016

Milli EÄŸitim BakanÄ± olan Ziya SelÃ§uk kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 08:36

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