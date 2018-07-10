Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank'Ä±n ilk icraati eriÅŸim engeli oldu

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± olarak atanan Mustafa Varank'Ä±n ilk icraati, 2014'te yayÄ±nlanan haberler iÃ§in eriÅŸim engeli kararÄ± aldÄ±rmak oldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± olarak atanan Mustafa Varank'Ä±n ilk icraati, hakkÄ±nda yapÄ±lan haberlere eriÅŸim engeli kararÄ± aldÄ±rmak oldu.

9 Temmuz'da bakan olarak atanan Mustafa Varank'Ä±n 10 Temmuz'da eriÅŸim engeli kararÄ± aldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberlerden biri, 18 Mart 2014'te, Evrensel.net'te yayÄ±nlanan "THY uçaÄŸÄ± ile silah sevkiyatÄ± iddiasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± haber.

Haberde, o dönem BaÅŸbakan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± olan Mustafa Varank ile THY Özel Kalem Müdürü Mehmet KarakaÅŸ’a ait olduÄŸu iddia edilen ses kaydÄ±na yer veriliyor.

2014'te yayÄ±nlanan haberlere, 4 yÄ±l sonra, Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± olduktan sadece 1 gün sonra eriÅŸim engeli gelmesi dikkat çekti.

Mustafa Varank tarafÄ±ndan eriÅŸim engeli kararÄ± aldÄ±rÄ±lan adresler ÅŸunlar:

https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/melih-gokcek-zabita-oldu-iste-o-ses-kaydi

https://www.evrensel.net/haber/80479/thy-ucagi-ile-silah-sevkiyati-iddiasi

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/43247/Sumeyye_nin_twitter_itirafi.html

https://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/mustafa-varankin-bir-ses-kaydi-daha-460992/

https://odatv.com/sumeyye-erdoganin-yeni-kaydi-sizdirildi-2002141200.html

http://www.ulusal.com.tr/m/gundem/sumeyye-erdoganin-yeni-ses-kaydi-ortaya-cikti-h22952.html

https://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/deniz-baykalin-seks-kasedinin-talimati-erdogandan-iddiasi-476188/ (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank kimdir?

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 15:03

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