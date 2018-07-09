â€˜Arin bebeÄŸe cezaevinde yanlÄ±ÅŸ ilaÃ§lar verildiâ€™ iddiasÄ±

Annesi Esma YÄ±lmaz ile Urfa Cezaeviâ€™nde tutulan astÄ±m hastasÄ± Arin bebeÄŸe yanlÄ±ÅŸ ilaÃ§ verildiÄŸi iddia edildi.

Urfa Cezaevi’nde bir yaÅŸÄ±ndaki bebeÄŸi Arin ile kalan Esma YÄ±lmaz’Ä±n denetimli serbestlik baÅŸvurusu reddedilirken, doktorlar astÄ±m hastasÄ± olan Arin’in 6 ay hastanede tedavi edilmesi gerektiÄŸini söyledi. ÇocuÄŸunun saÄŸlÄ±k durumunun giderek ciddileÅŸtiÄŸini belirten Arin bebeÄŸin babasÄ± Mihdi YÄ±lmaz, kÄ±zÄ±na farklÄ± ilaç verildiÄŸini söyledi.

Urfa 2 No’lu T Tipi KapalÄ± Cezaevi’nde kalan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Ömerli eski ilçe EÅŸ BaÅŸkanÄ± Esma YÄ±lmaz’Ä±n astÄ±m hastasÄ± 1 yaÅŸÄ±ndaki bebeÄŸi Arin’in cezaevi koÅŸullarÄ±nda kalmamasÄ± için denetimli serbestlik istemiyle baÅŸvurduÄŸu Mardin Ä°nfaz HakimliÄŸi’nden ret yanÄ±tÄ± geldi. MA’dan Berivan Altan’a konuÅŸan Esma YÄ±lmaz’Ä±n eÅŸi Mihdi YÄ±lmaz, doktorlarÄ±n Arin bebeÄŸin bir an önce tedavi edilmesi için rapor verdiÄŸini söyledi. Cezaevinden hastaneye götürülen kÄ±zÄ± Arin için doktorlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±da, hastane gözetiminde 6 ay tedavi edilmesi gerektiÄŸinin söylediÄŸini belirten YÄ±lmaz, “EÅŸim çocuÄŸun tedavi edilmesi için dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor ama çocuÄŸum emzirme aÅŸamasÄ±nda, annesiz nasÄ±l tedavi edeceÄŸiz?” dedi.

‘ARÄ°N’Ä°N DURUMU Ä°YÄ°CE KÖTÜLEÅžÄ°YOR’

Arin’in durumunun giderek kötüleÅŸtiÄŸini ÅŸimdi de bronÅŸit olduÄŸunu ifade eden YÄ±lmaz, çocuÄŸuna yanlÄ±ÅŸ ilaçlarÄ±n verildiÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ona verdikleri ilaçlar farklÄ±. EÅŸim ilaçlarÄ± verdikten sonra kÄ±zÄ±mÄ±n daha da kötü olduÄŸunu ve kendinden geçtiÄŸini söylüyor. EÅŸim, kÄ±zÄ±m Arin’in hastalandÄ±ÄŸÄ± için revire götürdüÄŸünü ve ateÅŸinin 39,5 olduÄŸunu söyledi. Ancak, doktor, kÄ±zÄ±ma eliyle dokunarak, ‘havalar sÄ±caktÄ±r’ deyip koÄŸuÅŸa geri göndermiÅŸ. KÄ±zÄ±ma verilen ilaçlarÄ±n isimlerini dÄ±ÅŸarÄ±da doktorlara sordum. HastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledim, doktorlar, ‘bu ilaçlar, bu hastalÄ±ÄŸÄ±n ilaçlarÄ± deÄŸil’ dedi.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 15:02

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