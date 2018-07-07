Haber siteleri KHK'yi bekleyemedi, olmayan ihraÃ§ listesini yayÄ±nladÄ±!

Pek Ã§ok haber sitesi 'KHK yayÄ±nlandÄ±, ihraÃ§lar var' diye haber yaptÄ±.Â Ancak yayÄ±mlanan son KHK'de ihraÃ§ listesi yer almadÄ±.

Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan son KHK’de, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n duyurduÄŸu ihraç listesi yer almadÄ±. Ancak pek çok haber sitesi “KHK yayÄ±nlandÄ±, ihraçlar var” diye haber yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Seçimi Kanunu'nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±ndaki 699 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

BÄ°NALÄ° YILDIRIM 'Ä°HRAÇLAR OLACAK' DEMÄ°ÅžTÄ°

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, dün Çankaya KöÅŸkünde baÅŸbakanlÄ±k muhabirleri ile yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, son bir kararname yayÄ±mlanacaÄŸÄ±nÄ±, KHK’de pek çok kurumdan ihraçlar olacaÄŸÄ±nÄ± ve ihraçlarÄ±n çoÄŸunun da Emniyet ve TSK'den olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yeni KHK aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°hraÃ§lar olacak

Gece saatlerinde KHK’nin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan pek çok kiÅŸi ihraç listesini merak ederek internette arama yaptÄ±.

HABER SÄ°TELERÄ° ‘Ä°HRAÇLAR VAR’ DÄ°YE HABER GEÇTÄ°

Çok sayÄ±da haber sitesi ve ajans, “KHK yayÄ±mlandÄ±, ihraçlar var” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haber geçti. Ancak ÅŸu saate kadar Resmi Gazete’de yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ bir ihraç listesi bulunmuyor.

SON KHK’DE NE VAR?

Dün akÅŸam yayÄ±nlanan 699 SayÄ±lÄ± KHK'de ÅŸu düzenlemelere yer verildi: "CumhurbaÅŸkanÄ± adÄ±na düzenlenen tutanak, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis BaÅŸkanÄ± veya Geçici BaÅŸkan tarafÄ±ndan verilecek ve aynÄ± birleÅŸimde yemin töreni gerçekleÅŸtirilecek. Bu birleÅŸim, birlikte yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM Genel Seçiminin ardÄ±ndan Meclis'in toplandÄ±ÄŸÄ± ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleÅŸtirilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci oylamada seçilmesi veya sadece CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin yapÄ±lmasÄ± halinde yemin töreni, seçim sonuçlarÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesini takip eden üç gün içinde yapÄ±lacak. TBMM toplantÄ± halinde deÄŸilse derhal toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanan CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve Bakanlar atanmalarÄ±nÄ± takip eden gün ant içecekler." (HABER MERKEZÄ°)

699 sayÄ±lÄ± OHAL KHK'si yayÄ±mlandÄ±; KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 10:46

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