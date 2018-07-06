Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yeni KHK aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°hraÃ§lar olacak

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 'Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname yayÄ±mlanacak, pek Ã§ok kurumdan ihraÃ§lar olacak. Ä°hraÃ§larÄ±n Ã§oÄŸu Emniyet ve TSK'dan.' dedi.

Son BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, KHK açÄ±klamasÄ±nda bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bedelli askerlik tatil dönüÅŸü Meclis'in öncelikli konusu olacak. Ä°hraçlar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak emniyet ve TSK'dan olacak" ifadesini kullandÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Çankaya KöÅŸkünde baÅŸbakanlÄ±k muhabirleri ile bir araya geldi.

"Kanun Hükmünde Kararname yayÄ±mlanacak, pek çok kurumdan ihraçlar olacak. Ä°hraçlarÄ±n çoÄŸu Emniyet ve TSK'dan." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, bedelli askerlikle ilgili olarak ise, “O konuyla ilgili verilmiÅŸ bir karar yok. Benim düÅŸüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmamasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. O konuda bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak ve bir rapor ortaya çÄ±kacak. O rapora göre biz de hareket edeceÄŸiz. Zaten bizim profesyonel askerliÄŸe geçiÅŸ baÅŸladÄ±. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altÄ±na alÄ±nan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yÄ±ÄŸÄ±lmanÄ±n gelecek yÄ±llara artarak devam etmemesini saÄŸlayacak bir çalÄ±ÅŸma. SÄ±radan bir bedelli çÄ±kartmak derdimize derman olmayacak. Askere alÄ±nmama iÅŸi onlarÄ±n kabahati deÄŸil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluÄŸumuz var. Meclis açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu konu ele alÄ±nacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alÄ±nacak konulardan bir tanesi” ifadelerini kullandÄ±.

BEDELLÄ° ASKERLÄ°K

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bedelli askerlik tatil dönüÅŸü Meclis'in öncelikli konusu olacak. Konuyla ilgili henüz verilmiÅŸ bir karar yok ama böyle bir ihtiyacÄ±n olduÄŸu artÄ±k herkes tarafÄ±ndan biliniyor. Benim düÅŸüncem çok daha radikal, ben bunun (bedelli askerlik) geçici bir düzenleme olmamasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Ãœnal'dan bedelli askerlik aÃ§Ä±klamasÄ±: Gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlayacaktÄ±r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 19:48

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