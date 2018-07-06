DÃ¼nya KupasÄ±'nda ilk yarÄ± finalin adÄ± Fransa-BelÃ§ika

2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã§eyrek final maÃ§larÄ±nda ilk gÃ¼nÃ¼n sonunda Brezilya'yÄ± 2-1 maÄŸlup eden BelÃ§ika ve Uruguay'Ä± 2-0 yenen Fransa yarÄ± finale yÃ¼kseldi.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nÄ±n ilk iki çeyrek final maçlarÄ± sonunda Belçika ve Fransa yarÄ± finale yükseldi. Günün ilk maçÄ±nda Uruguay'Ä± 2-0 maÄŸlup eden Fransa ve Brezilya'yÄ± 2-1 maÄŸlup eden Belçika yarÄ± finalde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

BREZÄ°LYA 1-2 BELÇÄ°KA

2018 Dünya KupasÄ± çeyrek finalinde Brezilya ile Belçika karÅŸÄ± karÅŸÄ±ÅŸa geldi. MaçÄ± Fernandinho'nun kendi kalesine ve Kevin de Bruyne'ün attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-1 kazanan Belçika, yarÄ± finalde Fransa'nÄ±n rakibi oldu. Turnuvaya veda eden Brezilya'nÄ±n tek golü ise Renato Augusto'dan geldi.

Brezilya'da cezalÄ± durumdaki Casemiro bu maçta forma giyemedi.

- KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk golü 13. dakikada geldi. Kompany'nin kafa vuruÅŸunda müdahalesi yeterli olmayan Fernandinho, topu kendi aÄŸlarÄ±na göndererek Belçika'nÄ±n 1-0 öne geçmesine sebep oldu.

- 31. dakikada Kevin De Bruyne ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± düzgün vuruÅŸ ile kaleci Alisson'u maÄŸlup ederek durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarÄ± 2-0'lÄ±k Belçika üstünlüÄŸüyle tamamlandÄ±.

- 71. dakikada Belçika'dan Thomas Meunier sarÄ± kart gördü. Meunier, cezalÄ± duruma düÅŸtüÄŸü için Belçika'nÄ±n Fransa ile oynayacaÄŸÄ± yarÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda forma giyemeyecek.

- Brezilya, 76. dakikada Coutinho'nun asistinde Renato Augusto ile skoru 2-1'e getirdi. Ancak maçÄ±n geri kalanÄ±nda gol olmayÄ±nca karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-1 kazanan Belçika yarÄ± finale yükseldi. 5 ÅŸampiyonluk ile Dünya KupasÄ±'nÄ± en fazla kazanan ülke olan Brezilya ise turnuvaya veda etti.

URUGUAY 0-2 FRANSA

Çeyrek final ilk mücadelesinde Uruguay ve Fransa karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. MaçÄ± Varane ve Griezmann'Ä±n golleriyle 2-0 kazanan Fransa yarÄ± finale yükselirken Uruguay turnuvaya veda etti.

FotoÄŸraf: Gökhan Balci/AA

- KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 40. dakikasÄ±nda Fransa öne geçti. Griezmann'Ä±n kulladÄ±ÄŸÄ± serbest atÄ±ÅŸta, ceza alanÄ± içinde iyi yükselen Varane kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara gönderdi: 0-1

- 44. dakikada Uruguay beraberliÄŸe çok yaklaÅŸtÄ±. Ceza alanÄ±nda Caceres'in kafa vuruÅŸunda kaleci Lloris topu son anda çeldi. MeÅŸin yuvarlaÄŸÄ± önünde bulan Godin'in vuruÅŸunda top üstten auta çÄ±ktÄ± ve Fransa, ilk yarÄ±yÄ± Uruguay karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0 önde tamamladÄ±.

- 61. dakikada Fransa farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. Tolisso'nun pasÄ±yla ceza alanÄ± önünde topla buluÅŸan Griezmann'Ä±n sert ÅŸutunda meÅŸin yuvarlak, kaleci Muslera'nÄ±n müdahalesine raÄŸmen aÄŸlara gitti: 0-2

- Uruguay'Ä± 2-0 yenen Fransa, 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana ilk kez Dünya KupasÄ±'nda yarÄ± finale yükselme baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gösterdi.

Fransa ile Belçika arasÄ±nda oynanacak yarÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 10 Temmuz SalÄ± günü 21:00'de baÅŸlayacak.

FotoÄŸraf: Gökhan Balci/AA

2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã§eyrek final rehberi

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 00:02

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