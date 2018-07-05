GÃ¼ndem Ã–zel - 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ± Mithat Fabian SÃ¶zmen'le konuÅŸtuk

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya KupasÄ±'nda çeyrek final eÅŸleÅŸmeleri belli oldu. Evrensel Gazetesi YazarÄ± Mithat Fabian Sözmen, bugüne kadar gerçekleÅŸtirilen karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± ve çeyrek finale kalan takÄ±mlarÄ± deÄŸerlendirdi. (EVRENSEL WEB TV)

2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã§eyrek final rehberi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 16:50

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