CHP'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay iÃ§in 634 delege imzasÄ± gerekiyor

Muharrem Ä°nce'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan partide 'kurultay' sesleri yÃ¼kseldi. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultayÄ±n toplanmasÄ± iÃ§in 634 delegenin imzasÄ± gerekiyor.

24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardÄ±ndan yeniden kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± CHP'de, seçimli olaÄŸanüstü kurultay toplanabilmesi için ÅŸubat ayÄ± verilerine göre, 634 kurultay delegesinin imzasÄ± gerekiyor. Chp’NÄ°N bin 266 delegesi bulunuyor. BazÄ± illerde delegelerin noter kanalÄ±yla imza toplamaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce'nin, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile yemekte bir araya gelmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar, partide yeniden "kurultay" seslerinin yükselmesine neden oldu.

Dün yapÄ±lan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantÄ±sÄ±ndan sonra "gündemimizde kurultay yok" diyen yönetim KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya tam destek verdiÄŸini açÄ±klasa da seçimlerden baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen parti içindeki önemli bir kesim ise olaÄŸanüstü kurultay toplanmasÄ± için harekete geçti.

DÄ°YARBAKIR, SAKARYA, KAYSERÄ°

AA’nÄ±n haberine göre; DiyarbakÄ±r'da, Sakarya, Kayseri, Kilis, Batman, Afyonkarahisar gibi illerden 50 civarÄ±nda kurultay delegesi "deÄŸiÅŸim" çaÄŸrÄ±sÄ± yaparken, hem genel merkezin hem de Muharrem Ä°nce kanadÄ±nÄ±n delegeleri sÄ±kÄ± markaja aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

YEREL SEÇÄ°M BELÄ°RLEYÄ°CÄ°

Yerel seçimlerin kurultay delegelerinin imza tercihinde etkili olacaÄŸÄ± belirtiliyor. Parti kulislerinde, yerel seçimlerde tekrar aday gösterilmeyecek belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n olaÄŸanüstü kurultay için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±, adaylÄ±k bekleyenlerin ise genel merkez lehinde tutum takÄ±nacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

Yerel seçimlere kadar bir olaÄŸanüstü kurultay toplanamamasÄ± durumunda ise burada alÄ±nacak sonuçlarÄ±n daha sonrasÄ± için "kesin belirleyici" olacaÄŸÄ± ifade ediliyor.

BÄ°N 266 DELEGE BULUNUYOR

CHP'nin bu yÄ±l ÅŸubat ayÄ±nda gerçekleÅŸtirilen 36. OlaÄŸan KurultayÄ±'na göre partinin bin 266 delegesi bulunuyor.

Bu rakam baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda CHP'de olaÄŸanüstü kurultay toplanabilmesi için kritik sayÄ±, toplam delegenin salt çoÄŸunluÄŸu olan 634.

Seçimli bir olaÄŸanüstü kurultay toplanabilmesi için CHP tüzüÄŸüne göre, 634 delegenin noter kanalÄ±yla imza vermesi gerekiyor.

Mükerrer imza tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± son kurultayda, bin 266 delegenin bin 253'ü oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olan Muharrem Ä°nce, geçerli bin 237 oyun 447'sini alÄ±rken, Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ise 790 oy alarak yeniden genel baÅŸkan seçilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

BÃ¼lent Tezcan: GÃ¼ndemimizde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 13:18

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