Tarikatlardan 'imam hatip' kampanyasÄ±

KontenjanlarÄ± dolmayan imam hatip okullarÄ± iÃ§in cemaatlar ve tarikatlar seferber oldu, imam hatibi tercih eden Ã¶ÄŸrencilere burs vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±

Bütün teÅŸviklere raÄŸmen istenilen tercih düzeyini yakalayamayan ve çoÄŸu yerde kontenjanlarÄ± boÅŸ kalan imam hatip okullarÄ± için büyük bir teÅŸvik ve reklam kampanyasÄ± hÄ±zla sürüyor. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, il ve ilçe milli eÄŸitim müdürlüklerine gönderdiÄŸi yazÄ±yla imam hatip okullarÄ±nÄ±n tercih edilmesi için çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Åžimdi de birçok dini kurum ve cemaat açÄ±klama yaparak LGS’de yüzde 10’luk dilime girip imam hatipleri tercih eden öÄŸrencilere 200 TL burs verileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Böylece günlerdir sosyal medyada dönen imam hatibi tercih edenlere verilecek burslarÄ±n kaynaÄŸÄ± da belli oldu. LGS sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tercih ve kayÄ±t telaÅŸÄ± baÅŸlarken tarikat ve dini derneklerin imam hatibi özendirme kampanyasÄ± sÄ±nÄ±r tanÄ±mÄ±yor.

YÜZDE 10’A GÄ°REN ÖÄžRENCÄ°LERE BURS

Önder Ä°mam Hatipliler DerneÄŸi, Ä°lim Yayma Cemiyeti, Ä°lim Yayma VakfÄ±, Ensar VakfÄ± ve Ä°nsan ve Medeniyet Hareketi arasÄ±nda imzalanan protokol ile 2018 LGS’de yüzde 10’luk dilime giren, imam hatip tercihinde bulunan ve yerleÅŸen öÄŸrencilere burs verileceÄŸi açÄ±klandÄ±. AçÄ±klamada, imam hatibi seçen öÄŸrencilere 200 TL burs katkÄ±sÄ±nda bulunulacaÄŸÄ± vurgulanarak bunun yanÄ± sÄ±ra çeÅŸitli sosyal ve kültürel destekler de saÄŸlanacaÄŸÄ± belirtildi. AçÄ±klamada, öÄŸrencilere, baÅŸarÄ± ÅŸartÄ±nÄ± yerine getirmeleri durumunda verilecek bursun 4 yÄ±l boyunca devam edeceÄŸine iÅŸaret edildi. Burs baÅŸvurularÄ±yla ilgili bir internet sitesi de açÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 17:27

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