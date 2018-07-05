Uzundere'de, jeotermal arayÄ±ÅŸÄ±nda Ã§evre ve iÅŸ gÃ¼venliÄŸi hiÃ§e sayÄ±lÄ±yor

Uzundere'de halkÄ±n itirazlarÄ±na raÄŸmen jeotermal kaynak arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ederken Ã§evre saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ gÃ¼venliÄŸi Ã¶nlemleri hiÃ§e sayÄ±lÄ±yor.

Metehan UD

Ä°zmir

Uzundere'de halkÄ±n itirazlarÄ±na raÄŸmen jeotermal kaynak arama çalÄ±ÅŸmasÄ± devam ederken sondaj iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda çevre saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi önlemleri hiçe sayÄ±lÄ±yor. Uzundereliler, tespit ettikleri hukuksuzluklarÄ± Çevre ve Ä°ÅžKUR il müdürlüklerine bildirerek yetkileri inceleme yapmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

YargÄ± kararÄ±na raÄŸmen Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir kez daha Ä°zmir'in KarabaÄŸlar Ä°lçesi Uzundere Mahallesi için jeotermal kaynak arama izni alan AKP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Adem Petrol Åžirketi ruhsat süresi bitmeden sÄ±cak su bulma telaÅŸÄ±nda. Uzundere mahallesinin sÄ±nÄ±rÄ±ndaki alanda sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± 24 saat boyunca ilerliyor ve ÅŸirket ruhsat süresinin bitiÅŸ tarihi olan 6 Temmuz öncesinde kaynaÄŸa ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Åžirket sÄ±cak su bulmasÄ± durumunda ek süre talep ederek çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürecek.

DiÄŸer taraftan Uzunderelilerin de sondaj sahasÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda nöbetleri de devam ediyor. Uzunderelilerin diÄŸer taraftan açtÄ±klarÄ± davadan gelecek yürütmeyi durdurma kararÄ±nÄ± beklerken diÄŸer taraftan alandaki çevre saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan hukuka aykÄ±rÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± da kurumlara bildiriyor. Sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ± bölgedeki baÅŸta zeytincilik olmak üzere bölgenin geleceÄŸini tehlikeye atÄ±yor.

NAYLON ÖRTÜ Ä°LE ÖNLEM!

FotoÄŸraf: Metehan Ud/EVRENSEL

Çevre ve Åžehircilik Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸü'ne hem dilekçe veren Uzundereliler, sondaj aramasÄ± çÄ±kan çamur ve atÄ±k suyun depolandÄ±ÄŸÄ± havuzlarÄ±n, inÅŸa edilmemiÅŸ tuÄŸladan örüldüÄŸü ve geçirimsizliÄŸini saÄŸlamak için önlemler alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yüzey sularÄ±nÄ±n havuzlara girmesine ve havuzlarÄ±n taÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± önlem olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Hem sondaj sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan bentonit, kuarz ve kristal silika maddeleri doÄŸa açÄ±sÄ±ndan tehlikeli maddeler içeriyor hem de yerin yüzlerce metre altÄ±ndan çamur çÄ±karÄ±lan çamurun içinde kimyasal madde olma ihtimali bulunuyor. Sudan arÄ±tÄ±lan çamurlar ise doÄŸrudan doÄŸaya bÄ±rakÄ±lÄ±yordu. Åžikayet üzerine gelen Çevre ve Åžehircilik yetkililerinin tutanak iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan çamurlar naylon örtünün üzerine atÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.

Ä°Åž GÜVENLÄ°ÄžÄ° ÖNLEMLERÄ° DE YOK

Öte yandan ÅŸantiye alanÄ±nda iÅŸ güvenliÄŸi önlemleri de eksik. Ä°ÅŸçiler, proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nda yer alan gözlük, toz filtre, eldiven ve kÄ±yafetleri gibi koruyucu teçhizatlarÄ± giymeden çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Arama çalÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±lan Bentonit, kuarz ve kristal silika uzun süre ve tekrar tekrar maruz kalÄ±nmasÄ± durumunda silikoz gibi kronik akciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ±na sebebiyet verebiliyor.

'ÇEVREDEKÄ° YAÅžAM HÄ°ÇE SAYILIYOR'

Uzundereli iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± Binnaz Çetin alanda alÄ±nmayan diÄŸer iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerini anlattÄ±. AlanÄ±n etrafÄ±nÄ±n daha korunaklÄ± bir ÅŸekilde kapatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ve tel örgülerin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çetin "AlanÄ± kapatacak hatta içerideki iÅŸlemi dÄ±ÅŸarÄ±ya etki yapmasÄ±nÄ± engelleyecek önlem alÄ±nmasÄ± gerekiyor, teneke plakalarla kaplama yapÄ±lmalÄ±. KapÄ± dahil hiç bir yerinden açÄ±k olmamasÄ± gerekiyor. AyrÄ±ca güvenlik iÅŸaretlerinin de en az 10 metre öncesine ve sonrasÄ±na konmasÄ± gerekiyor. BaktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman 50 metre ilerisinde bir yaÅŸam alanÄ± var. oradan insanlar, hayvanlar, araçlar geçiyor. Bu alanÄ±n kapatÄ±lmamasÄ± çevredeki yaÅŸamÄ±n hiçe sayÄ±lmasÄ±dÄ±r" dedi.

'YÜKSEK GERÄ°LÄ°M HATTI ALTINDA ÇALIÅžILIYOR'

Ä°ÅŸ güvenliÄŸi önlemlerinin sadece yelek ve yeterli olmayan baretten görüldüÄŸünü de ekleyen Çetin ÅŸunlarÄ± söyledi "Sondaj makinesinin en az 25 metre yakÄ±nÄ±na yaklaÅŸmamalarÄ± gerekiyor yüzlerine bir ÅŸey sÄ±çramamasÄ± için. Ä°lla yaklaÅŸmalarÄ± gerekiyorsa yüz siperliÄŸi kullanmalarÄ± gerekiyor. Sondaj makinesinin üstünde yüksek gerilim hattÄ±, yanÄ± baÅŸÄ±nda trafo var. Trafolarda kural en az 25 metrakare etrafÄ±nda hiç bir tesis olmamasÄ± gerekiyor. Topraklama olmasÄ± gerekiyor. Sondaj makinesinin üstüne önlem almadan çÄ±kÄ±p iniyorlar. BuranÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir iÅŸyeri olduÄŸunu düÅŸünmüyorum, hatta iÅŸyeri bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Alo 170 Åžikayet hattÄ±nÄ± arayarak kayÄ±t oluÅŸturduk."

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 16:30

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