Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis kimdir?

22 AralÄ±k 1925'te Ä°stanbul RumlarÄ±ndan bir ailenin çocuÄŸu olarak Büyükada'da dünyaya gelen Lefter Küçükandonyadis, futbola 16 yaÅŸÄ±nda Taksimspor'da baÅŸladÄ±.

YaÅŸÄ± büyütülerek 2 yÄ±l Taksimspor formasÄ± giyen Lefter, daha sonra DiyarbakÄ±r'da 4 yÄ±l askerlik yaptÄ±. Mecburi askerlik görevi sÄ±rasÄ±nda dahi formasÄ±nÄ± giydiÄŸi karma takÄ±mlarda Bölge'de ismini duyuran Lefter, Ä°stanbul'a yeniden büyük bir yetenek olarak döndü.

'ORDÄ°NARYÜS'

1946 yÄ±lÄ±nda, Ä°stanbul'a döndüÄŸünde yeniden Taksimspor'a gelen Lefter daha sonra efsaneleÅŸeceÄŸi Fenerbahçe'ye transfer oldu. B takÄ±mdan kÄ±sa sürede as takÄ±ma yükselen Lefter, ÅŸÄ±k golleri, tekniÄŸi ve penaltÄ±lardaki ustalÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa zamanda nam saldÄ± ve Ordinaryüs lakabÄ±nÄ± aldÄ±. 1951 yÄ±lÄ±nda Ä°talya'nÄ±n Fiorentina takÄ±mÄ±na 20 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer olan Lefter böylece yurt dÄ±ÅŸÄ±na giden ilk Türkiyeli futbolcu oldu. 1951/52 sezonunda Fiorentina'da, 1952/53 sezonunda da Fransa'nÄ±n Nice takÄ±mÄ±nda top koÅŸturan 'Ordinaryüs', 1953'te yeniden Fenerbahçe'ye döndü ve sarÄ± lacivertli formayla 1964'e kadar oynadÄ±ÄŸÄ± 480 maçta 323 gol attÄ±. Lefter kariyerinin sonunda, Yunanistan'Ä±n AEK takÄ±mÄ±nda da kÄ±sa bir süre top koÅŸturdu.

'VER LEFTER'E YAZ DEFTERE'

46 kez milli takÄ±m formasÄ± giyen Küçükandonyadis 21 gol attÄ±. "Ver Lefter'e yaz deftere" sloganÄ± onunla beraber unutulmazlaÅŸtÄ±.

Futbolu bÄ±raktÄ±ktan sonra teknik direktörlük yapan Lefter Küçükandonyadis, 1965'te Egaleo, 1966'da SuperSport United, 1967'de Feriköy ve Mersin Ä°dman Yurdu, 1968'de Boluspor, 1970'te Samsunspor, 1971'de Sivasspor, 1972'de Samsunspor, 1973'te Orduspor'u çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

Spor yazarlÄ±ÄŸÄ± da yapan Küçükandonyadis, 87 yaÅŸÄ±nda geçirdiÄŸi zatürre rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 13 AralÄ±k 2012'de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

VARLIK VERGÄ°SÄ° VE 6-7 EYLÜL'DE YAÅžADIKLARI...

Can Dündar, 14 Ocak 2012'de Milliyet gazetesinde Lefter Küçükandonyadis'in VarlÄ±k Vergisi(1942) döneminde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± yazdÄ±.

Küçükandonyadis'in "teybi kapattÄ±rarak", "kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±" yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre bu dönemde tüm akrabalarÄ± Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldÄ±. BabasÄ±nÄ±n yoksulluÄŸu sayesinde sürgünden kurtulduÄŸunu söyleyen Küçükandonyadis, bu dönemin ardÄ±ndan askere gitti ve DiyarbakÄ±r'da 4 yÄ±l askerlik yaptÄ±.

Küçükandonyadis, Ä°stanbul'da Rumlar baÅŸta olmak üzere gayrimüslimlere yönelik en büyük saldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 6-7 Eylül 1955'te de Büyükada’daki evinin "Vurun ÅŸu gavura" sözleriyle basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Elinde silah sabaha kadar kapÄ±da bekleyen Küçükandonyadis, bu dönemde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± "Günlerce aÄŸladÄ±m" sözleriyle anlattÄ±.

Lefter'in evinin basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyan Fenerbahçelilerin Ada'ya gelip ünlü futbolcuyu koruma altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken Lefter'in de saldÄ±rganlardan ÅŸikayetçi olmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lÄ±r. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Efsane futbolcu Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi FenerbahÃ§e'nin ve TÃ¼rkiye futbolunun efsane isimlerinden Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis 87 yaÅŸÄ±nda aÄŸÄ±r zatÃ¼rreeye baÄŸlÄ± kalp yetmezliÄŸinden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.