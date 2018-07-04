SarÄ±gazi'de istismara tepki: Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± koruyamayan devlet suÃ§lu

Sancaktepe KadÄ±n Ä°nisiyatifi'nin dÃ¼zenlediÄŸi eylemde Ã§ocuk istismarÄ±na ve cinayetlerine karÅŸÄ± Ã¶fke Ã¶ne Ã§Ä±karken sorumlulara Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.

Osman DÜZGÄ°DEN

Ä°stanbul

Ä°stanbul SarÄ±gazi’de yapÄ±lan eylemde çocuk cinayetlerine büyük öfke vardÄ±. Eyleme katÄ±lan kadÄ±n iÅŸçiler, “Bu ‘Bir kerede ne olur?’ diyen bir zihniyetin eseri. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± koruyamayan devlet suçludur” dedi.

Sancaktepe KadÄ±n Ä°nisiyatifi tarafÄ±ndan düzenlenen eyleme çok sayÄ±da kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Eylemde yapÄ±lan açÄ±klamada 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ± döneminde çocuk istismarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Kimyasal hadÄ±m ve idam tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da deÄŸerlendirildiÄŸi açÄ±klamada, “Ä°stismarlarÄ± bunlar önleyemez. Cezalar aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r ancak eÄŸitim baÅŸta olmak üzere her alanda insanlarÄ±mÄ±z bilimle, akÄ±lla yönetilmelidir. BaÄŸnazlÄ±kla, fetvalarla, gerici hurafelerle bu iÅŸ düzeltilemez. ÇocuklarÄ±mÄ±z ailelerin ve devletin güvencesinde olmalÄ±dÄ±r. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± korumayan devlet suçludur. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n istismara uÄŸramamasÄ±, katledilmemesi için birleÅŸelim” denildi.

‘HÜKÜMET BU CÄ°NAYETLERÄ°N SORUMLUSUDUR’

Eyleme katÄ±lan vatandaÅŸlar Evrensel'e konuÅŸtu. Ev Ä°ÅŸçisi Hanife YÄ±ldÄ±z, “Yetkililer bÄ±raksÄ±n artÄ±k palavra atmayÄ±. Bu ‘Bir kerede ne olur?’ diyen bir zihniyetin eseridir. Ä°ki çocuÄŸum var diken üstündeyim, kime güveneceÄŸimi bilmiyorum” dedi. Yine Ev Ä°ÅŸçisi Ayla Erkoçak da yaÅŸananlarÄ±n, uygulanan yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±n sonucu olduÄŸunu söyledi: NasÄ±l bir kafa o güzelim Leyla’yÄ±, Eylül’ü öldürüyor? EÄŸitim sistemini mahvettiler. Ensar VakfÄ±ndaki skandalÄ±n üstü örtülürse iÅŸte çocuk istismarlarÄ±nÄ±n sonu gelmez.

Bir diÄŸer Ev Ä°ÅŸçisi Gülay Dinç de “Sabah bindiÄŸim otobüste bile tacize uÄŸruyorsam, korumasÄ±z ve savunmasÄ±z çocuklarÄ±mÄ±z büyük tehlike altÄ±nda” dedi ve devam etti: ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ± karartÄ±lmasÄ±n diye birlik olmalÄ±yÄ±z. Örgütlü olmazsak, dayanÄ±ÅŸma içinde olmazsak bu cinayetleri durduramayÄ±z. Yasal ve hukuki düzenlemeler örgütlü güçle olur. KadÄ±nlar olarak dayanÄ±ÅŸma halindeyiz. Eylül ve Leyla’nÄ±n katilleri hesap versin istiyoruz.

‘DEMEÇ YERÄ°NE CAYDIRICI ÖNLEM Ä°STÄ°YORUZ’

Tekstil iÅŸçiliÄŸi yapan Necla Serin de AKP iktidarÄ± döneminde istismar ve cinayetlerin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi: Cami hocasÄ± bile istismar yaparsa varÄ±n siz ötekilerin neler yapacaÄŸÄ±nÄ± görün. HakkÄ±mÄ± bu hükümete de devlete de helal etmiyorum. Demeç vereceklerine caydÄ±rÄ±cÄ± önlem alsÄ±nlar, çocuklarÄ±mÄ±zÄ± korusunlar.

Ä°ÅŸçilik yapan Lalegül Demirok da endiÅŸeli olduklarÄ±nÄ± söyledi: ÇocuklarÄ±mÄ±z korkudan bir yere gidemiyorlar. Ä°ÅŸe gittiklerinde hep endiÅŸe ve kaygÄ± içindeyiz. Okula bile güvenemez olduk. KomÅŸuya güvenemez hale geldiysek bunda devletin de payÄ± var. Seçim zamanÄ± vaatlerde bulundular ama ÅŸimdi çÄ±kÄ±p niye çocuk istismarÄ±nÄ±n önlenmesi, çocuk cinayetlerinin son bulmasÄ± için bir araya gelip yasal düzenlemeleri yapmÄ±yorlar?

Ã‡ocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± kitlesel protestolar dÃ¼zenlendi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Temmuz 2018 16:21

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