Galataport Projesi kapsamÄ±nda Ä°stanbul Modern binasÄ± da yÄ±kÄ±ldÄ±

Galataport projesi kapsamÄ±nda Ä°stanbul Modern Sanat MÃ¼zesi'nin bulunduÄŸu 4 NumaralÄ± antrepo da yÄ±kÄ±ldÄ±.

Galataport adÄ±yla binilen SalÄ±pazarÄ± Kruvaziyer LimanÄ± projesi için çalÄ±ÅŸmalar sürüyor. YÄ±kÄ±lmasÄ± tepkilere neden olan tarihi yolcu salonunun olduÄŸu bölümde çalÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ± görülürken, projede son olarak bir süre önce taÅŸÄ±nan Ä°stanbul Modern Sanat Müzesi’nin bulunduÄŸu 4 NumaralÄ± antrepo da yÄ±kÄ±ldÄ±.

Karaköy RÄ±htÄ±mÄ±ndan Mimar Sinan Üniversitesi FÄ±ndÄ±klÄ± Kampüsüne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil ÅŸeridinde çalÄ±ÅŸmalar 2016 yÄ±lÄ± sonunda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Önce limanÄ±n Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlÄ± yolcu kabul ve pasaport iÅŸlemlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eski binalar ve antrepolarÄ±n yÄ±kÄ±m iÅŸi tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±. Daha önce yenileme ve güçlendirme yapÄ±lmasÄ± planlanan Tarihi Karaköy Ana Yolcu Salonu da yÄ±kÄ±lan binalar arasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 2002 yÄ±lÄ±nda Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ± Koruma Kurulu tarafÄ±ndan ‘KorunmasÄ± gereken kültür varlÄ±ÄŸÄ±’ olarak tescil edilen tarihi binanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± meslek odalarÄ±nÄ±n ve halkÄ±n tepkisine neden olmuÅŸtu. Ä°nÅŸaatÄ± yapan firma tarafÄ±ndan aslÄ±na uygun bir ÅŸekilde yeniden yapÄ±lacaÄŸÄ± açÄ±klanan binadan geriye, yol tarafÄ±nda bulunan küçük bir kÄ±sÄ±m ayakta kalmÄ±ÅŸtÄ±.

4 NO’LU ANTREPO YIKILDI

DHA'nÄ±n haberine göre; proje alanÄ±nda çalÄ±ÅŸmalar hÄ±zla sürerken alan içinde yer alan ve bir süre önce taÅŸÄ±nan Ä°stanbul Modern Sanat Müzesi’nin bulunduÄŸu bina da yÄ±kÄ±ldÄ±. Tamamen yÄ±kÄ±lan antrepodan geriye enkaz kaldÄ±. Ä°stanbul Modern Müzesi 22 MayÄ±s 2018 tarihinde çalÄ±ÅŸmalar nedeniyle 14 yÄ±ldÄ±r bulunduÄŸu 4 No’lu antrepodan BeyoÄŸlu MeÅŸrutiyet Caddesi’ndeki eski Union Française binasÄ±na taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul Modern’in, 3 yÄ±llÄ±k inÅŸa süresinin ardÄ±ndan aynÄ± yerde yeniden yapÄ±lan binasÄ±na dönmesi bekleniyor. Proje tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul LimanÄ±na 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaÅŸabilecek.

GALATAPORT PROJESÄ° NEDÄ°R?

Karaköy SalÄ±pazarÄ± LimanÄ±, 2013 yÄ±lÄ±nda DoÄŸuÅŸ Holdinge 702 milyon TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±ldÄ±. Åžubat 2015’te Galataport projesine baÅŸlandÄ±. Temmuz 2016 yÄ±lÄ±nda gerekli izinlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°nÅŸaatÄ±n 2018 yÄ±lÄ±nda tamamlanmasÄ± hedefleniyor. AÄŸustos 2016’da projenin finansmanÄ± için 6 Türkiye kökenli bankayla toplam 3.3 milyar TL kredi anlaÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Galataport: Tarihe de ÅŸehre de fenalÄ±k!

Ä°stanbulâ€™un Ankaraâ€™sÄ±: Galataport

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 11:22

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