Haziranda enflasyon 15,39'a Ã§Ä±ktÄ±, zam ÅŸampiyonu soÄŸan oldu

Enflasyon, haziran ayÄ±nda 'zirve' yaparak yÃ¼zde 2,61 arttÄ±, yÄ±llÄ±k bazda ise yÃ¼zde 15,39 oldu.

Enflasyon, haziran ayÄ±nda yüzde 2,61 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yüzde 15,39 oldu. Çekirdek TÜFE, haziranda yüzde 14.60 seviyesine yükseldi. Yurtiçi üretici fiyatlarÄ± aylÄ±k bazda yüzde 3.03 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yüzde 23.71'e yükseldi.

TÜÄ°K, haziran ayÄ± enflasyon verilerini açÄ±kladÄ±. TÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na göre yüzde 9,17, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 15,39 ve on iki aylÄ±k ortalamalara göre yüzde 11,49 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIÅž GIDADA

Ana harcama gruplarÄ± itibariyle 2018 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda endekste yer alan gruplardan, haberleÅŸmede yüzde 4,76, ulaÅŸtÄ±rmada yüzde 2,66, ev eÅŸyasÄ±nda yüzde 2,24 ve eÄŸlence ve kültürde yüzde 2,16 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti.

Ana harcama gruplarÄ± itibariyle 2018 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ±nda endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabÄ± grubunda yüzde 1,15 oranÄ±nda düÅŸüÅŸ gerçekleÅŸti.

TÜFE’de, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre ev eÅŸyasÄ± yüzde 18,91, gÄ±da ve alkolsüz içecekler yüzde 18,89, çeÅŸitli mal ve hizmetler yüzde 16,79 ve lokanta ve oteller yüzde 13,30 ile artÄ±ÅŸÄ±n yüksek olduÄŸu diÄŸer ana harcama gruplarÄ± oldu.

ZAM ÅžAMPÄ°YONU KURU SOÄžAN OLDU

Grafik: Muhammed Ali YiÄŸit/AA

Tüketici fiyatlarÄ± bazÄ±nda haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artÄ±ÅŸÄ± yüzde 82,53 ile kuru soÄŸanda oldu.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerine göre, fiyat artÄ±ÅŸÄ±nda kuru soÄŸanÄ±, yüzde 63,34 ile patates, yüzde 57,72 ile havuç izledi.

Haziranda fiyatÄ± en çok artÄ±ÅŸ gösteren diÄŸer ürünler arasÄ±nda yüzde 57,28 ile sivri biber, yüzde 50,23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 35,32 ile limon, yüzde 32,27 ile internet ücreti, yüzde 23,59 ile domates, yüzde 14,99 ile yurt dÄ±ÅŸÄ± bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,84 ile yeÅŸil soÄŸan yer aldÄ±.

En yüksek artÄ±ÅŸ gösteren seçilmiÅŸ maddeler:

Kuru soÄŸan %82,53 Patates %63,34 Havuç %57,72 Sivri biber %57,28 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar %50,23 Limon %35,32 Ä°nternet ücreti %32,27 Domates %23,59 Yurt dÄ±ÅŸÄ± bir hafta ve daha fazla süreli turlar %14,99 YeÅŸil soÄŸan %14,84 Elma %12,49 Bilgisayar %9,13 Ütü %9,07 Tavuk eti %8,95 ÅžehirlerarasÄ± otobüs ücreti %8,31 FÄ±rÄ±n %7,51 SalatalÄ±k %6,87 ÇamaÅŸÄ±r makinesi %6,67 Uçak bileti ücreti %6,51 BulaÅŸÄ±k makinesi %6,03

(EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Enflasyon rakamlarÄ± sonrasÄ± dolarda sert yÃ¼kseliÅŸ

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 11:29

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