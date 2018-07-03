Enflasyon rakamlarÄ± sonrasÄ± dolarda sert yÃ¼kseliÅŸ

Enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n beklentinin de Ã¼zerinde olmasÄ± sonrasÄ± dolar kuru 4.6884'e kadar Ã§Ä±ktÄ±.

Enflasyon rakamlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan 4.62 civarÄ±nda olan dolar kuru, 4.6884'e kadar yükseldi. 10:05'te ise 4.65 seviyesine geriledi.

Sabah ilk iÅŸlemelerde 5.3850 seviyesinde olan avro/TL ise 5.4584 seviyesine kadar çÄ±ktÄ±ktan sonra 5.41 seviyelerine geriledi.

Dünya gazetesinin haberine göre tahvil faizlerinde de yükseliÅŸ görüldü. 10 yÄ±llÄ±k gösterge tahvil faizi aynÄ± dakikalarda yüzde 16.98 seviyesindeydi. Ä°ki yÄ±llÄ±k gösterge tahvilin bileÅŸik faizi ise yüzde 19.51 seviyesindeydi.

Enflasyon, haziran ayÄ±nda yüzde 2,61 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yüzde 15,39 oldu. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Haziranda enflasyon 15,39'a Ã§Ä±ktÄ±, zam ÅŸampiyonu soÄŸan oldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 10:22

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