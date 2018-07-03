BahÃ§eli'den Ã‡akÄ±cÄ±'ya: TaÅŸ duvarlar ardÄ±nda bulunan Ã¼lkÃ¼daÅŸÄ±m

Devlet BahÃ§eli, organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya 'sÄ±nÄ±rsÄ±z ziyaretÃ§i' izni veren baÅŸsavcÄ±nÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ± hakkÄ±nda 'taÅŸ duvarlar arasÄ±nda bulunan bir ülküdaÅŸÄ±mÄ±z' dedi. Bahçeli ÇakÄ±cÄ±'ya 'sÄ±nÄ±rsÄ±z ziyaretçi' izni veren Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErdoÄŸan Bayrakdar'Ä±n görevden alÄ±nmasÄ±nÄ± da eleÅŸtirerek, "Teröristler ziyaret edilirken, buna izin verenler görevlerinin baÅŸÄ±ndayken, her kamu görevlisi, her sorumluluk sahibi ÅŸahÄ±s tutarlÄ±lÄ±k ve samimiyet içinde hareket edecek erdemi doÄŸal olarak göstermelidir, inancÄ±m odur ki, göstereceklerdir. Bize göre KÄ±rÄ±kkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± görevini eksiksiz yapmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mlar yapan Bahçeli'nin ifadeleri ÅŸöyle:

DeÄŸerli dava arkadaÅŸÄ±m Alaattin ÇakÄ±cÄ± uzun süredir Keskin T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu’nda hakkÄ±nda verilmiÅŸ cezasÄ±nÄ± çekmektedir. Kendisi hem ülkü hem de ülke sevdalÄ±sÄ±dÄ±r. Bizim taÅŸ duvarlar ardÄ±nda bulunan bir ülküdaÅŸÄ±mÄ±za vefa göstermemiz kadar doÄŸal bir ÅŸey de yoktur. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 2 Temmuz 2018

'HEM ÜLKÜ HEM DE ÜLKE SEVDALISI'

“DeÄŸerli dava arkadaÅŸÄ±m Alaattin ÇakÄ±cÄ± , uzun süredir Keskin T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu’nda hakkÄ±nda verilmiÅŸ cezasÄ±nÄ± çekmektedir. Kendisi hem ülkü hem de ülke sevdalÄ±sÄ±dÄ±r. Bizim taÅŸ duvarlar ardÄ±nda bulunan bir ülküdaÅŸÄ±mÄ±za vefa göstermemiz kadar doÄŸal bir ÅŸey de yoktur. SayÄ±n ÇakÄ±cÄ±’nÄ±n pek çok hastalÄ±ÄŸÄ± vardÄ±r ve tedavisi de KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesi’nde sürmektedir. SaÄŸlÄ±k durumuyla ilgili medyaya çok sayÄ±da iddia da yansÄ±maktadÄ±r. Öncelikle durumunun netleÅŸtirilmesi ÅŸarttÄ±r, acildir. Bizim hem kader mahkûmu hem de saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan bir ülküdaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kanuni izinler alÄ±ndÄ±ktan sonra bulunduÄŸu yerde ziyaret etmemiz insani, Ä°slami ve vicdani bir sorumluluktur. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z budur, hatta yeri gelirse yine yapacaÄŸÄ±mÄ±z dava görevi de bu olacaktÄ±r.

'TERÖRÄ°STLER ZÄ°YARET EDÄ°LÄ°RKEN, BUNA Ä°ZÄ°N VERENLER GÖREVÄ°NÄ°N BAÅžINDA'

SayÄ±n ÇakÄ±cÄ±’yÄ± ziyaret etmemiz elbette bazÄ± tartÄ±ÅŸmalara yol açmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunu anlayÄ±ÅŸ ve saygÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±yorum. Ancak bir ülküdaÅŸÄ±mÄ±zdan vazgeçmemizi de hiç kimse beklememelidir. Cezaevi psikolojisini herkesin objektif ÅŸekilde idrak etmesi samimi temennimdir. KÄ±rÄ±kkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± SayÄ±n ErdoÄŸan Bayrakdar’Ä±n bugün görevinden alÄ±narak Ankara Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na atanmasÄ± HSK Birinci Dairesinin tasarrufudur. Fakat bu idari tasarrufun SayÄ±n ÇakÄ±cÄ±’yÄ± ziyaretimizle iliÅŸkilendirilmesi kuÅŸkusuz yanlÄ±ÅŸtÄ±r, izaha muhtaçtÄ±r. Teröristler ziyaret edilirken, buna izin verenler görevlerinin baÅŸÄ±ndayken, her kamu görevlisi, her sorumluluk sahibi ÅŸahÄ±s tutarlÄ±lÄ±k ve samimiyet içinde hareket edecek erdemi doÄŸal olarak göstermelidir, inancÄ±m odur ki, göstereceklerdir. Bize göre KÄ±rÄ±kkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± görevini eksiksiz yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Konuyla ilgili iltimas, kayÄ±rma, hukuk ihlali, etik ve ahlak dÄ±ÅŸÄ± bir durum da söz konusu deÄŸildir. Her ÅŸey normal prosedüründe gerçekleÅŸmiÅŸtir. Hata yoktur, kusur yoktur, kast zaten yoktur. SayÄ±n BaÅŸsavcÄ±’nÄ±n görevden alÄ±nmasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda yatan asÄ±l gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±na inanmak istediÄŸimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu durumun vuzuha ermesi, tavzih ve telafi edilmesi arzum ve beklentimdir." (HABER MERKEZÄ°)

Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya 'sÄ±nÄ±rsÄ±z ziyaretÃ§i' izni veren baÅŸsavcÄ± gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± kimdir?

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya sÃ¼resiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu verildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 08:57

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