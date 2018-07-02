Tayland'da 9 gÃ¼n Ã¶nce maÄŸarada kaybolan Ã§ocuklar bulundu

Tayland'da arama kurtarma ekipleri, 9 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olan 12 futbolcu Ã§ocuk ve antrenÃ¶rlerine saÄŸ olarak ulaÅŸtÄ±. Kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Tayland'Ä±n kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takÄ±m olarak ziyaret ettikleri maÄŸara kompleksinde 9 gün önce kaybolan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin saÄŸ olarak bulunduÄŸu bildirildi.

Chiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, arama kurtarma ekiplerinin kayÄ±p gruba saÄŸ olarak ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± müjdesini verdi.

Narongsak, süregelen yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle su seviyesinin sürekli yükseldiÄŸi maÄŸara kompleksinin görece yüksekte kalan bölümündeki bir galeriye sÄ±ÄŸÄ±narak hayatta kalmayÄ± baÅŸaran grubun kurtarÄ±lma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu duyurdu.

'OPERASYON SÜRÜYOR'

Vali Narongsak, grubu maÄŸaradan çÄ±karmanÄ±n zorlu bir süreç olacaÄŸÄ±na dikkat çekerek, "OnlarÄ± bulduk, ama operasyon henüz bitmedi." ifadesini kullandÄ±.

Kurtarma ekiplerinin, bu aÅŸamada 9 gündür maÄŸarada bulanan grubu hemen dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karmakla hayati ihtiyaçlarÄ±nÄ± maÄŸara içinde karÅŸÄ±layÄ±p sonra çÄ±karmak arasÄ±nda bir tercih yapacaÄŸÄ±nÄ± belirten Narongsak, "SaÄŸlÄ±k ekipleri çocuklarÄ±n iyi durumda olduÄŸuna kanaat getirirse, o zaman kendi kendilerine hareket edebilecek gücü kazanana kadar onlara içerde bakacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.

Uzmanlar, bedensel olarak zayÄ±f düÅŸmüÅŸ çocuklarÄ± maÄŸara içinde su altÄ±na daldÄ±rarak kurtarmaya çalÄ±ÅŸmanÄ±n, ne kadar kolay bir dalÄ±ÅŸ olsa da hayati risk taÅŸÄ±yabileceÄŸine dikkati çekiyor.

YaÅŸlarÄ± 11 ila 16 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 12 çocuk ile 25 yaÅŸÄ±ndaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non maÄŸarasÄ±na yaptÄ±klarÄ± gezide maÄŸaranÄ±n giriÅŸinin yaÄŸmur nedeniyle kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±nda içeride mahsur kalarak kaybolmuÅŸtu. (Tayland/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Temmuz 2018 23:42

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